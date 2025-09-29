1 órája
Komonyi Zsuzsi nem a lottóval, hanem a családjával szerencsés + videók, galéria
Nosztalgikus hangulatban telt a hatoslottót népszerűsítő szilvásváradi koncert. Komonyi Zsuzsi a szerencsekoncert alkalmából elárulta, miért érti magát szerencsésnek.
Szilvásváradon vasárnap rendeztek szerencsekoncertet. A megújult Hatoslottó népszerűsítésére a Szerencsejáték Zrt. indította útjára a több mint nyolcvan koncertből álló sorozatot, amelynek több Heves vármegyei helyszíne is van, pénteken például Hevesben jártak Fásy Ádámék, míg a hétvége zárásán Komonyi Zsuzsi és Peter Srámek énekeltek a bükki településen, a lovas stadion előtti téren. Sokan már a meghirdetett hat órási időpontra kimentek, de a fellépések este hét után kezdődtek, így kis várakozással, sétával töltötték az egy órát, illetve várták az énekeseket, akiket el szerettek volna csípni egy fotóra, autogramra. Az egyre hidegebbre és szelesebbre forduló időben végül háromszázan jöttek össze meghallgatni az előadókat. Ők kicsit nosztalgiázhattak is, hiszen fölelevenítették a Hatoslottó történetét, amely 1988-ban indult és sokáig csak alkalomszerűen, majd négy hetente voltak sorsolások. Az első húzásra egyébként 10 millió szelvényt adtak föl a játékosok és 15 millió forint volt a főnyeremény, míg a rekord jackpot néhány éve 3 milliárd forint volt.
Hazai sztárok hozták a forró hangulatot a hűvös őszi estébe Hevesen
Komonyi Zsuzsi az elmúlt évtizedek – az 1960-as évektől a 90-es évekig - sikeres dalaiból adott elő többet is, néhány saját számmal együtt, megénekeltetve és megtáncoltatva a publikumot, és még ráadást is kértek tőle, amely egy operett összeállítás lett, és vele énekelte a főként idősekből álló közönség. Az énekesnőt Peter Srámek követte a színpadon, aki lassabb slágerekkel indított, majd felpörgette a tempót és a feldolgozások mellett saját dalaiból is többet előadott a lemezbemutató-koncertre készülő művész. Srámek egyébként kedvelt a vármegyében, az elmúlt években számos fellépése volt a megyében, pénteken Hevesen is járt.
Hátha a játékban is több sikert hoz a szerencsekoncert
Komonyi Zsuzsi a koncertje előtt néhány, a szerencsével kapcsolatos kérdésünkre is válaszolt. Mint mondta, a lottón eddig nem nagyon volt szerencséje – leginkább a klasszikus ötöst játssza - és kaparós sorsjegyekkel is szokta tesztelni, mennyire áll jól Fortunánál. Az interjúban elmondta azt is, nyáron Egerben jártak családjával, és Szilvásváradra is szeretnének eljönni kirándulni.
Szerencsejáték Zrt. - Szilvásváradi koncertFotók: Tóth Balázs / Heol.hu
