Most kedvenc regényhősöddel indulhatsz kalandra és még nyerhetsz is vele
A Bródy Sándor Könyvtár pályázatot hirdet. Az általános- és középiskolás, illetve felnőtt olvasóközönségnek is szól az alkotói pályázat, akár Harry Potterrel is indulhatsz egy új kalandra.
Az egri Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatot hirdet általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtt olvasóknak is. Az Álmaim regényhőse én vagyok! – „Álom és valóság” alkotópályázat általános és középiskolás gyermekek számára, valamint felnőtt olvasóknak is szól. A könyvtár így kezdi felhívását: „Van kedvenc regényed, mesehősöd, szereplőd? Biztosan elképzelted már milyen lenne Ruminivel hajózni, Harry Potterrel együtt indulni a bájitaltan órára, vagy Findusszal palacsinát sütni? Esetleg Mr. Darcyval randevúzni, a Kisasszonyokkal teázni, vagy Bornemissza Gergellyel hős csatát vívni?”
Alkotásoddal most szárnyalhat a fantáziád, képzeld magad kedvenc hősöd mellé és készítsd el a közös hőstettetek, időtöltésetek, kalandotok egy pillanatát. A valóság és a kitaláció bátran keveredhet, hozd el Percy Jackson-t Egerbe, vagy a Kuflikupacot az Egedre és áss te is egy üreget magadnak!
- írta a pályázatról a könyvtár. A technika szabadon választható, hagyományos technikával (rajz, festmény, grafika), vagy digitálisan is készülhetnek az alkotások, de minden pályázatot nyomtatott, kézzelfogható formában várnak. Korosztályok: általános iskolások, középiskolások és felnőttek
Méret: minimum A/4, maximum A/3. Egy pályázó maximum egy alkotással nevezhet. Az alkotások hátoldalán a következő adatok szerepeljenek:
- alkotó neve,
- életkora,
- a mű címe,
- e-mail cím és/vagy telefonszám.
