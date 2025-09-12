Megvannak az ÉTER Plusz döntősei, szombaton Egerben színpadra lépnek a feltörekvő zenekarok

Idén is Egerre figyel a hazai könnyűzenei élet: az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál huszonegyedik alkalommal ad lehetőséget a feltörekvő zenekaroknak, hogy megmutassák magukat. A rangos verseny döntőjébe tizenkét fiatal formáció jutott be, akik szeptember 13-án, szombaton az egri Broadway Monkey színpadán mérik össze tudásukat – közölték a szervezők.

A 2024-es Éter Pluszon a legtöbb díjat a Backdoor People kapta.

A döntőbe jutott formációk: Aposztrófa, Blues60D, Bring Me Green, Hard Box Zenekar, Helka, Manzárd, Parallel Lifeforms, Premier, MBrockband, Pablo and the Escobars, Reni & Boka, Vadkelet.

Az esemény nemcsak verseny, hanem valódi szakmai fórum is, a zenekarok saját szerzeményeiket adják elő professzionális színpad- és fénytechnikával, miközben a szakmai zsűri értékeli a produkciókat, és hasznos visszajelzésekkel segíti a fiatal formációk fejlődését.

A zsűriben idén is elismert szakemberek foglalnak helyet: Temesi Berci zenész-producer, Andrásik Remo zenész és újságíró, valamint Cselőtei László, a HammerWorld magazin alapító főszerkesztője.

Jakab Jácint, a Promeritum Alapítvány programigazgatója és az ÉTER Plusz szervező csapatának elnöke kiemelte:

– Az ÉTER Plusz számunkra mindig is több volt egy tehetségkutatónál. Egy olyan közösségi tér, ahol a fiatal zenekarok valóban szakmai támogatást, figyelmet és esélyt kapnak arra, hogy a következő szintre lépjenek. Büszkék vagyunk arra, hogy a 21. évadban is ennyi tehetséges csapat jelentkezett. A döntőben már minden a színpadi energiáról, a dalokról és a közönség bevonásáról szól – mi ehhez biztosítjuk a legjobb technikai és szakmai hátteret. A közönség pedig ingyen élvezheti a fesztivált: lehet, hogy itt hallják először azokat a neveket, akik pár év múlva a legnagyobb fesztiválok színpadán állnak majd – mondta.

A legjobbak értékes szakmai támogatásban részesülnek, amely magában foglal akár 4 millió forint értékű díjcsomagot, PR- és marketingtámogatást, image- és promóciós anyagok készítését, valamint fellépési lehetőségeket is az Öröm a Zene Tehetséggondozó Program jóvoltából.