A népi iparművész alkotása emlékeztet majd az egri fertálymesterség múltjára és jelenére
„Nagy megtiszteltetés volt, hogy kiérdemült fertálymesterként megfaraghattam az Egri Fertálymester szobrát. Az egy méter átmérőjű rönkből a kész szobor 90x230 centiméteres méretű lett."
Kiss István, fafaragó népi iparművész azt is közölte a Facebookon közzétett posztjában, hogy a szobor a több évszázados hagyomány és a fertálymesterség újraindításának 30. évfordulója előtt is tiszteleg. A fertálymesterség újraélesztésének 1995-ben maga a fafaragó népi iparművész is részese volt, hiszen az elsők között lett maga is fertálymester – derül ki a Kiss Istvánnal folytatott beszélgetésünkből.
A szobor helyéről Eger város hivatalos oldalán találhattuk ez első bejegyzést
"Hamarosan felállítják a Kertész és Hadnagy utca kereszteződésében található körforgalom központjában azt a Kiss István fafaragó népi iparművész által készített fertálymester szobrot, amely a város több évszázados polgári hagyományának állít emléket." – áll a vármegyeszékhely közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.
Podcastünkben Kiss István számos részletet elárul az alkotás létrejöttéről. Olyan titkokat is megoszt, mint például azt, hogy az alkotás létrehozására alkalmas tölgyfát nem a Bükkben, vagy a Mátrában találták meg, hanem az Alföldön, Debrecen közelében. A rönk maga a faragás előtt egy tonnányi lehetett, de a kész szobor is a hat mázsát közelíti.
A kihelyezés – amelynek megvannak már az engedélyei – sem lesz egyszerű. Alapos előkészítés, megfelelő alapzat kialakítása szükséges, de a sokmázsás faszobor beemelése is körültekintő, precíz munkát igényel. Előreláthatóan bő egy hónap múlva, október végére tehető az az időpont, amikor ünnepélyes keretek között elfoglalja méltó helyét a fertálymester szobra.
