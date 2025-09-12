szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

4 órája

Megvannak az ÉTER Plusz döntősei, szombaton Egerben színpadra lépnek a feltörekvő zenekarok

Címkék#ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál#Broadway Monkey Music Hall#döntő

Megvannak az ÉTER Plusz – Tehetségkutató Fesztivál 2025 döntősei – most szombaton Egerben színpadra lépnek a feltörekvő zenekarok.

Heol.hu

Idén is Egerre figyel a hazai könnyűzenei élet: az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál huszonegyedik alkalommal ad lehetőséget a feltörekvő zenekaroknak, hogy megmutassák magukat. A rangos verseny döntőjébe tizenkét fiatal formáció jutott be, akik szeptember 13-án, szombaton az egri Broadway Monkey színpadán mérik össze tudásukat  – közölték a szervezők.

A 2024-es Éter Pluszon a legtöbb díjat a Backdoor People kapta.
Forrás: ÉTER Plusz - Tehetségre hangolva/Facebook

A döntőbe jutott formációk: Aposztrófa, Blues60D, Bring Me Green, Hard Box Zenekar, Helka, Manzárd, Parallel Lifeforms, Premier, MBrockband, Pablo and the Escobars, Reni & Boka, Vadkelet.

Az esemény nemcsak verseny, hanem valódi szakmai fórum is, a zenekarok saját szerzeményeiket adják elő professzionális színpad- és fénytechnikával, miközben a szakmai zsűri értékeli a produkciókat, és hasznos visszajelzésekkel segíti a fiatal formációk fejlődését.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A zsűriben idén is elismert szakemberek foglalnak helyet: Temesi Berci zenész-producer, Andrásik Remo zenész és újságíró, valamint Cselőtei László, a HammerWorld magazin alapító főszerkesztője.

Jakab Jácint, a Promeritum Alapítvány programigazgatója és az ÉTER Plusz szervező csapatának elnöke kiemelte:
– Az ÉTER Plusz számunkra mindig is több volt egy tehetségkutatónál. Egy olyan közösségi tér, ahol a fiatal zenekarok valóban szakmai támogatást, figyelmet és esélyt kapnak arra, hogy a következő szintre lépjenek. Büszkék vagyunk arra, hogy a 21. évadban is ennyi tehetséges csapat jelentkezett. A döntőben már minden a színpadi energiáról, a dalokról és a közönség bevonásáról szól – mi ehhez biztosítjuk a legjobb technikai és szakmai hátteret. A közönség pedig ingyen élvezheti a fesztivált: lehet, hogy itt hallják először azokat a neveket, akik pár év múlva a legnagyobb fesztiválok színpadán állnak majd – mondta.

A legjobbak értékes szakmai támogatásban részesülnek, amely magában foglal akár 4 millió forint értékű díjcsomagot, PR- és marketingtámogatást, image- és promóciós anyagok készítését, valamint fellépési lehetőségeket is az Öröm a Zene Tehetséggondozó Program jóvoltából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu