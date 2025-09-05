szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

59 perce

Szécsi Pál elevenedik meg az egri színház színpadán

Címkék#Szécsi Pál#előadás#Gárdonyi Géza Színház

Különleges előadást láthat a közönség szeptemberben az egri színházban. Szécsi Pál életét és munkásságát elevenítik meg a színpadon.

Heol.hu

A MindenTér Kft. szervezésében Egerben is bemutatják a nagy sikerű koncert-színházi előadást, „Volt egy fiú…" Szécsi Pál címmel, amely már több helyszínen nagy sikerrel futott. Székesfehérváron például több mint 40 teltházas előadást rendeztek, más városokban is kiemelkedő fogadtatásban részesült a produkció.

Szécsi Pál életéről tartanak előadást az egri színházban
Szécsi Pál életéről tartanak előadást az egri színházban
Forrás: MindenTér Kft.

Az előadást szeptember 21-én,  vasárnap 19 órakor láthatják az érdeklődők a Gárdonyi Géza Színházban.

Koncert-színházi előadás Szécsi Pál életéről és dalairól – különleges formában, élő zenével, Keller János Fejér Vármegyei Príma-díjas művész főszereplésével.

Mélységből a magasságig jutott, életének tanulsága, elért és fennmaradt sikerei, máig aktuális dalai minden korosztály számára meghatározóak! Pillangóként repülnek be az idősek és fiatalok életébe a Szécsi-dalok! De ki lakozik a vidám Gedeon bácsi mögött és valóban Csak egy tánc volt, mit szerelmétől kapott, mit jelentett neki a Távollét szeretteitől? - számos kérdést válaszol meg ez a koncert-színházi előadás, amely feltárja Szécsi Pál kihívásokkal teli életét, miközben egyedülálló zenei és előadói stílusát megismerve repülhetünk dalainak szárnyán! A koncertszínházi előadás őszinte és megrendítő, zenés és színházi élmény.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Akit érdekel a program, a Fehérvár Televízió YouTube-oldalán megnézheti a székesfehérvári előadásról készült felvételt:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu