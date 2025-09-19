– Fogadom, hogy tudásommal és tehetségemmel arra törekszem, hogy az iskola hírnevét tovább öregbítsem – így szól az Egri Eventus Művészeti Középiskola 9. évfolyamos tanulóinak esküje. Az ünnepélyes fogadalomtételt pénteken a Dobó téren tartották meg. Az eseményen Gál Judit, alpolgármester köszöntötte először a gólyákat.

Esküt tettek az Eventus gólyái a Dobó téren

Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

– Az életetek új fejezete kezdődik most, egy mérföldkőhöz érkeztetek, hiszen indul a középiskolai lét. Olyan intézménybe jártok a következő időkben, ahol szeretettel várnak benneteket, s ahol kibontakoztathatjátok a tehetségeteket – fogalmazott.

Az énekkar műsora után pedig jöhetett az ünnep fénypontja, az eskütétel, majd az elsősök egyenként megérintették az iskola zászlaját, jelképesen is kifejezve, hogy immár az intézmény teljes jogú polgáraivá váltak. Sajtos Attila, az Eventus igazgatója is szólt néhány szót a diákokhoz. Szavai szerint az Eventus több mint iskola, egy közösség, mely a régió meghatározó művészeti iskolája.