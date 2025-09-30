szeptember 30., kedd

Kirádult az egyesület

58 perce

Honismereti kirándulásra mentek, volt mit megismerniük Dormándon

Szeptember 20-án a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület tagságának egy része az Eger Civil Ünnepe rendezvényein, míg másik része Dormándon tett látogatást. A szombati honismereti történésekről Sipos Attila, egyesületi titkár tájékoztatta portálunkat.

Sike Sándor

– Akik vállalták az utazást az Észak-alföldi községbe, azok a Latinovics kastélyban kialakított művelődési házban találkoztak a program első helyszíneként Nagy Sándor tagtársunk meghívására – fogalmazott a honismereti egyesület titkára.

A település múltjával ismerkedett a honismereti egyesület
Dormándra kirándult a Heves Vármegyei Honismereti Egyesület
Forrás: Sike Sándor/Heol.hu

A honismereti egyesület munkája nemrég kapott új lendületet

Sipos Attila tájékoztatása szerint a rendezvényről nem hiányozhatott Rajna Kálmán polgármester sem, akinek szívélyes köszöntője után Nagy Sándor vette át a szót, bemutatta az épületet, beszélt Dormánd történelméről, helyi érdekességekkel tarkítva a ragadványnevek világát. 
Latinovics Ödön – a település történelemkönyvébe fejezetet író család leszármazottjaként – mutatta be az 1988 óta folyó kutatásai eredményeit, a családi kápolna rendbetételét Bács-Kiskun megyében, készséggel válaszolva a történelmi idők emlékeit faggató tagtársainak. Érdeklődő szakemberből nem volt hiány, hisz a vármegye több településéről – Hatvan, Heves, Gyöngyös, Füzesabony, Eger, a megye kisebb települései – érkeztek vendégek. Vratarics Nóra, Berényi László, de az előadó Latinovics Zoltán is Budapestről érkezett azért, hogy találkozhasson az egyesület tagjaival és szimpatizánsaival. 

A dormándi eseményen több előadást is meghallgattak
Forrás: Sike Sándor/Heol.hu

– Megtekintettük az önkormányzat, a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Egri Vármúzeum fenntartásában, szakmai kezelésében lévő Remenyik Zsigmond Emlékházat, ahol a helyi gyökerekkel bíró, Amerikát megjárt, a nyugati világot megismerő író személyes tárgyaiból családi fotóiból, hagyatékából rendeztek nívós kiállítást a család egykori kúriájában. Az elmúlt években  Gyöngyössolymos múltját kutató Kovács Sándor érzékenyen vallott dormándi gyökereiről, és átadott a helyieknek egy nemrég megjelent Magyar Múzsa kiadványt, amely Remenyik Zsigmondról szóló tanulmányát tartalmazza – idézte fel a szombati történéseket az egyesületi titkár. 
Szavai szerint összeértek az emlékek szálai a résztvevő szakemberek között, majd a 33 fős csapat a római katolikus templomhoz indult. Itt újra Nagy Sándor vette át a szót, részletesen bemutatva a templom kegytárgyait, építészetét, egyházi hagyományait. 
Még egy állomás várt a látogatókra a helyi temetőben, ahol a Remenyik, Vratarics, Sághy család síremlékei előtt tették tiszteletüket a végsőkig kitartók.
 – A honismereti egyesületünk előadások mellett szervezett szakmai kirándulásai is méltán tartanak számot érdeklődésre, főleg ha szeretettel, figyelemmel és szakszerű településbemutatókkal, idegenvezetéssel várnak bennünket, ahogy Dormándon is megtörtént ezen a csodálatos ősz eleji napon. Nem kérdés a folytatás, a megye értékeinek megismerése – összegezte a szeptember 20-i történéseket Sipos Attila.

 

 

