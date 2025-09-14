Így kezdődött a tanév az egri MCC-ben + fotók

A Középiskolás Program diákjai megkezdték az új tanévet az egri MCC-ben is, adta hírül Füleczki László, a Mathias Corvinus Collegium egri központjának vezetője. Csapatépítő délután keretében találkozhatott újra a nyári szünet után a régi csapat, és üdvözölhették az új diákokat is, valamint a központ régi és új munkatársai is bemutatkoztak a diákoknak.

Belevetette magát az egri MCC középiskolás csapata a munkába Fotó: MCC Eger

A vidám hangulatú klubdélutánon senki sem unatkozott, hiszen csoportos játékok, feladatok és sok színes esemény gazdagította a délutánt. Füleczki István képviselet-vezető beszámolt a nyáron lezajló fejlesztésekről, amelyek célja a tehetséggondozás és oktatás magas színvonalon tartása.

„Mi értetek dolgozunk, a központ értetek van” – hangsúlyozta az intézmény vezetője. Továbbá kiemelte az MCC mottóját: „Bonus intra, melior exi! Érkezz jóként, távozz kiválóként”.

Új tanév kezdődött Fotó: MCC Eger

Mi ugyanis mindenkiben fel tudjuk fedezni a tehetséget, majd a mentorálás során a jóból, még jobbak, végül kiválóak lesznek. Ez a küldetésünk, hivatásunk

- tette hozzá Füleczki István.