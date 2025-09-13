szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyeztek

1 órája

A noszvaji Kemencés Nap már a külföldiek között is népszerű - fotókkal, videóval

Címkék#kemencés nap#Noszvaj#bor

A 26. Kemencés Napot tartották Noszvajon.

Szabó István

Noszvajon szombaton immár 26. alkalommal zajlott a mára országos hírűvé vált Kemencés Nap programdömpingje. A községben minden évben nagy ünnep és hatalmas verseny az indulók között a hagyományos, fatüzelésű kemencés ételek készítése. 

A Kemencés Nap ételmestereinek megmérettetése végén holtverseny született
A Kemencés Nap ételmestereinek megmérettetése végén holtverseny született
Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

Igazi turistaközponttá változott Noszvaj szombaton, A borok, a kemencében sült ételek kedvelő sűrű sorokban sétáltak egyik helyszínről a másikra, igyekezvén mindent megkóstolni. A járókelők között haladva kiderült, hogy a Kemencés Nap már nemcsak hazánkban, de a határainkon túl is elhíresült, mert sűrűn lehetett németül, angolul beszélgető járókelőket látni, az úton pedig cseh, lengyel, olasz és szlovák rendszámú kocsik sofőrjei is igyekeztek parkolóhelyet találni, ami nem volt egyszerű. Aki nem szerette volna a jó borok és a finom falatok kalóriáit, azokat idén is a szafaribusz szállította egyik helyszíntől a másikig. A nap előrehaladtával a hangulat egyre oldottabbá vált, a szafari-utasok és a járdákon gyalogló csoportok lelkes integetéssel üdvözölték egymást – egyszóval: a hangulat pazar volt.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Kemencés Nap már nemzetközi fesztivállá szélesedett Noszvajon

A legnagyobb érdeklődés természetesen az eseménynek nevet adó kemencés ételeknek járt ki. Idén 9 csapat versengéséből a zsűri – Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Egri Idegenforgalmi Egyesület elnöke, Turcsán Emese, a Kék Zóna Projekt vezetője és Szalókiné Sike Krisztina noszvaji önkormányzati képviselő – az élen holtversenyt hirdetett ki: első helyen végzett a Pékek csapata és a Zsenge pisztráng és pisztácia gárdája. A győztesnek járó, szalagokkal ékesített péklapátot a jövő évi versenyig felváltva őrizhetik.

Kemencés nap Noszvajon

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

A nap során szabadidőparkban, az iskolában, a gazdaházban, a patakparti piacon és borplaccon egyszerre zajlottak az események. Volt táncház a Pitypang Egyesülettel, F.P. fittness táncbemutató, fellépett a Legényes Zenekar, Herczeg Flóra és Jung Norbert, valamint Gájer Bálint. A gyerekeket óriás csúszdás légvár, akadálypályás légvár, élő csocsó, totyogók sátra légvárral, logikai játékok sátra várta. Meg lehetett figyelni, hogyan zajlik a szőlőpréselés, darálás, és mustot is lehetett kóstolni, ahogy bort is a Cséti Pince boraival. Este borpiknik kezdődött, bemutatkoztak Bukolyi Marcell borai és a Kenyér lelke pékség kenyerei. Népi játéktér, kézműves vásár, családi játéksátor is nyílt, igazi rodeó bika "dühöngött", és felsorolni is lehetetlen a sok érdekességet a nap során. Mindezek mellett a nyitva álló pincék is betérésre csábították a vendégeket.

Az este már a muzsikáé és a táncé, hiszen egészen éjfélig szabadtéri diszkóban múlathatják az időt a szabadidőparkba kilátogatók a tartalmas nap után.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu