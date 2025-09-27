szeptember 27., szombat

Jó hír kaptak a gyerekek Hevesben!

A gyermekekkel érkező nemzetközi vendégek számára is elérhetővé tette a Kajla-programot a Visit Hungary. Immáron több nyelven is elérhető lesz a Kajla-élmény Heves vármegyében is.

Az angol, német, cseh és lengyel nyelvű Kajla-útlevelekkel a külföldi családokat hívják magyarországi kalandozásra. Az egri és a siroki vár, a Kékestető TV torony kilátó, a Parádfürdői Erzsébet Park Hotel, a Nyíregyházi Állatpark, a Visegrádi Fellegvár, a budapesti Városliget, a makói Hagymatikum – csupán néhány közkedvelt gyermekmágnes a Kajla-térképről, melyeket a világ különböző tájáról érkező családok közül is egyre többen keresnek majd fel, hogy csemetéik begyűjtsék az áhított pecsétet személyre szóló „úti okmányukba”.

Kajla-program most már több nyelven is elérhető lesz.
A hazánkba látogató nemzetközi vendégek száma évről évre jelentősen növekszik: idén január-júliusban a tavalyit 11,2%-kal túlszárnyalva már 5,3 millió nemzetközi utazó érkezett hozzánk, a vendégek egyötöde családjával együtt.

– A Kajla-program kiváló eszköz a külföldi gyerkőcök és családjaik magyarországi élményeinek gazdagítására – mondta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója. Hozzátette: „a ma kalandokat kereső gyerekek a jövő felnőtt turistái, megszólításukat nem lehet elég korán elkezdeni, hogy az itt megélt felhőtlen pillanatok hatására később is visszatérjenek”.

Kajla, a vidám vizslakölyök a külföldi gyerekeket is bizonyára leveszi majd a lábáról, hogy a különböző hazai gyermekbarát látnivalók helyszínén minél több pecsétet gyűjtsenek be Kajla-útleveleikbe. Ezekhez 30 Tourinform irodában és a programhoz eddig partnerként csatlakozott 21 szállodában férhetnek hozzá.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a hazai hotelekbe érkező nemzetközi vendégek mintegy 14%-a gyermekkorú, akiknek nagy része rendszerint szüleivel érkezik Magyarországra, ezért kaptak jelentős szerepet a szállodák az útlevelek terjesztésében. Az együttműködés a hotelek számára is hasznos, hiszen a nemzetközi Kajla-útlevéllel egy eredeti, ötletes vendégélmény fokozó eszközt kaptak.

A kicsik az átvételi pontokon biztosított instant fényképezőgéppel készített fotóval tehetik még személyesebbé saját útlevelüket, és már indulhat is a szülőkkel és a testvérekkel a kalandkeresés. A helyszínek kiválasztását a nemzetközi Kajla-weboldalon elhelyezett térkép mellett sok-sok hazai természeti és kulturális attrakció rövid rajzfilmes bemutatkozó videója is segíti, melyeknek állandó főszereplője Kajla, a kíváncsi, kalandkereső vizslakölyök. Ha pedig nem sikerül minden célba vett helyszínt felkeresni, és begyűjteni a kiszemelt pecsétet, eggyel több okuk van rá, hogy visszatérjenek Magyarországra Kajla-kalandozni.

Jelenleg angol, német, cseh és lengyel nyelven érhetők el a 6-10 éveseknek szánt mini úti okmányok. A két fő európai nyelv mellett azért esett a választás a két visegrádi ország nyelvére, mivel a fő turisztikai küldőpiacok közül hazánk nemzetközi vendégei innen érkeznek a legnagyobb számban. A későbbiekben pedig további nyelvi mutációkkal is bővülhet a program és a weboldal tartalma.

A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren landoló utasok reptéri buszok dekorációjaként, valamint a schengeni országokból érkező járatok csomagvárójának ledfalán találkozhatnak először a Kajla-program kalandra hívogató üzenetével. Népszerűsítésében a MAHART Corvin hajója is részt vesz: a nemzetközi turisták körében is közkedvelt vízi jármű teljes hosszában a Kajla-programot hirdeti a többnyelvű weboldalra vezető QR kód feltüntetésével.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
