Rockopera a lovardában, retro véradás, vadásznap – Ígéretesnek tűnik az ősz első hétvégéje Hevesben
Heves megyében gazdag programkínálat várja az érdeklődőket ezen az ősz első hétvégéjén. Szilvásváradon még a Honfoglalás rockoperát is megnézhetjük.
Gazdag és változatos programokkal vár Heves megye az ősz első hétvégéjén. Legyen szó véradásról, történelmi sétáról, gasztronómiai fesztiválokról vagy kulturális élményekről, minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. Szilvásváradon bemutatják a nagysikerű Honfoglalás című rockoperát.
SZOMBAT
Eger A Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének Retro Véradása 10:00 és 17:00 között vár, ahol egyetlen véradással akár három ember életét is megmentheted. A programot zenés és táncos fellépők, egészségügyi tanácsadások és óránkénti tombolasorsolás színesíti. A helyszínen kiállítók és hasznos egészségügyi szolgáltatások is várják az érdeklődőket. Ez a nap egyszerre szól a közösségi élményről és az önzetlen segítségnyújtásról. Részletek!
Eger Szeptember egyik különleges estéjén Eger utcáin és terein fáklyafény mellett kelnek életre az Oszmán Birodalom titokzatos asszonyai, a Valide Szultánák. A séta során bepillanthatunk a palota falai mögé, ahol szerelmek, ármányok és hatalmi játszmák szőtték át a hétköznapokat. A résztvevők nemcsak történeteket hallhatnak, hanem átélhetik az udvari élet rejtélyes világát is. A program különleges zárása egy eddig sosem látott hastáncos produkció, amely méltó koronája az estnek. Egy felejthetetlen élmény, ahol történelem, misztikum és látvány egyesül.
Szilvásvárad Egész napos élmények várják a látogatókat a XXII. Szilva Napon, Szilvásváradon, a Lipicai Lovasközpont előtti téren. A program 9:00-kor indul a hangulatos falusétával, majd színpadi műsorok, táncosok és énekesek váltják egymást egészen estig. A legnagyobb attrakciók között ott lesz a szilvás gombóc-evő verseny, a kézműves vásár, valamint a napot záró 3+2 koncert 17:00-tól. A látogatók megkóstolhatják a helyben sütött szilvalekváros finomságokat és pálinkákat, miközben a gyerekeket népi játszótér és kézműveskedés szórakoztatja. Igazi őszi gasztro- és kulturális kavalkád, amit kár lenne kihagyni! A részletesebb programot ITT olvashatod!
Noszvajon egy hete volt a Szilvanap, amiről részletesen ITT számoltunk be.
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Felsőtárkány A XXXII. Heves Vármegyei Vadásznapot vad- és halételfőző verseny, ünnepélyes megnyitó és Szent Hubertus mise indítja. Lesznek zenei és kulturális programok, helyi kórusok és fúvósok fellépése, valamint látványos solymász- és kutyás bemutatók. A gyerekeket játszóház, íjászat és állatbemutató várja, a felnőttek pedig kézműves vásáron és kiállításokon válogathatnak. A gasztronómiai élményekről kóstolók és a főzőverseny eredményhirdetése gondoskodik, így minden korosztály számára igazi élménydús nap ígérkezik.
Mátraballa Ismét a krumpli körül fog forogni minden: egész napos programokkal várja az érdeklődőket a Burgonyanap. A Kultúrház udvarán dalárdák, óvodások, majorette csoportok és zenekarok lépnek fel, estére pedig utcabál zárja a rendezvényt. A Szökőkutas parkban íjászat, trófeakiállítás, középkori fegyverbemutató és solymászbemutató színesíti a kínálatot. A Petőfi utcában a gyerekeket kézműves foglalkozások, arcfestés, ugrálóvár és ügyességi játékok várják, míg a sportkedvelők rallybemutatót és lovaskocsikázást is kipróbálhatnak. Egy igazi falusi fesztivál, ahol a család apraja-nagyja megtalálja a kedvenc programját.
Egerszólát A XXIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon ismét az olaszrizling kerül a középpontba, ahol egész nap színes programok várják a látogatókat. A nap főzőversennyel és szüreti felvonulással indul, majd borkóstoló, borlovag avatás és az Aranyfürt Borszémlék eredményhirdetése teszi igazán ünnepivé a hangulatot. A színpadon óvodások, kórusok, humoristák és zenészek gondoskodnak a szórakoztatásról, este pedig utcabál zárja a fesztivált. A gyermekek kézműves foglalkozásokon, népi játszótéren és ugrálóvárban találhatnak kedvükre való élményt.
VASÁRNAP
Szilvásváradon a hétvégén megnézhetjük a Honfoglalás rockoperát
Szilvásvárad 11 órától a szilvásváradi INEOS Lipicai Lovasközpont fedeles lovardájában egy igazán monumentális élmény várja a közönséget. A Nemzeti Lovas Színház nagyszabású rockoperája, a Honfoglalás kel életre, ahol történelem, zene, látvány és ló egyesül egy felejthetetlen előadásban. A színpadon és a porondon hősök, szabadság és nemzeti büszkeség elevenedik meg, minden korosztály számára maradandó élményt nyújtva. A jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. Ez az előadás nemcsak színház, hanem igazi történelmi utazás – kihagyhatatlan program a hétvégére.
