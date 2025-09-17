szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

56 perce

Ismét Egerre figyel a magyar táncélet, nemzetközi sztárok és helyi kedvencek is fellépnek

Címkék#Topolánszky Tamás#Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál#Gárdonyi Géza Színház#táncművészet

Szeptember végén Eger ismét a táncművészet központjává válik. A Gárdonyi Géza Színházban immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált.

Molnár Helga

Immár tizennegyedik alkalommal rendezik meg az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált a Gárdonyi Géza Színházban. Az eseményről kedden számolt be részletesen Topolánszky Tamás, a GG Tánc Eger vezetője. Mint elmondta, szeptember 24. és 28. között magyar és nemzetközi társulatok hozzák el legújabb produkcióikat a hevesi megyeszékhelyre. Topolánszky Tamás kiemelte, a fesztivál programja rendkívül sokszínű, a klasszikusabb formáktól a kortárs előadásokig több műfaj is helyet kap. A szervezők célja, hogy minden korosztály találjon magának élményt nyújtó darabot.

Topolánszky Tamás számolt be az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál részleteiről Fotó: Huszár Márk
Topolánszky Tamás számolt be az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál részleteiről Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

A rendezvénysorozat szeptember 24-én 17 órakor indul látványos nyitógálával a Dobó téren. A közönség a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóit, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorlóiskolájának moderntánc növendékeit, a Csillag Táncstúdiót, a Pódium Tánc- és Balettiskola táncosait, a Lajtha László Néptáncegyüttest és a GG Tánc Eger művészeit láthatja. A gála előtt, délelőtt 11 órakor a Hamupipőke mesebalett debütál a stúdiószínpadon, este pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes lép fel a nagyszínpadon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fesztivál öt napja alatt igazi táncünnep kerekedik: fellép többek között a Szegedi Kortárs Balett, a Bozsik Yvette Társulat, a Feledi Project, a Vasas Művek, valamint Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. A határon túlról érkezik a Nagyvárad Táncegyüttes, míg a nemzetközi mezőnyt a spanyol Marcat Dance képviseli. A házigazda GG Tánc Eger természetesen szintén bemutatja legfrissebb darabjait.

A Stúdiószínházi Táncfesztivál egyszerre szakmai találkozó és közönségfesztivál: a szervezők nemcsak a táncművészeknek biztosítanak bemutatkozási lehetőséget, hanem a közönséghez is közelebb hozzák a kortárs tánc világát. A nyitógála ingyenes, a további előadásokra pedig jegyek válthatók a Gárdonyi Géza Színház pénztárában és online.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu