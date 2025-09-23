A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére

Kiss István, fafaragó népi iparművész azt is közölte a Facebookon közzétett posztjában, hogy a szobor a több évszázados hagyomány és a fertálymesterség újraindításának 30. évfordulója előtt is tiszteleg. A fertálymesterség újraélesztésének 1995-ben maga a fafaragó népi iparművész is részese volt, hiszen az elsők között lett maga is fertálymester – derül ki a Kiss Istvánnal folytatott beszélgetésünkből.

Az elkészült fertálymester szobor hamarosan kikerül a közterületre

Fotó: Gál Gábor/Heol.hu

A szobor helyéről Eger város hivatalos oldalán találhattuk ez első bejegyzést

"Hamarosan felállítják a Kertész és Hadnagy utca kereszteződésében található körforgalom központjában azt a Kiss István fafaragó népi iparművész által készített fertálymester szobrot, amely a város több évszázados polgári hagyományának állít emléket." – áll a vármegyeszékhely közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Podcastünkben Kiss István számos részletet elárul az alkotás létrejöttéről. Olyan titkokat is megoszt, mint például azt, hogy az alkotás létrehozására alkalmas tölgyfát nem a Bükkben, vagy a Mátrában találták meg, hanem az Alföldön, Debrecen közelében. A rönk maga a faragás előtt egy tonnányi lehetett, de a kész szobor is a hat mázsát közelíti.

A kihelyezés – amelynek megvannak már az engedélyei – sem lesz egyszerű. Alapos előkészítés, megfelelő alapzat kialakítása szükséges, de a sokmázsás faszobor beemelése is körültekintő, precíz munkát igényel. Előreláthatóan bő egy hónap múlva, október végére tehető az az időpont, amikor ünnepélyes keretek között elfoglalja méltó helyét a fertálymester szobra.

