Komonyi Zsuzsi nem a lottóval, hanem a családjával szerencsés + videók, galéria

Komonyi Zsuzsi az elmúlt évtizedek – az 1960-as évektől a 90-es évekig - sikeres dalaiból adott elő többet is, néhány saját számmal együtt, megénekeltetve és megtáncoltatva a publikumot, és még ráadást is kértek tőle, amely egy operett összeállítás lett, és vele énekelte a főként idősekből álló közönség. Az énekesnőt Peter Srámek követte a színpadon, aki lassabb slágerekkel indított, majd felpörgette a tempót és a feldolgozások mellett saját dalaiból is többet előadott a lemezbemutató-koncertre készülő művész. Srámek egyébként kedvelt a vármegyében, az elmúlt években számos fellépése volt a megyében, pénteken Hevesen is járt.

Hátha a játékban is több sikert hoz a szerencsekoncert

Komonyi Zsuzsi a koncertje előtt néhány, a szerencsével kapcsolatos kérdésünkre is válaszolt. Mint mondta, a lottón eddig nem nagyon volt szerencséje – leginkább a klasszikus ötöst játssza - és kaparós sorsjegyekkel is szokta tesztelni, mennyire áll jól Fortunánál. Az interjúban elmondta azt is, nyáron Egerben jártak családjával, és Szilvásváradra is szeretnének eljönni kirándulni.