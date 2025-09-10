Érsekkerti háborúra készülhetnek az egriek

Szeptemberben még folytatódik az Egri Norma Alapítvány által indított Gyere le a térre program, amelyen a kultúrát igyekeznek helybe vinni a kisebb közösségekhez. Eddig tíz alkalmat rendeztek meg, hátra van még a nagyszabású záró rendezvény, illetve egy időjárás miatt elmaradt koncertet is pótolnak.

A Gyere le a térre sorozatban játszótereken lépett föl a tekergő zenekar, megtáncoltatták a gyerekeket

Forrás: Balogh Tibor/Gyere le a térre

Szeptember 20-án 17 órától az Érsekkertbe várják az egrieket, ahol számháborút rendeznek, amelyre előzetesen regisztrálni kell, és értékes nyereménycsomagot is lehet kapni. Kicsit nosztalgikus rendezvény lesz, a felnőttek újra átélhetik gyerekkoruk klasszikus játékát. Emellett ingyenes kertmozival várják az érdeklődőket, a tónál a Futni mentemet vetítik majd. Lézerharcolni 14-18 óra között lehet majd.

A nyáron elmaradt Bercsényi úti játszótéri programot szeptember 28-án pótolják majd, 10:30-tól egy egri együttes, a Strong Foursome Band koncertezik.