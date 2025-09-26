Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen

Péntek este Hevesre érkezett a megújult Hatoslottó ingyenes koncertsorozata. A Szerencsejáték Zrt. második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, közel 37 év után alakult át heti két sorsolásos rendszerűvé. A nemzeti lottótársaság ennek apropóján szervezett országszerte több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot. Az egyes helyszíneken ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek. Az országjárással arra is emlékezik a Szerencsejáték Zrt., hogy a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások.

Fásy Ádám igazi slágerekkel lépett fel Heves

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Szerencsejáték Zrt. sztárokat hoz vidékre

Hevesen a Fásy Ádám Live és az Edgár band, Peter Srámek, Opitz Barbi és Ruszó Tibi lépett föl pénteken. A rossz idő ellenére sokan kíváncsiak voltak a sztárokra. Fásy Ádám egy időre a dobok mögé is beült, később elmondta a közönségnek, hogy ő választotta ki Hevest koncerthelyszínnek.

- Először járok Hevesen, és nagyon izgatottan vártam ezt a napot, bár az időjárás most annyira nincs velünk - mondta Fásy Ádám portálunknak a koncert előtt. Azzal folytatta, hogy elmondta, több koncert is van, amire emlékszik és Heves vármegyében volt.