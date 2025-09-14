szeptember 14., vasárnap

Új tanév kezdődött az egri MCC-ben is. A csapatépítő délutánnal kezdte a nyári szünet után a régi csapat. Fejlesztések is zajlottak az egri központban a nyáron.

Így kezdődött a tanév az egri MCC-ben + fotók

Belevetette magát az egri MCC középiskolás csapata a munkába

Forrás: MCC Eger

A Középiskolás Program diákjai megkezdték az új tanévet az egri MCC-ben is, adta hírül Füleczki László, a Mathias Corvinus Collegium egri központjának vezetője. Csapatépítő délután keretében találkozhatott újra a nyári szünet után a régi csapat, és üdvözölhették  az új diákokat is, valamint a központ régi és új munkatársai is bemutatkoztak a diákoknak.

Belevetette magát az egri MCC középiskolás csapata a munkába Fotó: MCC Eger
Belevetette magát az egri MCC középiskolás csapata a munkába Fotó: MCC Eger

A vidám hangulatú klubdélutánon senki sem unatkozott, hiszen csoportos játékok, feladatok és sok színes esemény gazdagította a délutánt. Füleczki István képviselet-vezető beszámolt a nyáron lezajló fejlesztésekről, amelyek célja a tehetséggondozás és oktatás magas színvonalon tartása.

„Mi értetek dolgozunk, a központ értetek van” – hangsúlyozta az intézmény vezetője. Továbbá kiemelte az MCC mottóját: „Bonus intra, melior exi! Érkezz jóként, távozz kiválóként”. 

Új tanév kezdődött Fotó: MCC Eger 

Mi ugyanis mindenkiben fel tudjuk fedezni a tehetséget, majd a mentorálás során a jóból, még jobbak, végül kiválóak lesznek. Ez a küldetésünk, hivatásunk

- tette hozzá Füleczki István.

A második tanévben, mintegy 70 középiskolás vesz részt Egerben a programban, és 20 általános iskolás diák is része a tehetséggondozásnak. A következő héten pedig 25 új ötödikes diák csatlakozhat a programhoz.

A nyári szünet után csapatépítővel kezdtek Fotó: MCC Eger

A mostani csapatépítő után, újra, hetente várja a Széchenyi utca 58. szám alatti központ a diákokat. A középiskolások klubdélutánokra járnak, ahol hétköznaponként kiemelt oktatók és szakemberek foglalkoznak velük. Az általános iskolások pedig a szombati napokon vesznek részt gyakorlatorientált, non-formális oktatási órákon. Az angol és német nyelv mellet, olasz nyelvoktatás is indul a központban. Az MCC minden képzési formája és összes rendezvénye ingyenes.

 

