Drónverseny, kémiai show és klímajáték a Kutatók Éjszakáján Egerben

Fizikai kísérletek, drónverseny, pizzából periódusos rendszer, régészeti játszóház és az elmaradhatatlan kémiai show – mások mellett ezekkel a programokkal is találkozhat az, aki részt vesz pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Kutatók Éjszakája eseményen. Mindezekről sajtótájékoztatón számoltak be szerdán reggel a Líceumban. Juhász Tibor, az EKKE tudományos rektorhelyettese kifejtette, szeptember utolsó hétvégéje Európa-szerte már 20 éve kutatói életpálya népszerűsítésé.

– 18 éve Egerben is jelen van, de ez nem is meglepő, hiszen az EKKE veleszületett ösztöne a tudomány népszerűsítése. Már ötödik éve annak, hogy a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával (HKIK) közösen szervezzük a programokat – emelte ki.

A Kutatók Éjszakája egyik leglátványosabb része mindig a kémiai show Fotó: Huszár Márk

Mint mondta, a Kutatók Éjszakájának célja, a tudomány népszerűsítése, s a programok már pénteken reggel elkezdődnek.

– Minden épületet bevontunk, minden kar megmutatkozik majd. Megjelenik majd a zene, az informatika, a gasztronómiai is, de termesztésen nem maradhatnak el a látványos kémiai bemutatók sem. A programjaink ingyenesek, de vannak, amelyek regisztrációkötelesek. Érdemes tehát felkeresni a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapját – tette hozzá.

File Sándor, a HKIK főtitkára szavai szerint két dolog jellemzi a programsorozatot, a tradíció és az innováció.

– A tradíciót jól jelzi, hogy már a HKIK is több mint egy évtizede vesz részt az eseményen, az egyetemmel közösen öt éve. Az érdeklődésről szólva pedig csak annyit, hogy már közel félezren regisztráltak a közös programokra, az üzemlátogatásokra pedig már 300-an. Évről évre csatlakoznak az Eger és Eger környéki cégek kapcsolódnak hozzánk, és egyfajta pályaorientációs céllal meg lehet ismerkedni velük – mondta. Hozzátette, az innováció pedig ott jelenik meg, hogy az állandóan megjelenő új technológiák is megjelennek, melyeket fontosnak tartanak bemutatni az érdeklődőknek.

Földes-Leskó Gabriella főszervező elmondta, a szervezői munka már az előző tanévben megkezdődött, most már a koordinációs résznél járnak. Szavai szerint vannak még szabad helyek a regisztrációt igénylő programokra, de vannak még szabad helyek. Azt is elmondta, rengeteg iskolai osztály érkezik hozzájuk vármegyénk távolabbi pontjairól is, sőt még Szentendréről is jön egy nagyobb csoport.

– Több mint 130 program közül lehet válogatni, a nap folyamán lehetőség lesz véradásra, próba nyelvvizsga megírására, pizza-periódusos rendszer készítésére, mentett állatok megismerésére, maratonfutásra, a történelem iránt érdeklődők régészkedhetnek vagy találkozhatnak végvári vitézekkel – sorolta.

Dr. Piskóti-Kovács Zsuzsanna, a Szénrégió Bizottság Titkárságának vezetője azt emelte ki, hogy a klímavédelem hangsúlyosan jelenik majd meg.

– Ezt erősítve meghívtuk Deli Daniellát, az Energiaügyi Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes államtitkárát, ő nyitja meg majd a rendezvényt. A fenntarthatóság jegyében elektromos busz közlekedik majd a Leányka út és a Líceum között. De lesz a klímatudatosság jegyében zajló óriástársasjáték vagy kőkaland – sorolta.