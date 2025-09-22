szeptember 22., hétfő

Múlt és jelen

2 órája

Török nagykövet látogatott az egri várba

Török nagykövet látogatott Egerbe. A látogatása alkalmat adott a kulturális örökség megismertetésére, valamint a két ország közötti kapcsolatok további erősítésére.

Szabadi Martina Laura

Csütörtökön hivatalos látogatást tett Egerben H.E. Gülşen Karanis Ekşioğlu, a Török Köztársaság nagykövete. A nagykövetet Gál Judit alpolgármester fogadta, programjuk során pedig felkeresték a város török kori emlékhelyeit: az egri várat, a Valide Sultana fürdőromot és a Török fürdőt.

A várba is ellátogatott a nagykövet Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Eger történelmének szerves része az 1552-es diadal, ugyanakkor a város identitásához hozzátartoznak azok a török épített és kulturális örökségek is, amelyek máig meghatározóak, köztük az Oszmán Birodalom legészakibb európai emléke, az egri minaret.

A két nép kulturális öröksége kapcsolatban van Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nagykövet látogatása alkalmat adott a kulturális örökség megismertetésére, valamint a két ország közötti kapcsolatok további erősítésére. Ennek jegyében a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével török–magyar üzleti fórumra is sor került, amely hozzájárult a gazdasági együttműködés elmélyítéséhez. Vágner Ákos polgármester délután Budapesten, a nagykövetségen folytatott megbeszélést Gülşen Karanis Ekşioğlu nagykövet asszonnyal.

 

 

