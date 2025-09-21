szeptember 21., vasárnap

Falunap

3 órája

Emlékezetes szombatot töltöttek együtt az egerbaktaiak

Címkék#Zoltán Erika#Bolondos esküvő#falunap

Egy egész napos ünnepen vehettek részt mindazok, akik ellátogattak Egerbakta falunapjára. A programok között szerepelt főzőverseny, gyermekműsorok, hagyományőrző előadások, valamint koncertek, amelyeket tűzijáték és utcabál zárt.

Heol.hu

Szombaton Egerbakta lakói és vendégei egy igazán színes és vidám napot tölthettek együtt a régi focipályán megrendezett falunapon. A programok már kora reggel elkezdődtek, 8 órakor elindult a főzőverseny, ahol a csapatok finomabbnál finomabb ételekkel készültek. 11 órakor ünnepi szentmisére került sor, amely a termést áldotta meg.

Készültek a finomságon a főzőversenyen Fotó: Szántó György

Délben közös ebéd következett, ahol a jó ebédhez nóta is szólt. 13 órakor ünnepélyesen megnyitották a falunapot, majd az óvodások műsora és Cseh–Vincze Aranka interaktív mesés előadása szórakoztatta a közönséget. 14 órától hagyományőrző műsorokat láthatott a közönség, majd a Bolondos esküvő című vidám program színesítette a délutánt. Később kihirdették a főzőverseny eredményét, amely nagy izgalommal zárta a versengést.

A délutáni és esti órákban zenés-táncos programok várták a résztvevőket, fellépett az À la Carte Showband, majd Matyi és a Hegedűs, ezt követően pedig Zoltán Erika Retro show-ja hozott fergeteges hangulatot. 20 órakor tűzijáték zárta a hivatalos programokat, majd a mulatság hajnalig folytatódott a Sárközi Duó utcabáljával.

Falunap és főzőverseny Egerbaktán

Fotók: Szántó György

 

 

A nap folyamán a gyerekeket kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár és különféle játékok várták, míg a felnőttek egészségügyi sátorral, bűnmegelőzési programokkal és vásárral találkozhattak. Az egész napos esemény igazi közösségi élményt nyújtott, ahol minden korosztály megtalálta a számára kedves programot.

 

 

