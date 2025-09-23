szeptember 23., kedd

1 órája

A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére

Címkék#Heol-podcast#Kiss István#Kertész és Hadnagy utca#egri fertálymester#hagyomány#iparművész

„Nagy megtiszteltetés volt, hogy kiérdemült fertálymesterként megfaraghattam az Egri Fertálymester szobrát. Az egy méter átmérőjű rönkből a kész szobor 90x230 centiméteres méretű lett."

Sike Sándor

Kiss István, fafaragó népi iparművész azt is közölte a Facebookon közzétett posztjában, hogy a szobor a több évszázados hagyomány és a fertálymesterség újraindításának 30. évfordulója előtt is tiszteleg. A fertálymesterség újraélesztésének 1995-ben maga a fafaragó népi iparművész is részese volt, hiszen az elsők között lett maga is fertálymester – derül ki a Kiss Istvánnal folytatott beszélgetésünkből.

Elkészült már a fertálymester szobor
Az elkészült fertálymester szobor hamarosan kikerül a közterületre
Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

A szobor helyéről Eger város hivatalos oldalán találhattuk ez első bejegyzést

"Hamarosan felállítják a Kertész és Hadnagy utca kereszteződésében található körforgalom központjában azt a Kiss István fafaragó népi iparművész által készített fertálymester szobrot, amely a város több évszázados polgári hagyományának állít emléket." – áll a vármegyeszékhely közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Podcastünkben Kiss István számos részletet elárul az alkotás létrejöttéről. Olyan titkokat is megoszt, mint például azt, hogy az alkotás létrehozására alkalmas tölgyfát nem a Bükkben, vagy a Mátrában találták meg, hanem az Alföldön, Debrecen közelében. A rönk maga a faragás előtt egy tonnányi lehetett, de a kész szobor is a hat mázsát közelíti.

A kihelyezés – amelynek megvannak már az engedélyei – sem lesz egyszerű. Alapos előkészítés, megfelelő alapzat kialakítása szükséges, de a sokmázsás faszobor beemelése is körültekintő, precíz munkát igényel. Előreláthatóan bő egy hónap múlva, október végére tehető az az időpont, amikor ünnepélyes keretek között elfoglalja méltó helyét a fertálymester szobra.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
