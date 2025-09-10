szeptember 10., szerda

2 órája

Érsekkerti háborúra készülhetnek az egriek

Címkék#Egri Norma Alapítvány#Érsekkert#számháború#koncert

Számháborúzni hívják le az egrieket az Érsekkertbe. Több generációt is megszólított a Gyere le a térre sorozat.

Tóth Balázs

Szeptemberben még folytatódik az Egri Norma Alapítvány által indított Gyere le a térre program, amelyen a kultúrát igyekeznek helybe vinni a kisebb közösségekhez. Eddig tíz alkalmat rendeztek meg, hátra van még a nagyszabású záró rendezvény, illetve egy időjárás miatt elmaradt koncertet is pótolnak.

A Gyere le a térre sorozatban játszótereken lépett föl a tekergő zenekar, megtáncoltatták a gyerekeket
A Gyere le a térre sorozatban játszótereken lépett föl a tekergő zenekar, megtáncoltatták a gyerekeket
Forrás: Balogh Tibor/Gyere le a térre

Szeptember 20-án 17 órától az Érsekkertbe várják az egrieket, ahol számháborút rendeznek, amelyre előzetesen regisztrálni kell, és értékes nyereménycsomagot is lehet kapni. Kicsit nosztalgikus rendezvény lesz, a felnőttek újra átélhetik gyerekkoruk klasszikus játékát. Emellett ingyenes kertmozival várják az érdeklődőket, a tónál a Futni mentemet vetítik majd. Lézerharcolni 14-18 óra között lehet majd.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyáron elmaradt Bercsényi úti játszótéri programot szeptember 28-án pótolják majd, 10:30-tól egy egri együttes, a Strong Foursome Band koncertezik.

Erről szól a Gyere le a térre

A Gyere le a térre sorozat lényege, hogy ne csak a város frekventált helyein legyenek kulturális rendezvények, hanem kivigyék az előadókat, néptánccsoportokat, zenei formációkat Eger különféle külterületeire, lakótelepeire, játszóterére, lehetővé téve az ottani lakosoknak a délutáni, délelőtti szórakozását. A szervezők szerint a délelőtti időpontokon általában kisgyerekes családok vettek részt, viszont a Bervai Művelődési Házban mindenféle korosztály ott volt, egy nagyon jó hangulatú, fesztiválszerű összejövetel kerekedett belőle.

 

