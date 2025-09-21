Minden várakozást felülmúlt az Egri Régiségvásár új helyszínén + fotók, videó

Galyó Béla itt is megcsinálta. Ezzel a mondattal köszönt vissza telefonon munkatársunknak az Egri Régiségvásár szervezője. Kifejtette, hogy úgy tudja, hogy nagyon melléállt a városvezetés is már a vásár mellé. Szavai szerint: mondják az árusai, hogy ez várakozáson felüli, jobb lett, mint a régi volt. Tömören összegezve, nagyon pozitív vélemények vannak. Az árusok nagyon meg vannak elégedve és köszönik a lehetőséget a városvezetésnek.

Az Egri Régiségvásár rengeteg érdeklődőt vonzott

Forrás: Bóta Zoltán / Heol.hu

Telt házas lett az Egri Régiségvásár az uszodák és a termálfürdő közötti területeken

Mi magunk is tettünk egy jó kis sétát az árusok sátrai, asztalai között. Elsőre rögtön egy régi ismerősbe botlottunk. Pál József, Gyömrőről jött megint. Első minősítése az volt, hogy az új helyszín szerinte tökéletes lesz.

– Belátható, elférünk. Az a garnitúra, aki eddig járt, biztosan meglesz. A tél lesz majd húzósabb, olyankor egy kicsit kevesebben vagyunk – mondta a gyömrői régiségárus, akinél "minden is" kapható. A legrégebbi tárgyak között – az ő kifejezését használva – Ferenc Jóska pohár, egy Horthy pohár, első világháborús bajonettek. Kitüntetésből is van, amit még Horthy, vagy Ferenc Jóska adományozott. Ferenc Jóska lovagrendem is van, s azokat is az 1800-as évek végén adták ki.

Voltak persze olyan megszólítottak is akik kérték, hogy maradjanak név nélküliek. Egyikük szerint az első piac itt, nem tudjuk, hogy jobb, vagy milyen lesz. Ő egyébként történetesen – számos régiség között – olyan fővári utcanév táblákat is árult, amelyek zománcból készültek a múlt század harmincas éveiben. De volt a kínálatban szintén zománccal készült Horthy Miklós portré.

A régiségkereskedő Andó János asztala is érdekességeket rejtett. Kérdésünkre elmondta: felfutóban van most a kereslete a bakelit lemezek és a lemezjátszók iránt is kezd megnyílni az érdeklődés. Szerinte sokan abban a tévhitben vannak, hogy az új készülékek milyen jók, de nem. Érdemes a lejátszóval lemezt hallgatni, de nem garantált a hosszú élettartama a lemeznek a készülék miatt.

