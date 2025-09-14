Hordók, puttonyok és emlékek: így zajlott a szüret régen Eger környékén

Portálunk korábbi cikkeiből kiderült, hogy az utóbbi évtizedekben nagyot változott a világ. A szüret mára már túlnyomórészt gépekkel történik. Ezzel kiváltják a gazdálkodók a kézi munkaerőt. Azokon az ültetvényeken tehetik ezt meg, ahol a támrendszert alkalmassá tették már a gépi munkákra, jelesül a szedés gépesítésére is.

A szüret tart, régebben meg is ünnepelték rendesen

Fotó: Nemes Robert / Forrás: heol

A szüret más volt régen, igaz az AI a valóságosnál szebbre színezi

Portálunk munkatársa, aki részese lehetett gyerekként a régi idők szüreteinek, vállalkozott arra, hogy emlékei mélyéről előkeresse az 1970-es évek falusi szüreteit. Persze a mai kor embereként előbb egy kísérlettel kezdte: megkérte az AI alkalmazást, hogy írjon le neki egy korabeli szüretet. Jött is a válasz gyorsan.

A mesterséges intelligencia sosem szedett szőlőt, de fantáziája az van

"Képzeld el, hogy egy szeptemberi hajnalon ott állsz egy falu határában az 1970-es években. A szőlőhegy felől már kora reggel hallatszik a nevetés, a szőlővesszők között asszonyok hajlonganak, kendőjük alatt kipirult arccal szedik a fürtöket. A férfiak puttonnyal a hátukon járják a sorokat: minden megtelt vödör a hátukra kerül, s ők viszik a prést váró kádhoz. A levegőben édes mustillat keveredik a porral és a még harmatos szőlő levelek zöld szagával..."

Mit mondjunk? A fenti leírás – a por és a mustillat keveredése kivételével – akár a valóságban is bekövetkezhetett. Ám amikor arról értekezik az AI, hogy a délutáni órákban elindulna a szüreti menet – vagyis: "feldíszített lovaskocsikon nevető fiatalok ülnek, a lányok hímzett blúzban, piros szoknyában, fejkendőben, a legények kalapjukon szőlőlevelet tűzve. A falu utcáin végigvonul a csapat: zenekar húzza, a kocsikról tréfás rigmusokat kiabálnak..." – az már teljesen hiteltelenné teszi az egyébként stílusos leírást. A valóságban ugyanis nem így volt.

Kemény munka volt a szüret is, az éves munka eredménye volt a tét

Kollégánk emlékei szerint az ő falujában is volt ugyan szüreti menet, valamikor október vége felé szüreti bál is, de az egyáltalán nem ügy történt, hogy leszedték a szőlőt és máris ünnepi díszben vonulgattak, báloztak. Akkoriban ugyanis – és természetesen ma is – a termés betakarítása komoly munka volt és még jó szervezést is igényelt. Túl voltak már az emberek a téeszesítés korszakán és jellemzően kis parcellák maradtak a gazdáknál. A felsőtárkányiak ebből a szempontból "szerencsés" helyzetben voltak: a szőlőterületek igen csak meredek domboldalban helyezkedtek el, és így azok a "közösben" való művelésre nem volt alkalmasak.