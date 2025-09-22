1 órája
Hatodik alkalommal keresik Magyarország legszebb kilátását – itt szavazhatsz a hevesi panorámákra!
Idén immár hatodik alkalommal szavazhatnak a természetjárás szerelmesei arra, hogy melyik hazai kilátóból nyílik a legszebb panoráma. A versenyen hevesi kilátók is elindultak, mutatjuk, hogyan tudsz rájuk szavazni.
A kezdeményezés célja nem csupán a látványos építmények népszerűsítése, hanem az is, hogy minél többen útra keljenek, és felfedezzék Magyarország hegyeit, tavait, erdei ösvényeit és megcsodálják a hazai táj sokszínűségét.
A pályázat szervezői nem titkolják: szeretnék, ha a természetjárás új lendületet kapna. Egy túra, egy kerékpáros kirándulás vagy egy családi kiruccanás nemcsak a testnek egészséges, hanem a léleknek is felüdülés. Aki már átélte, milyen érzés egy hegyek fölött lemenő napot szemlélni, vagy hallgatta a madárrajok zsongását egy tó felett, az tudja, hogy ezek az élmények életre szóló emlékeket adnak.
Hevesben található az ország legszebb panorámája?
Heves vármegye két különleges építménnyel is képviselteti magát a versenyben. A Thuróczy Lajos-kilátó (más néven Galya-kilátó) került a listára, míg a Tisza-tó térségét a Lábasház-kilátó képviseli. Felkerült még a listára a Nógrád és Heves vármegye határán található Gortva–Jójárt-kilátó, amely szintén a Mátrában található.
Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)
Az ország második legmagasabb pontján áll az átkeresztelt kilátó, amelyben bivakszállást is foglalhatsz.
Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
A Mátra egyik legújabb, és az ország egyik legegyedibb kilátója. Nem csak a tetejéből látható táj gyönyörű, de a belső falain található freskók is.
Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
A kilátót és körülvevő épületeit 130 cölöp tartja. Az erős lábakon álló építményből a Tisza-tó folyton változó világát lesheted meg.
A kilátókra szeptember 29-ig itt tudsz szavazni.
