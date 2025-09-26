2 órája
Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen
Hevesre érkezett az Ingyenes Szerencse Koncertek. A Szerencsejáték Zrt. által szervezett koncertsorozaton ezúttal Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett föl.
Esős, hűvös őszi estén robbant a színpadon a forró hangulat
Forrás: Huszár Márk / Heol
Péntek este Hevesre érkezett a megújult Hatoslottó ingyenes koncertsorozata. A Szerencsejáték Zrt. második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, közel 37 év után alakult át heti két sorsolásos rendszerűvé. A nemzeti lottótársaság ennek apropóján szervezett országszerte több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot. Az egyes helyszíneken ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek. Az országjárással arra is emlékezik a Szerencsejáték Zrt., hogy a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások.
A Szerencsejáték Zrt. sztárokat hoz vidékre
Hevesen a Fásy Ádám Live és az Edgár band, Peter Srámek, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett föl pénteken. A rossz idő ellenére sokan kíváncsiak voltak a sztárokra. Fásy Ádám egy időre a dobok mögé is beült, később elmondta a közönségnek, hogy ő választotta ki Hevest koncerthelyszínnek.
- Először járok Hevesen, és nagyon izgatottan vártam ezt a napot, bár az időjárás most annyira nincs velünk - mondta Fásy Ádám portálunknak a koncert előtt. Azzal folytatta, hogy elmondta, több koncert is van, amire emlékszik és Heves vármegyében volt.
Szerencsejáték Zrt. - Hevesi koncertFotók: Huszár Márk / Heol.hu
– Nagyon jó rendezvényünk volt Egerben, és Kiskörén is csodálatos volt a szépségkirálynő választás. Az itteni közönségről csak jókat hallottam, kitartóak, ahogy én is. Ezért is csatlakoztunk a Szerencse Koncertekhez - szeretem a kihívásokat. Ez már a hatodik rendezvényünk, tegnap Makón több mint 5000 embert szórakoztattunk. Köszönet a Szerencsejáték Zrt.-nek, hogy létrehozta ezt a rendezvénysorozatot. Ilyenben mindig benne vagyunk, hiszen a zenén keresztül szeretetet és boldogságot tudunk hinteni az emberek szívébe. Ezt csináljuk már több mint 30 éve - mondta. Mezőkövesden is játszik majd ugyanez a csapat, Fásy azt mondta, reméli kegyesebb lesz az időjárás, de hozzátette: „Rossz idő nincsen, csak jó emberek, meg jó idő. Isten majd tudja, hogy mit kell csinálni.”
Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője portálunknak a legutóbbi koncert alkalmával arról beszélt, hogy 83 település szerepel a sorozatban. A nagyobb településeken, mint Hevesen is a nagyobb nevek nagyobb színpadokon lépnek fel, a kisebb településeken egy kamion viszi felszerelést. A Szerencsejáték Zrt. nem ma kezdte a vidék járását: 10-12 évig zajlottak a Budapesten kívüli számhúzások, és a húzók is a helyi lakosok közül kerültek ki.
A Szerencsejáték Zrt. még számos koncertet szervez az egész országban: Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek október 19-én Mezőkövesden lép fel. Egészen október közepéig elérhetőek már a programok. Egerbe Demjén Ferenc és Hevesi Tamás érkezik a Dobó térre október 4-én.
