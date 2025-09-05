Rockopera a lovardában, retro véradás, vadásznap – Ígéretesnek tűnik az ősz első hétvégéje Hevesben

Gazdag és változatos programokkal vár Heves megye az ősz első hétvégéjén. Legyen szó véradásról, történelmi sétáról, gasztronómiai fesztiválokról vagy kulturális élményekről, minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. Szilvásváradon bemutatják a nagysikerű Honfoglalás című rockoperát.

Szilvásváradon bemutatják hétvégén a Honfoglalás című rockoperát

Forrás: Tóth Imre / Haon.hu

SZOMBAT

Eger A Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének Retro Véradása 10:00 és 17:00 között vár, ahol egyetlen véradással akár három ember életét is megmentheted. A programot zenés és táncos fellépők, egészségügyi tanácsadások és óránkénti tombolasorsolás színesíti. A helyszínen kiállítók és hasznos egészségügyi szolgáltatások is várják az érdeklődőket. Ez a nap egyszerre szól a közösségi élményről és az önzetlen segítségnyújtásról. Részletek!

Eger Szeptember egyik különleges estéjén Eger utcáin és terein fáklyafény mellett kelnek életre az Oszmán Birodalom titokzatos asszonyai, a Valide Szultánák. A séta során bepillanthatunk a palota falai mögé, ahol szerelmek, ármányok és hatalmi játszmák szőtték át a hétköznapokat. A résztvevők nemcsak történeteket hallhatnak, hanem átélhetik az udvari élet rejtélyes világát is. A program különleges zárása egy eddig sosem látott hastáncos produkció, amely méltó koronája az estnek. Egy felejthetetlen élmény, ahol történelem, misztikum és látvány egyesül.

Szilvásvárad Egész napos élmények várják a látogatókat a XXII. Szilva Napon, Szilvásváradon, a Lipicai Lovasközpont előtti téren. A program 9:00-kor indul a hangulatos falusétával, majd színpadi műsorok, táncosok és énekesek váltják egymást egészen estig. A legnagyobb attrakciók között ott lesz a szilvás gombóc-evő verseny, a kézműves vásár, valamint a napot záró 3+2 koncert 17:00-tól. A látogatók megkóstolhatják a helyben sütött szilvalekváros finomságokat és pálinkákat, miközben a gyerekeket népi játszótér és kézműveskedés szórakoztatja. Igazi őszi gasztro- és kulturális kavalkád, amit kár lenne kihagyni! A részletesebb programot ITT olvashatod!

Noszvajon egy hete volt a Szilvanap, amiről részletesen ITT számoltunk be.