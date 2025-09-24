Most kedvenc regényhősöddel indulhatsz kalandra és még nyerhetsz is vele

Az egri Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatot hirdet általános iskolásoknak, középiskolásoknak és felnőtt olvasóknak is. Az Álmaim regényhőse én vagyok! – „Álom és valóság” alkotópályázat általános és középiskolás gyermekek számára, valamint felnőtt olvasóknak is szól. A könyvtár így kezdi felhívását: „Van kedvenc regényed, mesehősöd, szereplőd? Biztosan elképzelted már milyen lenne Ruminivel hajózni, Harry Potterrel együtt indulni a bájitaltan órára, vagy Findusszal palacsinát sütni? Esetleg Mr. Darcyval randevúzni, a Kisasszonyokkal teázni, vagy Bornemissza Gergellyel hős csatát vívni?”

Akár Harry Potterrel vagy Bornemissza Gergellyel is kalandra indulhat az alkotó Fotó: Illusztráció/MW

Alkotásoddal most szárnyalhat a fantáziád, képzeld magad kedvenc hősöd mellé és készítsd el a közös hőstettetek, időtöltésetek, kalandotok egy pillanatát. A valóság és a kitaláció bátran keveredhet, hozd el Percy Jackson-t Egerbe, vagy a Kuflikupacot az Egedre és áss te is egy üreget magadnak!

- írta a pályázatról a könyvtár. A technika szabadon választható, hagyományos technikával (rajz, festmény, grafika), vagy digitálisan is készülhetnek az alkotások, de minden pályázatot nyomtatott, kézzelfogható formában várnak. Korosztályok: általános iskolások, középiskolások és felnőttek

Méret: minimum A/4, maximum A/3. Egy pályázó maximum egy alkotással nevezhet. Az alkotások hátoldalán a következő adatok szerepeljenek: