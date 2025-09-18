1 órája
Meghallgatta a szakmai bizottság az egri színház vezetésére pályázókat
Októberben dönt a közgyűlés a Gárdonyi Géza Színház új igazgatójáról. A jelöltek terveiket már bemutatták a társulatnak, csütörtökön pedig a szakmai bizottság hallgatta meg őket.
Eger közgyűlése októberi ülésén határoz a Gárdonyi Géza Színház új vezetőjének személyéről. A pályázati folyamat záró szakaszába érkezett: a jelöltek terveiket már bemutatták a társulatnak, csütörtökön pedig a szakmai bizottság hallgatta meg őket.
Ahogy arról korábban hírt adtunk, zajlik a Gárdonyi Géza Színház igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás. Kedden a teátrum társulata, csütörtökön pedig a pályázatokat véleményező szakmai bizottság előtt vázolták fel elképzeléseiket a pályázók az önkormányzat tájékoztatása szerint. Októberben az önkormányzat Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága hallgatja meg a jelölteket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nyilvánosságra került több igazgatói pályázat, bárki elolvashatja, mire készülnek az egri színházban
A színház vezetésére négy pályázó jelentkezett:
· Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze
· Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze
· Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója
· Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze
A pályázók közül három jelentkező mellékletekben csatolt szakmai anyaga a város honlapján (eger.hu) már elérhető. Az új színházigazgató személyéről az októberi közgyűlésen születik meg a döntés.
Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!