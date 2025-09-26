szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncertsorozat

2 órája

Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Opitz Barbi#Hatoslottó#Fásy Ádám#Peter Srámek#koncertsorozat

Hevesre érkezett az Ingyenes Szerencse Koncertek. A Szerencsejáték Zrt. által szervezett koncertsorozaton ezúttal Peter Srámek, a Fásy Ádám Live, az Edgár band, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett föl.

Heol.hu
Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen

Esős, hűvös őszi estén robbant a színpadon a forró hangulat

Forrás: Huszár Márk / Heol

Péntek este Hevesre érkezett a megújult Hatoslottó ingyenes koncertsorozata. A Szerencsejáték Zrt. második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, közel 37 év után alakult át heti két sorsolásos rendszerűvé. A nemzeti lottótársaság ennek apropóján szervezett országszerte több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot. Az egyes helyszíneken ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek. Az országjárással arra is emlékezik a Szerencsejáték Zrt., hogy a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások.

Fásy Ádám igazi slágerekkel lépett fel Heves
Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

A Szerencsejáték Zrt. sztárokat hoz vidékre

Hevesen a Fásy Ádám Live és az Edgár band, Peter Srámek, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett föl pénteken. A rossz idő ellenére sokan kíváncsiak voltak a sztárokra. Fásy Ádám egy időre a dobok mögé is beült, később elmondta a közönségnek, hogy ő választotta ki Hevest koncerthelyszínnek.

- Először járok Hevesen, és nagyon izgatottan vártam ezt a napot, bár az időjárás most annyira nincs velünk - mondta Fásy Ádám portálunknak a koncert előtt. Azzal folytatta, hogy elmondta, több koncert is van, amire emlékszik és Heves vármegyében volt.

Szerencsejáték Zrt. - Hevesi koncert

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

 

– Nagyon jó rendezvényünk volt Egerben, és Kiskörén is csodálatos volt a szépségkirálynő választás. Az itteni közönségről csak jókat hallottam, kitartóak, ahogy én is. Ezért is csatlakoztunk a Szerencse Koncertekhez - szeretem a kihívásokat. Ez már a hatodik rendezvényünk, tegnap Makón több mint 5000 embert szórakoztattunk. Köszönet a Szerencsejáték Zrt.-nek, hogy létrehozta ezt a rendezvénysorozatot. Ilyenben mindig benne vagyunk, hiszen a zenén keresztül szeretetet és boldogságot tudunk hinteni az emberek szívébe. Ezt csináljuk már több mint 30 éve - mondta. Mezőkövesden is játszik majd ugyanez a csapat, Fásy azt mondta, reméli kegyesebb lesz az időjárás, de hozzátette: „Rossz idő nincsen, csak jó emberek, meg jó idő. Isten majd tudja, hogy mit kell csinálni.”

Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője portálunknak a legutóbbi koncert alkalmával arról beszélt, hogy 83 település szerepel a sorozatban. A nagyobb településeken, mint Hevesen is a nagyobb nevek nagyobb színpadokon lépnek fel, a kisebb településeken egy kamion viszi felszerelést. A Szerencsejáték Zrt. nem ma kezdte a vidék járását: 10-12 évig zajlottak a Budapesten kívüli számhúzások, és a húzók is a helyi lakosok közül kerültek ki.

A Szerencsejáték Zrt. még számos koncertet szervez az egész országban: Opitz Barbi, Fásy Ádám, Roby Lakatos, Peter Srámek október 19-én Mezőkövesden lép fel. Egészen október közepéig elérhetőek már a programok. Egerbe Demjén Ferenc és Hevesi Tamás érkezik a Dobó térre október 4-én.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu