2 órája
Hordók, puttonyok és emlékek: így zajlott a szüret régen Eger környékén
Az idei esztendő szőlőbetakarítási időszakának közepén tarthatunk. Vármegyénk két borvidékén a szüret október első harmadában érhet véget. Az egri hegybíró például a napokban hirdette meg 22 szőlőfajta szedésének kezdési időpontját.
Szüret Felnémeten 1949-ben
Forrás: Kern család/Fortepan
Portálunk korábbi cikkeiből kiderült, hogy az utóbbi évtizedekben nagyot változott a világ. A szüret mára már túlnyomórészt gépekkel történik. Ezzel kiváltják a gazdálkodók a kézi munkaerőt. Azokon az ültetvényeken tehetik ezt meg, ahol a támrendszert alkalmassá tették már a gépi munkákra, jelesül a szedés gépesítésére is.
A szüret más volt régen, igaz az AI a valóságosnál szebbre színezi
Portálunk munkatársa, aki részese lehetett gyerekként a régi idők szüreteinek, vállalkozott arra, hogy emlékei mélyéről előkeresse az 1970-es évek falusi szüreteit. Persze a mai kor embereként előbb egy kísérlettel kezdte: megkérte az AI alkalmazást, hogy írjon le neki egy korabeli szüretet. Jött is a válasz gyorsan.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A mesterséges intelligencia sosem szedett szőlőt, de fantáziája az van
"Képzeld el, hogy egy szeptemberi hajnalon ott állsz egy falu határában az 1970-es években. A szőlőhegy felől már kora reggel hallatszik a nevetés, a szőlővesszők között asszonyok hajlonganak, kendőjük alatt kipirult arccal szedik a fürtöket. A férfiak puttonnyal a hátukon járják a sorokat: minden megtelt vödör a hátukra kerül, s ők viszik a prést váró kádhoz. A levegőben édes mustillat keveredik a porral és a még harmatos szőlő levelek zöld szagával..."
Mit mondjunk? A fenti leírás – a por és a mustillat keveredése kivételével – akár a valóságban is bekövetkezhetett. Ám amikor arról értekezik az AI, hogy a délutáni órákban elindulna a szüreti menet – vagyis: "feldíszített lovaskocsikon nevető fiatalok ülnek, a lányok hímzett blúzban, piros szoknyában, fejkendőben, a legények kalapjukon szőlőlevelet tűzve. A falu utcáin végigvonul a csapat: zenekar húzza, a kocsikról tréfás rigmusokat kiabálnak..." – az már teljesen hiteltelenné teszi az egyébként stílusos leírást. A valóságban ugyanis nem így volt.
Kemény munka volt a szüret is, az éves munka eredménye volt a tét
Kollégánk emlékei szerint az ő falujában is volt ugyan szüreti menet, valamikor október vége felé szüreti bál is, de az egyáltalán nem ügy történt, hogy leszedték a szőlőt és máris ünnepi díszben vonulgattak, báloztak. Akkoriban ugyanis – és természetesen ma is – a termés betakarítása komoly munka volt és még jó szervezést is igényelt. Túl voltak már az emberek a téeszesítés korszakán és jellemzően kis parcellák maradtak a gazdáknál. A felsőtárkányiak ebből a szempontból "szerencsés" helyzetben voltak: a szőlőterületek igen csak meredek domboldalban helyezkedtek el, és így azok a "közösben" való művelésre nem volt alkalmasak.
Szüreti fesztivál - három napig a jó boroké a főszerep a Mátraalján
A településen az is jellemezte a szőlő és bortermelést, hogy a pince nagyon kevés helyen volt csak a lakóház udvarán. Tárkányban külön pincesorra kellett kiszállítani a portákon őrléssel, majd sajtolással musttá feldolgozott termést. De még előtte az is nagy feladat volt, hogy a leszedett szőlőt – többnyire lovas, egyeséknél ökrös szekéren – a gazda házához a domboldali szekérúton araszolva hazaszállítsák. Mert bizony ősszel eső is eshetett, egy-egy megcsúszás, ne adj' Isten borulás az egész évi munka gyümölcsét veszélyeztette.
A hegybíró időpontot hirdetett 22 szőlőfajta szedésének kezdetére
Kollégánk édesapja a téeszes idők előtt ökröket tartott, azzal dolgozott. A saját földek megművelése mellett szállította például a követ a közeli Berva völgyben épülő – a legszebb korszakában 4000 embert foglalkoztató – gyár megépítéséhez. Amikor a szüret közelgett az ökrös fogatú szekéren behozta a – házuktól mintegy kilométernyire lévő pincéjükből – az ősz elejére megüresedet fahordókat, amit aztán az udvarukon alapos átmosásnak vetettek alá. A kisgyerek Sike Sanyi ebben úgy segített, hogy a kerekes kúton ő húzta a vizet a mosáshoz. A hordók aztán két fagerendára kerültek nyílásukkal lefelé, hogy jól kiszáradjanak.
A szüret időpontját gondosan meg kellett választani. Természetesen a legfontosabb tényezőt a szőlő érése jelentette, a második helyen pedig – épp az említett keserves szállítási nehézségek miatt – az időjárás volt. A fürtök ugyan kisebb esőben is szedhetők lettek volna, de mi értelme a szüretnek, ha kátyúba ragad a szekér, esetleg fel is borul? Akkoriban nem volt még digitális világ, hogy az ember rákattintson az idokep.hu előrejelzésére. Olyannyira nem, hogy a faluba az áramot is a '60-as évek közepén vezették be.
Voltak azonban népi ismeretek. Például az, hogy a Tiba felől – ez egy kisebb hegycsúcsocska a Várhegytől déli irányba – érkező felhők mindig esőt hoznak.
Amikor pedig eljött a nap, akkor kiindult az Oldalföldre (így hívták a domboldalt, ahol nagyon sokaknak volt apró területen szőlleje) a szedőcsapat: a család és a közeli rokonságból érkezők Ezt a segítséget a rokonoknak aztán visszaadták, amikor rajtuk volt a sor, hogy szedjenek. Kollégánk emlékei szerint náluk általában 6-8 ember szedte a szőlőt, metszőollóval vágva a fürtöket. Egy, vagy két ember puttonyozott, ami annyit tett, hogy hordta le a lejtős szőlőparcella alján álló szekérhez. (Az ökrök ezalatt otthon kérődztek az istállóban.) A szekéren három "félfenekű" hordó állt, abba öntötték a puttony tartalmát.
Amikor a termés hazajutott, megkezdődött annak feldolgozása. Két hatalmas kád várta a fészerben, hogy a szőlő beledaráltassék. Egyikbe a fehér másikba a kék szőlő ment. Kézzel hajtott szőlődaráló volt az eszköz, máig emlékezetes zöld külső és fehér belső színnel. A ledarált fürtök aztán a szintén kézi présbe kerültek. Egy hatalmas fadézsába folyt aztán a lé, amit mustnak nevez a magyar nyelv. A megtelt edény tartalma aztán a már kiszáradt hordókba került úgy, hogy azokat előtte felrakták már az ökrösszekérre. Három fért fel egyszerre, és többnyire két forduulóban jutott ki a must a pincébe. Persze ott még külön mutatvány volt a legalább 15 százalékos lejtésfokú lejáraton a hordókat leengedni és a helyükre emelni, hogy aztán a pincében forhasson a must.
A nagyüzemi gazdaság terjeszkedett, s megtalálták az "olcsó" munkaerőt
A hetvenes években persze már a nagyüzemi gazdaság volt a jellemző. A megyeszékhely legnagyobb szőlőtermelője például az Egri Csillagok Mezőgazdasági Termelőszövetkezet volt. Irodájuk az akkor Népkertnek hívott Érsekkert szélén, a Fekete ló étterem mellett volt megtalálható. Akkoriban a gépi művelés a szőlő esetében egyáltalán nem volt jellemző. Adott esetben még a termőföld szántását is "kiváltották" gyomirtószerek permetezésével. A szürethez pedig kik is adhatták volna a kézi munkaerőt, ha nem az iskolaváros Eger diáksága?
Kollégánk emlékei szerint nem volt felemelő érzés – például szemerkélő esőben – egy hétig szüretelni. A szervezőknek legalább annyi eszük lehetett volna, hogy erre az időre egy munkaterületre terelik a tiszta fiú és tiszta lány középiskola diákjait, színezve ezzel egy kicsit a hangulatot, s talán még a teljesítményt is növelve. De nem. Egymást nézte a 33 fős fiúosztály két fürt levágása és egy puttonytöltés között.
Essék szó azért a szüreti felvonulásokról, mulatságokról is. Annál is inkább, mert néhány vármegyénkbeli településen máig ápolják ezt a szép hagyományt. Ebben a kérdésben az AI precíz leírást adott: "A szüreti felvonulás még az 1970-es években is élő hagyomány volt sok vidéken. A lányok színes népviseletben, a legények cifraszűrben, kalapban vonultak. Feldíszített szekereken, lovaskocsikon vitték a "hegyről" a szőlőt. Volt „szőlőbíró” és „szőlőbíróné”, akik tréfásan bíráskodtak, bírságot szabtak ki (például egy pohár bor formájában). A felvonulás után gyakran táncmulatság, bál következett a kultúrházban vagy a csűrben."
Nos a felsőtárkányi szüreti bálokhoz tartozik meg egy, a leírtakon túli adalék: a "káposztások" nem bírták elviselni, hogy a "lecsósok" közül akár csak egy legény is megjelenjék – nem csak a szüreti, de akármelyik más – báljukon. Ehhez a mondathoz pedig a magyarázat: az Eger környéki településeknek ragadványnevet adtak a szomszédos falvak fő mezőgazdasági termékük alapján. Így voltak a noszvaji emberek a szilvájuk, annak is az aszalt változata, a susinka miatt a "susinkások", a felnémetiek a paradicsom okán a "lecsósok", a felsőtárkániak pedig a "káposztások". De ez a múlt, azóta már bálozni is együtt bálozunk. Ja! Mégsem. Hiszen nincsenek már szüreti bálok sem.
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Csapdába esett és kétségbeesetten sírt – életet mentettek a füzesabonyi tűzoltók
A legjobban fizető kaparós sorsjegy főnyereménye is kevés ehhez az egri lakáshoz