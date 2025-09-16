1 órája
Családi nappal, különleges lehetőségekkel készülnek a Kopcsik Marcipánia 20. születésnapjára
Szeptember 20-án, szombaton egész napos családi napot szervez az EVAT Zrt. a Tűztorony Játszóházba. Az EVAT idén ünnepli a világhírű Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait bemutató Kopcsik Marcipánia alapításának 20 éves évfordulóját.
Még 1988-ban Kopcsik Lajos — addig Kazincbarcikán dolgozó, számos díjat elnyert mestercukrász — Egerbe költözött. Itt először a Panoráma Szálloda cukrászüzemét vezette, majd átkerült a Marcipán cukrászdába, végül pedig a saját nevét viselő Kopcsik cukrászda lett a szíve ügye. A békebeli hangulatot árasztó hely minőségi sütemény-élményt kínált, s ezeknek köszönhetően hamar az egriek egyik kedvenc közösségi helyévé vált a mestercukrász korábbi álma.
Az EVAT Zrt. idén ünnepli a világhírű Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait bemutató Kopcsik Marcipánia alapításának 20 éves évfordulóját. Szombaton egész napos Családi Napra várják az érdeklődőket a Tűztorony Játszóházba.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A mestercukrászt ünneplő rendezvény 10 és 17 óra között kínál színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt:
- Kis tűzoltó kihívás – akadálypálya gyerekeknek (10 órától 15 óráig),
- hétpróbás családi kalandtúra menetlevéllel a Tűztorony Játszóházból a Kopcsik Marcipániába– minden induló, aki sikeresen teljesíti a kihívást, részt vesz a sorsoláson és ajándékot nyerhet (10 órától 15 óráig),
- Flexy Team aerobikbemutató (15 óra 20 perc),
- nyereménysorsolás (15 óra 45 perc),
- a nap zárásaként Panna Bál gyermekkoncert és óriás buborékshow (16 óra).
Legendás ízek, eltűnt fagyizók - így írták be magukat az egri cukrászdák a szívünkbe
A részvétel mindenki számára ingyenes. Ráadásul az ünnepi hétvége részeként szeptember 19–20-án a Tűzoltó Múzeum és a Kopcsik Marcipánia is díjmentesen látogatható, így a családi naphoz kapcsolódva bárki megtekintheti az egri cukrászati világszenzációkat és betekintést nyerhet az egri tűzoltóság történetébe is. Az EVAT Zrt. célja, hogy a jubileumot méltó módon ünnepelje, és ezzel a programmal is erősítse a közösséghez való kapcsolódást, valamint bemutassa Eger egyik különlegességét, a marcipánművészet hazai fellegvárát.
Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint