Sikeres nyarat zárt a Dobó István Vármúzeum – új kihívások és tervek előtt az egri vár
Sikeres nyári szezont zárt a Dobó István Vármúzeum. Az egri vár falai között zajló programok élményekben gazdag kikapcsolódást kínáltak a családoknak, miközben az intézmény már az őszi rendezvényekre és a jövőbeli fejlesztésekre készül.
A Dobó István Vármúzeum nyári időszaka számos látogatót vonzott a várba, de emellett az intézmény előtt számos fejlesztési és szakmai kihívás áll. Minderről csütörtökön sajtótájékoztató keretein belül számoltak be. Novákné Mlakár Zsófia, a vármúzeum igazgatója a nyári rendezvények összességében pozitív mérleget zártak, és sikerült megőrizni a látogatói érdeklődés korábbi években megszokott szintjét.
– A június–július–augusztusi időszakban összesen 106 ezer látogatót fogadott az egri vár, ami megfelel az elmúlt évek átlagszámainak – emelte ki. – Külön öröm számunkra, hogy idén először rendeztük meg az Apródfesztivált, amely augusztus 9-10. között várta a családokat. Az új kezdeményezés valóban hiánypótló programnak bizonyult: a két nap során közel négyezer látogató fordult meg a várban. A gyerekek számára újragondolt, élményközpontú tárlatvezetések, baba-mama foglalkozások, interaktív játékok és kézműves tevékenységek színesítették a programot, amelyek egyértelműen igazolták, hogy van igény a családbarát, tartalmas rendezvényekre.
A nyár másik kiemelkedő eseménye a Gárdonyi MeseKert volt, amely augusztus 14–16. között hozta közelebb a látogatókat az író egykori otthonához. A három nap alatt 1700-an keresték fel a programot, ahol ritkán látott műtárgyak, vezetett séták, kézműves foglalkozások, közösségi játékok és még kisállat-simogató is várta az érdeklődőket. A MeseKert így nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas élményt nyújtott – sorolta az igazgató.
Ilyen lesz az ősz az egri várban
A sajtótájékoztatón a nyári beszámolót követően Földi Viktória, a múzeumpedagógiai osztály vezetője adott ízelítőt az őszi időszak programjaiból. Kiemelte, a népszerű hagyomány idén sem marad el, hiszen újra megszervezik a Hatodikosok várjátékát.
– Szeptember 22-én közel hatszáz egri hatodikos diák érkezik a várba, hogy közösen elevenítsük fel az 1552-es ostrom hőstetteit – mondta. – Az osztályok saját, előzetesen megfestett zászlóik alatt vonulnak majd fel a Dobó térről egészen a várkapuig, ahol tíz-tíz izgalmas feladat teljesítésével tehetik próbára ügyességüket és tudásukat. Lesz ágyúgolyó-gurítás, kémkedési feladat, turbánkötés, sőt, még Gárdonyi titkosírását is megfejthetik a gyerekek. – részletezte.
Az őszi szezonban a Dobó István Vármúzeum ismét csatlakozik a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, amely idén 20. születésnapját ünnepli. A szeptember 29. és november 9. között zajló országos programsorozat mottója: Szezonja van!, alcíme pedig: Múzeum és divat. Az egri vár ebben az időszakban 16 különféle programmal várja majd a látogatókat, amelyek a hagyományok és a kortárs kultúra találkozását ígérik. Különlegességnek számít, hogy 2025-ben a Vármúzeum először vesz részt a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozaton is. Ennek keretében a nagyközönség egy délutánra bepillanthat a Valide Szultána Fürdőrom titkaiba: szakértői vezetés mellett elevenedik meg a fürdő története és építészeti jelentősége.
Novákné Mlakár Zsófia a programtervezet mellett még szólt az intézménybe tervezett projektekről és szakmai munkáról, hiszen a Dobó István Vármúzeum az elmúlt időszakban 19 pályázatot nyújtott be.
– A következő időszak kulcsfontosságú fejlesztési feladatai közé tartozik a vár és épített örökségének állagmegóvása és hiteles bemutatása. Tervezzük a Valide Szultána 3D-s bemutatását, gyűjteményeink bővítését és restaurálását, a 10 éves Kazamata kiállítás megújítását, a Szent István szobor restaurálást, vagy a rotunda romterület megújítását is. De célunk a kiállításaink megújítása, kiadványok megjelentetése, s a partneri hálózatunk fejlesztése – mondta.
Az igazgató hozzátette, a Dobó István Vármúzeum legfőbb küldetése a tudományos ismeretek közvetítése és az épített örökség megőrzése, ugyanakkor kiemelt cél, hogy a családokat minél szélesebb körben bevonják, és a múzeum családbarát arculatát tovább erősítsék.
