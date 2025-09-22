7 órája
Még láthatod a siroki indián egyedülálló alkotásait
2025. szeptember 13-án különleges élményben lehetett része mindazoknak, akik ellátogattak Sirokba, a Turisztikai Információs Központ Kiállítótereibe és udvarába. Az Indiánnyár nevű rendezvény keretében Tóth Viktor alkotásain keresztül nyerhettünk bepillantást a lakota kultúra valódi értékeibe – egy olyan világba, amely egyszerre szól a hagyományok tiszteletéről, a természetközeli élet szépségeiről és az emberi lélek mélységeiről.
A program a „Chankú Lúta – az Élet útja” című kiállítás megnyitójával kezdődött. A vendégeket Tuza Gábor polgármester köszöntötte, majd kedves és elismerő mondataival méltatta Tóth Viktor alkotásait és a szervezők munkáját. Ezt követően Hadady Gabriella siroki turisztikai szakértő mesélt a szervezésről, majd néhány gondolat hangzott el arról is, miként rendezte tematikus egységekbe Viktor műveit. A Heol.hu-nak elmondta, a célja az volt, hogy a látogatók ne csupán a műveket lássák, hanem egyfajta értékrendet, személyiségfejlődési utat is felfedezhessenek bennük, ahogyan azt a lakota kultúra tanításaiban is megtalálhatjuk.
A lakota kultúra kelt életre a siroki indián keze nyomán
Hadady Gabriella elmondása szerint ezután Viktor mesélt életéről, arról, hogyan és mikor érintette meg őt a lakota indiánok világa. Szavai különleges hangulatot teremtettek: mintha a közönség egyszerre utazott volna térben és időben, vissza a prérik világába, ahol az amerikai őslakosok értékrendje még szoros egységben élt a természettel. Viktor emlékeztetett arra is, hogy a mai világban mennyire eltávolodtunk ettől az életmódtól, és milyen fontos lenne újra felfedeznünk a természethez való visszatalálás szépségeit, benne pedig önmagunkat is. Tóth Viktorról és feleségéről a Heol.hu oldalán nemrég írtunk, itt olvashatnak róla:
Kunyhó-szertartás, mandalák, harmónia: így él a siroki indián és felesége
– A kiállítást követően a gyermekeket kézműves programok várták: gyöngykarkötőt készíthettek, indiános színezőket színezhettek. Az estét gasztronómiai élményekkel próbáltuk még teljesebbé tenni, így Wígli ún kágápi, azaz „indián lángos” édes és sós változatait, valamint gyógynövényes limonádékat kóstolhattak az érdeklődők. A pult előtti kígyózó sor jól szemléltette, mekkora sikere volt ezeknek a különlegességeknek is. A szépen berendezett kert hamar megtelt jóízű beszélgetésekkel és mosolygós vendégekkel – számolt be Hadady Gabriella az eseményről.
Kiemelte, hogy este vetítették a „Chankú Lúta” című kisfilmet, melyet Zupkó Krisztina és Biri Máté készítettek Tóth Viktorról, a „Siroki Indiánról”. Az est fénypontjaként Whopila – hálaadó – dalok csendültek fel az esti tűznél. Viktor a barátaival együtt Whopila dalokat énekelt és dobolt az általa készített dobon. A hangszer mély, rezgő hangja – a Földanya szívdobbanása – nemcsak a szertartásokat kíséri, hanem a jelenlévők lelkét is megérinti.
A füstölős indián látomása vezette győzelemig a fiatal egri filmeseket
– Az Indiánnyár így nemcsak egy kiállítás, hanem egy igazi lélekutazás volt. Egy este, amely egyszerre szólt a hagyományról, a közösségről, a természet tiszteletéről és arról a belső békéről, amelyet mindannyian keresünk. A kiállítás annyira szép, hogy többek véleménye szerint Magyarországon egészen biztosan, de talán még Közép-Európában is egyedülálló – fogalmazott Haday Gabriella.
A kiállítás október végéig hétköznapokon nyitvatartási időben (8:00-15:00), illetve előre egyeztetve hétvégén is megtekinthető a Turisztikai Információs Központban (Sirok, Borics Pál út 1.). Időpontot egyeztetni a +36 20/320 8800 az telefonszámon lehet.
