Ennyivel fognak többet keresni a dolgozok ennél az egri intézménynél

Állománygyűlésen jelentette be Eger önkormányzata és a Bródy Sándor Könyvtár az intézmény dolgozóit érintő béremelést. A rendezvényen Vágner Ákos polgármester kiemelte: a város vezetése tavaly októberi hivatalba lépésekor súlyos költségvetési hagyatékot vett át. Az intézmények pénzügyi igényei elérték a város lehetőségeinek határait, ami nem fenntartható pályát jelentett. Ennek kezelése érdekében az önkormányzat egyszerre törekszik hosszú távú strukturális átalakításokra és rövid távú megoldásokra, a rendelkezésre álló lehetőségekhez igazodva.

Béremelés lesz a Bródy Sándor Könyvtárban Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A polgármester emlékeztetett: már kézzelfogható eredmények is láthatók, hiszen a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház esetében sikerült az állammal olyan közös fenntartói megállapodást kötni, amely a város számára kedvezőbb anyagi feltételeket és a színházak számára nagyobb mozgásteret biztosít.