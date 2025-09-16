Családi nappal, különleges lehetőségekkel készülnek a Kopcsik Marcipánia 20. születésnapjára

szeptember 16., kedd

Szeptember 20-án, szombaton egész napos családi napot szervez az EVAT Zrt. a Tűztorony Játszóházba. Az EVAT idén ünnepli a világhírű Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait bemutató Kopcsik Marcipánia alapításának 20 éves évfordulóját.

Szabadi Martina Laura

Még 1988-ban Kopcsik Lajos — addig Kazincbarcikán dolgozó, számos díjat elnyert mestercukrász — Egerbe költözött. Itt először a Panoráma Szálloda cukrászüzemét vezette, majd átkerült a Marcipán cukrászdába, végül pedig a saját nevét viselő Kopcsik cukrászda lett a szíve ügye. A békebeli hangulatot árasztó hely minőségi sütemény-élményt kínált, s ezeknek köszönhetően hamar az egriek egyik kedvenc közösségi helyévé vált a mestercukrász korábbi álma.

Kopcsik Lajos mestercukrász életművét mutatja be a múzeum Fotó: Heol.hu
Kopcsik Lajos mestercukrász életművét mutatja be a múzeum Fotó: Heol.hu

Az EVAT Zrt. idén ünnepli a világhírű Kopcsik Lajos mestercukrász alkotásait bemutató Kopcsik Marcipánia alapításának 20 éves évfordulóját. Szombaton egész napos Családi Napra várják az érdeklődőket a Tűztorony Játszóházba.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A mestercukrászt ünneplő rendezvény 10 és 17 óra között kínál színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt:

  • Kis tűzoltó kihívás – akadálypálya gyerekeknek (10 órától 15 óráig),
  • hétpróbás családi kalandtúra menetlevéllel a Tűztorony Játszóházból a Kopcsik Marcipániába– minden induló, aki sikeresen teljesíti a kihívást, részt vesz a sorsoláson és ajándékot nyerhet (10 órától 15 óráig),
  • Flexy Team aerobikbemutató (15 óra 20 perc),
  • nyereménysorsolás (15 óra 45 perc),
  • a nap zárásaként Panna Bál gyermekkoncert és óriás buborékshow (16 óra).
A játszóházba családi napot szerveznek Fotó: Tűztorony Játszóház Facebook

A részvétel mindenki számára ingyenes. Ráadásul az ünnepi hétvége részeként szeptember 19–20-án a Tűzoltó Múzeum és a Kopcsik Marcipánia is díjmentesen látogatható, így a családi naphoz kapcsolódva bárki megtekintheti az egri cukrászati világszenzációkat és betekintést nyerhet az egri  tűzoltóság történetébe is. Az EVAT Zrt. célja, hogy a jubileumot méltó módon ünnepelje, és ezzel a programmal is erősítse a közösséghez való kapcsolódást, valamint bemutassa Eger egyik különlegességét, a marcipánművészet hazai fellegvárát.

 

 

