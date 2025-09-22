Hatodik alkalommal keresik Magyarország legszebb kilátását – itt szavazhatsz a hevesi panorámákra!

A kezdeményezés célja nem csupán a látványos építmények népszerűsítése, hanem az is, hogy minél többen útra keljenek, és felfedezzék Magyarország hegyeit, tavait, erdei ösvényeit és megcsodálják a hazai táj sokszínűségét.

Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra) is az ország legszebb panorámája lehet.

Forrás: Szántó György / Heol.hu

A pályázat szervezői nem titkolják: szeretnék, ha a természetjárás új lendületet kapna. Egy túra, egy kerékpáros kirándulás vagy egy családi kiruccanás nemcsak a testnek egészséges, hanem a léleknek is felüdülés. Aki már átélte, milyen érzés egy hegyek fölött lemenő napot szemlélni, vagy hallgatta a madárrajok zsongását egy tó felett, az tudja, hogy ezek az élmények életre szóló emlékeket adnak.

Hevesben található az ország legszebb panorámája?

Heves vármegye két különleges építménnyel is képviselteti magát a versenyben. A Thuróczy Lajos-kilátó (más néven Galya-kilátó) került a listára, míg a Tisza-tó térségét a Lábasház-kilátó képviseli. Felkerült még a listára a Nógrád és Heves vármegye határán található Gortva–Jójárt-kilátó, amely szintén a Mátrában található.

Az ország második legmagasabb pontján áll az átkeresztelt kilátó, amelyben bivakszállást is foglalhatsz.

Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)

A Mátra egyik legújabb, és az ország egyik legegyedibb kilátója. Nem csak a tetejéből látható táj gyönyörű, de a belső falain található freskók is.

Lábasház-kilátó (Tisza-tó)

A kilátót és körülvevő épületeit 130 cölöp tartja. Az erős lábakon álló építményből a Tisza-tó folyton változó világát lesheted meg.

A kilátókra szeptember 29-ig itt tudsz szavazni.