Meghallgatta a szakmai bizottság az egri színház vezetésére pályázókat

Címkék#Gárdonyi Géza Színház#bizottság#pályázó

Októberben dönt a közgyűlés a Gárdonyi Géza Színház új igazgatójáról. A jelöltek terveiket már bemutatták a társulatnak, csütörtökön pedig a szakmai bizottság hallgatta meg őket.

Eger közgyűlése októberi ülésén határoz a Gárdonyi Géza Színház új vezetőjének személyéről. A pályázati folyamat záró szakaszába érkezett: a jelöltek terveiket már bemutatták a társulatnak, csütörtökön pedig a szakmai bizottság hallgatta meg őket.

Gárdonyi Géza Színház
Forrás:   Berán Dániel/Heol.hu

Ahogy arról korábban hírt adtunk, zajlik a Gárdonyi Géza Színház igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás. Kedden a teátrum társulata, csütörtökön pedig a pályázatokat véleményező szakmai bizottság előtt vázolták fel elképzeléseiket a pályázók az önkormányzat tájékoztatása szerint. Októberben az önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága hallgatja meg a jelölteket.

A színház vezetésére négy pályázó jelentkezett:

· Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze

· Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze

· Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója

· Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze

A pályázók közül három jelentkező mellékletekben csatolt szakmai anyaga a város honlapján (eger.hu) már elérhető. Az új színházigazgató személyéről az októberi közgyűlésen születik meg a döntés.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
