1 órája
Minden várakozást felülmúlt az Egri Régiségvásár új helyszínén + fotók, videó
Korábban vitát váltott ki, hogy a régi holmik vásárának költöznie kell a Bazilika melletti területről. Az Egri Régiségvásár vasárnap új helyszínen nyitott és a jelek szerint az árusok és a vevők nagy elégedettségével kezdődött az új élet.
Galyó Béla itt is megcsinálta. Ezzel a mondattal köszönt vissza telefonon munkatársunknak az Egri Régiségvásár szervezője. Kifejtette, hogy úgy tudja, hogy nagyon melléállt a városvezetés is már a vásár mellé. Szavai szerint: mondják az árusai, hogy ez várakozáson felüli, jobb lett, mint a régi volt. Tömören összegezve, nagyon pozitív vélemények vannak. Az árusok nagyon meg vannak elégedve és köszönik a lehetőséget a városvezetésnek.
Telt házas lett az Egri Régiségvásár az uszodák és a termálfürdő közötti területeken
Mi magunk is tettünk egy jó kis sétát az árusok sátrai, asztalai között. Elsőre rögtön egy régi ismerősbe botlottunk. Pál József, Gyömrőről jött megint. Első minősítése az volt, hogy az új helyszín szerinte tökéletes lesz.
– Belátható, elférünk. Az a garnitúra, aki eddig járt, biztosan meglesz. A tél lesz majd húzósabb, olyankor egy kicsit kevesebben vagyunk – mondta a gyömrői régiségárus, akinél "minden is" kapható. A legrégebbi tárgyak között – az ő kifejezését használva – Ferenc Jóska pohár, egy Horthy pohár, első világháborús bajonettek. Kitüntetésből is van, amit még Horthy, vagy Ferenc Jóska adományozott. Ferenc Jóska lovagrendem is van, s azokat is az 1800-as évek végén adták ki.
Voltak persze olyan megszólítottak is akik kérték, hogy maradjanak név nélküliek. Egyikük szerint az első piac itt, nem tudjuk, hogy jobb, vagy milyen lesz. Ő egyébként történetesen – számos régiség között – olyan fővári utcanév táblákat is árult, amelyek zománcból készültek a múlt század harmincas éveiben. De volt a kínálatban szintén zománccal készült Horthy Miklós portré.
A régiségkereskedő Andó János asztala is érdekességeket rejtett. Kérdésünkre elmondta: felfutóban van most a kereslete a bakelit lemezek és a lemezjátszók iránt is kezd megnyílni az érdeklődés. Szerinte sokan abban a tévhitben vannak, hogy az új készülékek milyen jók, de nem. Érdemes a lejátszóval lemezt hallgatni, de nem garantált a hosszú élettartama a lemeznek a készülék miatt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Andó úr az új hellyel kapcsolatban azt mondta: az első nap nem ment át résmentesen. Volt egy kis tolongás, mert egyszerre jött mindenki, egyszerre akart kipakolni. Nem sikerült. Aztán szépen, lassan összejöttek a dolgok és mindenki "képbe állt", helyet talált valahol.
– A murvás parkolóban egy narancssárga felfestéses helykijelölővel sokkal előrébb lettünk volna. Ha legközelebbre felosztják a területet ezzel a földre fújt jelölőfestékkel, amit az útépítők használnak, s már egy papíron kidolgozva a szervező tudja, hogy ki melyik helyre megy, például C2-es hely, sokkal egyszerűbbé válik minden. Egymás között árusok, mi így láttuk volna jónak – adott tippet a szervezőnek a régiségkereskedő.
Az Egri Régiségvásár új helyszínen debütáltFotók: Bóta Zoltán / Heol.hu
Egy másik kereskedő név nélkül vállalta a titok megosztását: a gyűjtő, ha rááll például egy festő műveinek a gyűjtésére, azokat keresi.
– Nagykőrösről vagyok, 30 éve foglalkozok régiségekkel. Barátoktól, hagyatékokról származnak az áruk. Voltam már többször is Egerben, itt ezen a helyen először van. Elférünk, jó a terület. Az ország minden részébe, de még külföldre is járok egyébkét – fogalmazott.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Szörnyűséget találtak az egri iskolánál! Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve – fotóval