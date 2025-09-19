3 órája
Ennyivel fognak többet keresni a dolgozok ennél az egri intézménynél
Nagyjából 27 százalékos béremelés jön az egyik egri intézménynél. Eger önkormányzata és a Bródy Sándor Könyvtár vezetése közös állománygyűlésen jelentette be a könyvtár dolgozóit érintő béremelést.
Állománygyűlésen jelentette be Eger önkormányzata és a Bródy Sándor Könyvtár az intézmény dolgozóit érintő béremelést. A rendezvényen Vágner Ákos polgármester kiemelte: a város vezetése tavaly októberi hivatalba lépésekor súlyos költségvetési hagyatékot vett át. Az intézmények pénzügyi igényei elérték a város lehetőségeinek határait, ami nem fenntartható pályát jelentett. Ennek kezelése érdekében az önkormányzat egyszerre törekszik hosszú távú strukturális átalakításokra és rövid távú megoldásokra, a rendelkezésre álló lehetőségekhez igazodva.
A polgármester emlékeztetett: már kézzelfogható eredmények is láthatók, hiszen a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház esetében sikerült az állammal olyan közös fenntartói megállapodást kötni, amely a város számára kedvezőbb anyagi feltételeket és a színházak számára nagyobb mozgásteret biztosít.
Béremelés a bértömeg felosztásból
A Bródy Sándor Könyvtár helyzete sem könnyű. Az elmúlt években a 46,5 fős létszám 40,5 főre csökkent, több munkatárs távozott az intézménytől. Az önkormányzat most arról döntött, hogy a felszabaduló bértömeget a könyvtár jelenlegi dolgozói között osztják szét, ami egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs esetében bruttó 100 ezer forint többletet, azaz átlagosan 27 százalékos béremelést jelent.
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a könyvtár igazgatója hangsúlyozta: a Bródy évek, évtizedek óta érzelmi biztonságot, kiegyensúlyozott, szerethető, kreatív légkört nyújt a munkatársaknak, ugyanakkor az anyagi biztonság folyamatosan gyengült. A most bejelentett béremelés jelentős előrelépés ezen a téren, és erősíti a dolgozók megbecsülés.
