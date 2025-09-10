4 órája
Nyilvánosságra került több igazgatói pályázat, bárki elolvashatja, mire készülnek az egri színházban
Négy művész között dől el, hogy ki lesz az egri Gárdonyi Géza Színház új igazgatója. A pályázatok egy részét nyilvánosságra hozták, így világosan látszik, hogyan képzelik el a színház jövőjét a jelöltek, akik újítanának, de megőriznék a teátrum értékeit is.
Lezárult a Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje, mint megírtuk, a határidőig négy pályázat érkezett az egri teátrum vezetői pozíciójára. Mint korábban megírtuk,
Az augusztus 29-i határidőig négyen nyújtották be pályamunkájukat. Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze, Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója és Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze.
A pályázatokat a szakmai bizottság szeptemberben bírálja el, a közgyűlés döntése várhatóan októberben kerül napirendre. Az új igazgatói ciklus 2026. február 1-jén kezdődik. Vágner Ákos polgármester korábban kiemelte, hogy a pályázatokat nyilvánosságra hozzák a város honlapján, ez részben meg is történt. Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és személyes adatait kizárólag a pályázati eljárásban résztvevők ismerhessék meg.
Fiatalok, ősbemutatók, premierek
Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze viszont hozzájárult, hogy szakmai programja nyilvános legyen:
Közel 20 éve éneklem az egri várban Eger diadalát, az egri emberek bátorságát, történelmi szerepük jelentőségét. E 20 évből háromban éltem és alkottam a Gárdonyi Géza Színház tagjaként; betekinthettem az egri emberek és a színház mindennapjaiba. A közvetlenség, barátság, mely körbevett, hozzájárultak szerepeim megformálásához, miközben magam is új erényekkel vérteződtem fel. Máig úgy gondolok e városra, hogy a tradíció és az itt élők figyelme, nyitottsága lehetővé teszik egy olyan színház létrehozását, mely hidat képezhet a kulturális fenntarthatóság felé.
- írta a pályázata elején, melyet úgy jellemez, hogy az „Örök Színház” vízióját tükrözi. Kiemelte, szerinte fontos, hogy a fiatalok hangja és akár a kritikája is eljusson a vezetőhöz, tervez ősbemutatókat, a premierek számának emelését a nagyszínpadon és a stúdiószínpad jelentőségének növelését, ahol a közönség a közönség passzív „szemlélőből”, aktív együttműködővé válik.
A Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára négy pályázat érkezett
- Az operett, musical, zenés játék, dráma, kortársdráma, vígjáték és gyermekdarabok továbbra is a színház gerincét képzik, de ezeken túl a stúdiószínpadon operával, beavatószínházzal, havi egy-két alkalommal tematikus, prózai estekkel, valamint a nagyszínpadon operett és musical gálákkal tartom fenn a közönség érdeklődését - írta terveiről, melyek között a kommunikációs nyitás is szerepel:
Ha a mostani felnővő generációval nem törődünk, nem próbáljuk bevezetni őket a színházi kultúrába, akkor nem pusztán közönségszám csökkenést idézünk elő a következő 10-15 évben, hanem gyerekek tömegei fognak felnőni úgy, hogy az élő, eleven találkozást feladják az online térben eltöltött percekért. Ebben már most is vesztésre állunk.
- fejtette ki. Több együttműködési tervet is felvázolt színházakkal, a budapesti Magyar Színházzal és a Budapesti Operettszínházzal, a művészeket gálákra, vendégszerepekre várná. Együttműködne az SZFE hallgatóival is, illetve művészeti csoportokkal is. A pályázatban részletezi azt is, milyen darabokat tervez színre vinni a következő évadban.
Népszínház a művészet erejével
Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója - aki annak idején első színházbérletét Egerben vásárolta főiskolás diákként – a programjában azt írja, hogy a legfontosabb célnak tekinti egy olyan művészeti program kidolgozását, amely biztosítja a színház kiemelt minősítésének, valamint állami támogatásra való jogosultságának megtartását, a fenntartói és a közös működtetői megállapodásban rögzített feladatok teljesítését, és amelynek repertoárja széles közönségréteget szólít meg.
Népszínházi jelleggel, nézőközpontúan, magas művészi színvonalon szeretném működtetni az intézményt – klasszikusan modern, mindennapi sorskérdéseinkkel foglalkozó, ugyanakkor irodalmi csemegét és felemelő, életigenlő üzeneteket hordozó előadásokat létrehozva. A művészeti koncepcióm kiemelt célja, hogy a közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére alkalmas, a műfaji sokszínűség jegyében klasszikus és kortárs előadások, illetve zenés- és táncprodukciók kerüljenek bemutatásra. A színház számomra nélkülözhetetlen varázslat, amelynek társadalmi haszna mással nem helyettesíthető. A világ változik, gyakran kiszámíthatatlanná válik – a színház azonban képes rendet, perspektívát, inspirációt adni...
- részletezte.
Több mint 60 oldalas pályázatában kiemelt szerepet kap egy művészeti tanács létrehozása, amely révén a szakmai döntések kollektív, sokszínű művészi alapokon születnek meg. Ez:
- csökkenti az egyéni ízlésen alapuló, szűk szakmai irányítás veszélyét,
- kiszűri a művészi elfogultságot vagy politikai befolyást,
- garanciát jelent a minőségre és művészi változatosságra,
- lehetőséget ad helyi és országos művészek bevonására.
Számít a színház jelenlegi társulatára és munkatársaira, valamint a volt igazgató tapasztalatára és támogatására is, fontosnak tartja visszacsábítani azokat a színészeket, akik korábban az egri közönség kedvencei voltak, de időközben más társulatokhoz szerződtek. Kiemelt célja az egri és Heves vármegyei kötődésű művészek bevonása, a tehetséges egri fiatalok „hazacsábítása”, a pályakezdő színészeknek és színészhallgatóknak gyakorlati lehetőség biztosítása. Meggyőződése, hogy a repertoár gazdagságát és a közönség élményét az is növeli, ha egyes szerepekre méltán népszerű, ismert és elismert művészeket hívunk meg vendégnek.
Nemzeti kultúra, együttműködés és közösség
Szarvas József, a Nemzeti Színház színművészének szakmai programját hitvallásával, pajtaszínházi munkájának bemutatásával kezdi. Mint fogalmaz, nemzeti kultúránk szabad paraszti kultúra nélkül nem értelmezhető. Szerinte egy színháznak nem csak közönsége, közössége is kell legyen.
Ami „színházi sokszínűség” a fővárosban, az „műfaji sokszínűség” egy vidéki színházban. De egy városi színház akkor tölti be igazán hivatását, ha nem pusztán közönsége szórakozási igényeit szolgálja, hanem a várost és a vármegyét alkotó közösség kulturális identitását is erősíti. Nem a színháznak van városa, hanem a városnak van színháza.
- vallja.
Művészeti vezetőként Szabó Sebestyén Lászlót nevezi meg, akinek tudása, kíváncsisága, tehetsége és hite garancia arra szerinte, hogy a színház új arcát mutassa meg: frisset, élőt, a jelenhez szólót.
Vele és a körénk szerveződő társulataival olyan munkára készülünk, amely a közösséget, a hagyományt és a jövőt szolgálja. Valódi kapcsolatot alakítunk ki szakmai műhelyekkel, oktatási intézményekkel, egyházi és civil közösségekkel, pedagógusokkal, diákokkal, borászokkal, képző- és kézműves mesterekkel – mindazokkal, akik cselekvő módon alakítják Eger és Heves vármegye kultúráját. Szoros együttműködésre törekszünk a Színház- és Filmművésze Egyetemmel is: lehetőséget adunk fiatal színházművész-jelölteknek kísérletező bemutatkozásokra, amelybe Eger közönsége betekintést nyerhet.
- sorolja. Szarvas József kiemelte, hogy nagyon fontos a társulat, az elkötelezett keménymag szakmai munkája, mellette természetesen lehetőséget biztosítana vendégművészeknek is.
- Repertoárunkat tudatos szerkesztéssel építjük, figyelve a műfaji és stiláris sokszínűségre, a közönség különböző rétegeinek megszólítására és a színházi nyelv folyamatos megújítására. Az évadokat úgy alakítjuk, hogy egyensúlyban legyen a hagyomány és a kísérletezés, a közönségsiker és a szakmai kihívás. A magyar nyelv ápolása alapértékünk: a tiszta, érthető színpadi beszéd közösségformáló erő. Minden évadban jelen lesz egy klasszikus magyar mű új értelmezése, egy klasszikus külföldi kortárs megközelítésben, kortárs magyar bemutató, kortárs nemzetközi vállalás, zenés vagy táncszínházi produkció, fiatal alkotói projekt vagy közösségi kezdeményezés - írta a mintaévad tervéről. A több mint 30 oldalas pályázatban részletezi innovatív szakmai terveit, mellyel az a célja, hogy a Gárdonyi Géza Színházat a magyar vidéki színházi élet meghatározó, innovatív műhelyeként ismerjék, s nemzetközi szinten is bemutatható művészeti portfóliója legyen a teátrumnak.
