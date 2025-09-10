3 órája
Érsekkerti háborúra készülhetnek az egriek
Számháborúzni hívják le az egrieket az Érsekkertbe. Több generációt is megszólított a Gyere le a térre sorozat.
Szeptemberben még folytatódik az Egri Norma Alapítvány által indított Gyere le a térre program, amelyen a kultúrát igyekeznek helybe vinni a kisebb közösségekhez. Eddig tíz alkalmat rendeztek meg, hátra van még a nagyszabású záró rendezvény, illetve egy időjárás miatt elmaradt koncertet is pótolnak.
Szeptember 20-án 17 órától az Érsekkertbe várják az egrieket, ahol számháborút rendeznek, amelyre előzetesen regisztrálni kell, és értékes nyereménycsomagot is lehet kapni. Kicsit nosztalgikus rendezvény lesz, a felnőttek újra átélhetik gyerekkoruk klasszikus játékát. Emellett ingyenes kertmozival várják az érdeklődőket, a tónál a Futni mentemet vetítik majd. Lézerharcolni 14-18 óra között lehet majd.
A nyáron elmaradt Bercsényi úti játszótéri programot szeptember 28-án pótolják majd, 10:30-tól egy egri együttes, a Strong Foursome Band koncertezik.
Erről szól a Gyere le a térre
A Gyere le a térre sorozat lényege, hogy ne csak a város frekventált helyein legyenek kulturális rendezvények, hanem kivigyék az előadókat, néptánccsoportokat, zenei formációkat Eger különféle külterületeire, lakótelepeire, játszóterére, lehetővé téve az ottani lakosoknak a délutáni, délelőtti szórakozását. A szervezők szerint a délelőtti időpontokon általában kisgyerekes családok vettek részt, viszont a Bervai Művelődési Házban mindenféle korosztály ott volt, egy nagyon jó hangulatú, fesztiválszerű összejövetel kerekedett belőle.
