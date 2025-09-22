Még láthatod a siroki indián egyedülálló alkotásait

A program a „Chankú Lúta – az Élet útja” című kiállítás megnyitójával kezdődött. A vendégeket Tuza Gábor polgármester köszöntötte, majd kedves és elismerő mondataival méltatta Tóth Viktor alkotásait és a szervezők munkáját. Ezt követően Hadady Gabriella siroki turisztikai szakértő mesélt a szervezésről, majd néhány gondolat hangzott el arról is, miként rendezte tematikus egységekbe Viktor műveit. A Heol.hu-nak elmondta, a célja az volt, hogy a látogatók ne csupán a műveket lássák, hanem egyfajta értékrendet, személyiségfejlődési utat is felfedezhessenek bennük, ahogyan azt a lakota kultúra tanításaiban is megtalálhatjuk.

A lakota kultúra világát ismerhették meg a siroki Indiánnyáron

Forrás: Beküldött fotó

A lakota kultúra kelt életre a siroki indián keze nyomán

Hadady Gabriella elmondása szerint ezután Viktor mesélt életéről, arról, hogyan és mikor érintette meg őt a lakota indiánok világa. Szavai különleges hangulatot teremtettek: mintha a közönség egyszerre utazott volna térben és időben, vissza a prérik világába, ahol az amerikai őslakosok értékrendje még szoros egységben élt a természettel. Viktor emlékeztetett arra is, hogy a mai világban mennyire eltávolodtunk ettől az életmódtól, és milyen fontos lenne újra felfedeznünk a természethez való visszatalálás szépségeit, benne pedig önmagunkat is. Tóth Viktorról és feleségéről a Heol.hu oldalán nemrég írtunk, itt olvashatnak róla: