Szécsi Pál elevenedik meg az egri színház színpadán

A MindenTér Kft. szervezésében Egerben is bemutatják a nagy sikerű koncert-színházi előadást, „Volt egy fiú…" Szécsi Pál címmel, amely már több helyszínen nagy sikerrel futott. Székesfehérváron például több mint 40 teltházas előadást rendeztek, más városokban is kiemelkedő fogadtatásban részesült a produkció.

Szécsi Pál életéről tartanak előadást az egri színházban

Forrás: MindenTér Kft.

Az előadást szeptember 21-én, vasárnap 19 órakor láthatják az érdeklődők a Gárdonyi Géza Színházban.

Koncert-színházi előadás Szécsi Pál életéről és dalairól – különleges formában, élő zenével, Keller János Fejér Vármegyei Príma-díjas művész főszereplésével.

Mélységből a magasságig jutott, életének tanulsága, elért és fennmaradt sikerei, máig aktuális dalai minden korosztály számára meghatározóak! Pillangóként repülnek be az idősek és fiatalok életébe a Szécsi-dalok! De ki lakozik a vidám Gedeon bácsi mögött és valóban Csak egy tánc volt, mit szerelmétől kapott, mit jelentett neki a Távollét szeretteitől? - számos kérdést válaszol meg ez a koncert-színházi előadás, amely feltárja Szécsi Pál kihívásokkal teli életét, miközben egyedülálló zenei és előadói stílusát megismerve repülhetünk dalainak szárnyán! A koncertszínházi előadás őszinte és megrendítő, zenés és színházi élmény.

