Családi nappal, különleges lehetőségekkel készülnek a Kopcsik Marcipánia 20. születésnapjára

Még 1988-ban Kopcsik Lajos — addig Kazincbarcikán dolgozó, számos díjat elnyert mestercukrász — Egerbe költözött. Itt először a Panoráma Szálloda cukrászüzemét vezette, majd átkerült a Marcipán cukrászdába, végül pedig a saját nevét viselő Kopcsik cukrászda lett a szíve ügye. A békebeli hangulatot árasztó hely minőségi sütemény-élményt kínált, s ezeknek köszönhetően hamar az egriek egyik kedvenc közösségi helyévé vált a mestercukrász korábbi álma.

Kopcsik Lajos mestercukrász életművét mutatja be a múzeum Fotó: Heol.hu

Az EVAT Zrt. idén ünnepli a világhírű Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait bemutató Kopcsik Marcipánia alapításának 20 éves évfordulóját. Szombaton egész napos Családi Napra várják az érdeklődőket a Tűztorony Játszóházba.

A mestercukrászt ünneplő rendezvény 10 és 17 óra között kínál színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt:

Kis tűzoltó kihívás – akadálypálya gyerekeknek (10 órától 15 óráig),

hétpróbás családi kalandtúra menetlevéllel a Tűztorony Játszóházból a Kopcsik Marcipániába– minden induló, aki sikeresen teljesíti a kihívást, részt vesz a sorsoláson és ajándékot nyerhet (10 órától 15 óráig),

Flexy Team aerobikbemutató (15 óra 20 perc),

nyereménysorsolás (15 óra 45 perc),

a nap zárásaként Panna Bál gyermekkoncert és óriás buborékshow (16 óra).