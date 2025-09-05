59 perce
Szécsi Pál elevenedik meg az egri színház színpadán
Különleges előadást láthat a közönség szeptemberben az egri színházban. Szécsi Pál életét és munkásságát elevenítik meg a színpadon.
A MindenTér Kft. szervezésében Egerben is bemutatják a nagy sikerű koncert-színházi előadást, „Volt egy fiú…" Szécsi Pál címmel, amely már több helyszínen nagy sikerrel futott. Székesfehérváron például több mint 40 teltházas előadást rendeztek, más városokban is kiemelkedő fogadtatásban részesült a produkció.
Az előadást szeptember 21-én, vasárnap 19 órakor láthatják az érdeklődők a Gárdonyi Géza Színházban.
Koncert-színházi előadás Szécsi Pál életéről és dalairól – különleges formában, élő zenével, Keller János Fejér Vármegyei Príma-díjas művész főszereplésével.
Mélységből a magasságig jutott, életének tanulsága, elért és fennmaradt sikerei, máig aktuális dalai minden korosztály számára meghatározóak! Pillangóként repülnek be az idősek és fiatalok életébe a Szécsi-dalok! De ki lakozik a vidám Gedeon bácsi mögött és valóban Csak egy tánc volt, mit szerelmétől kapott, mit jelentett neki a Távollét szeretteitől? - számos kérdést válaszol meg ez a koncert-színházi előadás, amely feltárja Szécsi Pál kihívásokkal teli életét, miközben egyedülálló zenei és előadói stílusát megismerve repülhetünk dalainak szárnyán! A koncertszínházi előadás őszinte és megrendítő, zenés és színházi élmény.
Akit érdekel a program, a Fehérvár Televízió YouTube-oldalán megnézheti a székesfehérvári előadásról készült felvételt:
