A noszvaji Kemencés Nap már a külföldiek között is népszerű - fotókkal, videóval

Noszvajon szombaton immár 26. alkalommal zajlott a mára országos hírűvé vált Kemencés Nap programdömpingje. A községben minden évben nagy ünnep és hatalmas verseny az indulók között a hagyományos, fatüzelésű kemencés ételek készítése.

A Kemencés Nap ételmestereinek megmérettetése végén holtverseny született

Igazi turistaközponttá változott Noszvaj szombaton, A borok, a kemencében sült ételek kedvelő sűrű sorokban sétáltak egyik helyszínről a másikra, igyekezvén mindent megkóstolni. A járókelők között haladva kiderült, hogy a Kemencés Nap már nemcsak hazánkban, de a határainkon túl is elhíresült, mert sűrűn lehetett németül, angolul beszélgető járókelőket látni, az úton pedig cseh, lengyel, olasz és szlovák rendszámú kocsik sofőrjei is igyekeztek parkolóhelyet találni, ami nem volt egyszerű. Aki nem szerette volna a jó borok és a finom falatok kalóriáit, azokat idén is a szafaribusz szállította egyik helyszíntől a másikig. A nap előrehaladtával a hangulat egyre oldottabbá vált, a szafari-utasok és a járdákon gyalogló csoportok lelkes integetéssel üdvözölték egymást – egyszóval: a hangulat pazar volt.

