szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

3 órája

Most kedvenc regényhősöddel indulhatsz kalandra és még nyerhetsz is vele

Címkék#Bornemissza Gergely#Álom és valóság#Harry Potter#pályázat#Bródy Sándor Könyvtár

A Bródy Sándor Könyvtár pályázatot hirdet. Az általános- és középiskolás, illetve felnőtt olvasóközönségnek is szól az alkotói pályázat, akár Harry Potterrel is indulhatsz egy új kalandra.

Szabadi Martina Laura

Az egri Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatot hirdet általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtt olvasóknak is. Az Álmaim regényhőse én vagyok! – „Álom és valóság” alkotópályázat általános és középiskolás gyermekek számára, valamint felnőtt olvasóknak is szól. A könyvtár így kezdi felhívását: „Van kedvenc regényed, mesehősöd, szereplőd? Biztosan elképzelted már milyen lenne Ruminivel hajózni, Harry Potterrel együtt indulni a bájitaltan órára, vagy Findusszal palacsinát sütni? Esetleg  Mr. Darcyval randevúzni, a Kisasszonyokkal teázni, vagy Bornemissza Gergellyel hős csatát vívni?”

Akár Harry Potterrel avgy Bornemissza Gergellyel is kalandra indulhat az alkotó Fotó: Illusztráció/MW
Akár Harry Potterrel vagy Bornemissza Gergellyel is kalandra indulhat az alkotó Fotó: Illusztráció/MW

 Alkotásoddal most szárnyalhat a fantáziád, képzeld magad kedvenc hősöd mellé és készítsd el a közös hőstettetek, időtöltésetek, kalandotok egy pillanatát. A valóság és a kitaláció bátran keveredhet, hozd el Percy Jackson-t Egerbe, vagy a Kuflikupacot az Egedre és áss te is egy üreget magadnak!

-  írta a pályázatról a könyvtár. A technika szabadon választható, hagyományos technikával (rajz, festmény, grafika), vagy digitálisan is készülhetnek az alkotások, de minden pályázatot nyomtatott, kézzelfogható formában várnak. Korosztályok: általános iskolások, középiskolások és felnőttek

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Méret: minimum A/4, maximum A/3. Egy pályázó maximum egy alkotással nevezhet. Az alkotások hátoldalán a következő adatok szerepeljenek:

  • alkotó neve,
  • életkora,
  • a mű címe,
  • e-mail cím és/vagy telefonszám.

A könyvtár minden részlegében leadhatók az alkotások október 1-ig. Korábban beszámoltunk róla, hogy különleges könyvekkel gazdagodott az egri könyvtár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu