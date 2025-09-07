szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap a Nagykertben

2 órája

Díszpolgárrá avatták a gyönyörű andornaktályai kápolna megépíttetőjét

Címkék#Nagykert#díszpolgári cím#program#falunap

Szeptember első szombatján az időjárás is csatlakozott az egész napos andornaktályai rendezvényt támogató Bethlen Gábor Alaphoz. A Nagykertben megtartott falunap és a községi önkormányzat testvértelepülési találkozója ezzel az összefogással remek hangulatban telt.

Sike Sándor

A Nagykert évekkel ezelőtt megkezdett rendbetétele óta a községnek több rendezvényhelyszíne is van. Portálunk legutóbb – az old timer autók felvonulásával színesített – majálisról tudósíthatott a Mocsáryak által épített gloriettről is híres Nagykertből. Szeptember 6-án pedig a falunap volt az, ami idecsalta a község lakóit a legkisebbektől a szépkorúakig.

Falunap és testvértelepülések találkozója
A falunap a Nagykertben – kicsiktől a szépkorúakig – sokakat vonzott
Fotó: Megyeri Zoltan Sandor / Forrás: beküldött

Jó időben, jó hangulatban, "ezer" programmal telt a falunap

Akik kijöttek a Nagykertbe, nem csalódtak a Bethlen Gábor Alap támogatta rendezvényben: az egészségsaroktól a gyermekprogramokon, koncerteken, zenén, táncon át egészen az esti utcabálig volt itt mindenféle atrakció. (És még a napi csúcshőmérséklet sem ostromolta már a 35 Celsius fokot.) A Magyar Vöröskereszt közreműködésével igénybe vehetők voltak szűrőprogramok, de tartottak elsősegély bemutatót is. A lelki egészség ápolásához pedig az Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nyújtott segítséget az érdeklődőknek. Igénybe lehetett venni az Egri Család- és Gyermekjóléti Központ fogyatékossági tanácsadását is.

A gyerekek számos játékkal szórakozhattak, miközben a szülők vigyázták őket
Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyerekeket kifejezetten sokszínű játszóbirodalom várta a Betyár Tanya játszóház jóvoltából, de volt itt ugrálóvár, arcfestés és csillám tetoválás, hajfonás, henna festés és jó kis kézműves foglalkozás. Na és persze a délutánba csúszó ebéd, amihez a PubVatts együttes koncertje teremtette meg a jó hangulatot. Láthatta a közönség az egyre nagyobb versenysikerekkel büszkélkedő – fiatal andornaktályai csapattaggal is rendelkező – Fortuna Akrobatikus Rock'n Roll bemutatóját. De említhetjük a Dalma Dance Club, az EKKE Cheerleaders, vagy az egri Obsitos Fúvószenekar fellépését is.

A Dobroda Együttes a színpadon
Fotó: Megyeri Zoltan Sandor / Forrás:  Beküldött fotó

Nem hagyták ki a színpadi bemutatkozást a testvértelepülések sem. Jelesül bemutatkozott a Mihálygergéről érkezett Dobroda Együttes is. Műsorukat követően portálunk "elcsípte" és kikérdezte Gecse Andrást és Nyerges Józsefet, a delegáció két tagját, akik elmondták: legalább két évtizede tart már a testvértelepülési kapcsolat. Létrejöttében a Mocsáryak játszhatták a főszerepet, hiszen csakúgy mint itt, Mihálygergén is voltak a Mocsáry családnak birtokai. A testvértelepülési kapcsolatot a kérdezettek nem csak formálisnak mondták, hiszen rendszeresek és kölcsönösek a hasonló találkozások.
A rendezvény ünnepi része délután 5 órakor kezdődött: az önkormányzat Községi Díszpolgári Címet adományozott Pócsik Jánosnak. A helyi vállalkozónak a község életének szebbé, jobbá  tétele érdekében nyújtott támogatását, a faluért való cselekvését, érdemeit hosszasan sorolta a kitüntető cím átadási ceremóniájának a moderátora. A felsorolásból még a laikus kívülálló is kiszűrhette, hogy ezek sorából is kiemelkedik a gyönyörű új katolikus kápolna megépíttetése. Arról pedig, hogy a helyi futballcsapat támogatásában is  élen járt Pócsik János a cím átadását követően az Egervölgye Nyugdíjas Énekkórus külön dalban emlékezett meg.

Az Egervölgye Nyugdíjas Asszonykórus készül a meglepetésre, a díszpolgár dalban való köszöntésére
Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol


Andornaktálya új díszpolgára a cím átvételekor – a kitüntető elismerést a település polgármestere, Debreceni Róbert nyújtotta át – szó szerint könnyekig hatódva, nem csak köszönetet mondott az elismerésért, hanem egyúttal fel is vázolt több olyan teendőt, amiben, az eddigiekhez hasonlóan, támogató hozzájárulását adja. Ezek sorában szólt arról, hogy a mások által is gyönyörűnek tartott kápolnához kívánkozik egy szobor, de az nem lehet "akármilyen" csak, hogy legyen már, ha pedig szobrásszal készíttetik, annak ára van. De beszélt arról is, hogy a Nagykertben, a mostani színpadtól alig száz méternyire lévő gloriett sem jó így, hogy a fák teljes takarásában alig látható ez a gyönyörű építmény. Vázolt még további teendőket is az elismerő cím birtokosa, aki azt mondta: ő aki két hétnél hosszabb időre még sohasem hagyta el Andornaktályát, természetesnek tartja, hogy lehetőségeihez mérten vissza kell adnia ennek a falunak amit csak tud. 

Pócsik János meghatódva vette át a díszpolgári címet, beszédében további terveit szőtte
Fotó: Megyeri Zoltan Sandor / Forrás:  Beküldött fotó

A nap további részében az Obsitos, a 4F-Club, és ZeneVirág "foglalhatta el"  a színpadot, majd est 8-kor megkezdődött az utcabál.
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu