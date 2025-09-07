Díszpolgárrá avatták a gyönyörű andornaktályai kápolna megépíttetőjét

A Nagykert évekkel ezelőtt megkezdett rendbetétele óta a községnek több rendezvényhelyszíne is van. Portálunk legutóbb – az old timer autók felvonulásával színesített – majálisról tudósíthatott a Mocsáryak által épített gloriettről is híres Nagykertből. Szeptember 6-án pedig a falunap volt az, ami idecsalta a község lakóit a legkisebbektől a szépkorúakig.

A falunap a Nagykertben – kicsiktől a szépkorúakig – sokakat vonzott

Fotó: Megyeri Zoltan Sandor / Forrás: beküldött

Jó időben, jó hangulatban, "ezer" programmal telt a falunap

Akik kijöttek a Nagykertbe, nem csalódtak a Bethlen Gábor Alap támogatta rendezvényben: az egészségsaroktól a gyermekprogramokon, koncerteken, zenén, táncon át egészen az esti utcabálig volt itt mindenféle atrakció. (És még a napi csúcshőmérséklet sem ostromolta már a 35 Celsius fokot.) A Magyar Vöröskereszt közreműködésével igénybe vehetők voltak szűrőprogramok, de tartottak elsősegély bemutatót is. A lelki egészség ápolásához pedig az Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nyújtott segítséget az érdeklődőknek. Igénybe lehetett venni az Egri Család- és Gyermekjóléti Központ fogyatékossági tanácsadását is.

A gyerekek számos játékkal szórakozhattak, miközben a szülők vigyázták őket

Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

A gyerekeket kifejezetten sokszínű játszóbirodalom várta a Betyár Tanya játszóház jóvoltából, de volt itt ugrálóvár, arcfestés és csillám tetoválás, hajfonás, henna festés és jó kis kézműves foglalkozás. Na és persze a délutánba csúszó ebéd, amihez a PubVatts együttes koncertje teremtette meg a jó hangulatot. Láthatta a közönség az egyre nagyobb versenysikerekkel büszkélkedő – fiatal andornaktályai csapattaggal is rendelkező – Fortuna Akrobatikus Rock'n Roll bemutatóját. De említhetjük a Dalma Dance Club, az EKKE Cheerleaders, vagy az egri Obsitos Fúvószenekar fellépését is.

A Dobroda Együttes a színpadon

Fotó: Megyeri Zoltan Sandor / Forrás: Beküldött fotó

Nem hagyták ki a színpadi bemutatkozást a testvértelepülések sem. Jelesül bemutatkozott a Mihálygergéről érkezett Dobroda Együttes is. Műsorukat követően portálunk "elcsípte" és kikérdezte Gecse Andrást és Nyerges Józsefet, a delegáció két tagját, akik elmondták: legalább két évtizede tart már a testvértelepülési kapcsolat. Létrejöttében a Mocsáryak játszhatták a főszerepet, hiszen csakúgy mint itt, Mihálygergén is voltak a Mocsáry családnak birtokai. A testvértelepülési kapcsolatot a kérdezettek nem csak formálisnak mondták, hiszen rendszeresek és kölcsönösek a hasonló találkozások.

A rendezvény ünnepi része délután 5 órakor kezdődött: az önkormányzat Községi Díszpolgári Címet adományozott Pócsik Jánosnak. A helyi vállalkozónak a község életének szebbé, jobbá tétele érdekében nyújtott támogatását, a faluért való cselekvését, érdemeit hosszasan sorolta a kitüntető cím átadási ceremóniájának a moderátora. A felsorolásból még a laikus kívülálló is kiszűrhette, hogy ezek sorából is kiemelkedik a gyönyörű új katolikus kápolna megépíttetése. Arról pedig, hogy a helyi futballcsapat támogatásában is élen járt Pócsik János a cím átadását követően az Egervölgye Nyugdíjas Énekkórus külön dalban emlékezett meg.