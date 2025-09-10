Nyilvánosságra került több igazgatói pályázat, bárki elolvashatja, mire készülnek az egri színházban

Lezárult a Gárdonyi Géza Színház igazgatói posztjára kiírt pályázat beadási határideje, mint megírtuk, a határidőig négy pályázat érkezett az egri teátrum vezetői pozíciójára. Mint korábban megírtuk,

Az augusztus 29-i határidőig négyen nyújtották be pályamunkájukat. Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze, Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze Simon Lajos, menedzser, a Zenthe Ferenc Színház korábbi igazgatója és Szarvas József, a Nemzeti Színház színművésze.

A pályázatokat a szakmai bizottság szeptemberben bírálja el, a közgyűlés döntése várhatóan októberben kerül napirendre. Az új igazgatói ciklus 2026. február 1-jén kezdődik. Vágner Ákos polgármester korábban kiemelte, hogy a pályázatokat nyilvánosságra hozzák a város honlapján, ez részben meg is történt. Nagy András, a Gárdonyi Géza Színház színművésze kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és személyes adatait kizárólag a pályázati eljárásban résztvevők ismerhessék meg.

Fiatalok, ősbemutatók, premierek

Nagy Lóránt, a Budapesti Operettszínház színművésze viszont hozzájárult, hogy szakmai programja nyilvános legyen:

Közel 20 éve éneklem az egri várban Eger diadalát, az egri emberek bátorságát, történelmi szerepük jelentőségét. E 20 évből háromban éltem és alkottam a Gárdonyi Géza Színház tagjaként; betekinthettem az egri emberek és a színház mindennapjaiba. A közvetlenség, barátság, mely körbevett, hozzájárultak szerepeim megformálásához, miközben magam is új erényekkel vérteződtem fel. Máig úgy gondolok e városra, hogy a tradíció és az itt élők figyelme, nyitottsága lehetővé teszik egy olyan színház létrehozását, mely hidat képezhet a kulturális fenntarthatóság felé.

- írta a pályázata elején, melyet úgy jellemez, hogy az „Örök Színház” vízióját tükrözi. Kiemelte, szerinte fontos, hogy a fiatalok hangja és akár a kritikája is eljusson a vezetőhöz, tervez ősbemutatókat, a premierek számának emelését a nagyszínpadon és a stúdiószínpad jelentőségének növelését, ahol a közönség a közönség passzív „szemlélőből”, aktív együttműködővé válik.