Meghallgatta a szakmai bizottság az egri színház vezetésére pályázókat

Eger közgyűlése októberi ülésén határoz a Gárdonyi Géza Színház új vezetőjének személyéről. A pályázati folyamat záró szakaszába érkezett: a jelöltek terveiket már bemutatták a társulatnak, csütörtökön pedig a szakmai bizottság hallgatta meg őket.

Gárdonyi Géza Színház

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Ahogy arról korábban hírt adtunk, zajlik a Gárdonyi Géza Színház igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás. Kedden a teátrum társulata, csütörtökön pedig a pályázatokat véleményező szakmai bizottság előtt vázolták fel elképzeléseiket a pályázók az önkormányzat tájékoztatása szerint. Októberben az önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága hallgatja meg a jelölteket.

