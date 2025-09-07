szeptember 7., vasárnap

Leleplező videóval indít kampányt a Tisza-adó ellen a Nemzeti Ellenállás

A választási kampány új fordulatot vett: Kötcsén mutatták be a Nemzeti Ellenállás Mozgalom új akcióját, amely a Tisza-adó veszélyeire figyelmeztet. Videó és kalkulátor segíti az eligazodást.

Heol.hu

Új kampányvideóval szállt ringbe a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely szerint a Tisza Párt adóterve átverés. A szervezet Kötcsén indította el akcióját, ahol egyértelművé tették: Magyar Péter pártja elhallgatja a választók elől, hogy a többkulcsos adó nemcsak a gazdagokat, hanem a hétköznapi embereket is sújtaná.

A Tisza-adó bevezetése komolyan megterhelné a családok költségvetését
Tisza-adó: leleplező kampány indult Kötcsén
Forrás: Hatlaczki Balázs/MW

A kampány keretében létrehozták a tisza-ado.hu weboldalt is, ahol egy kalkulátorral mindenki kiszámolhatja, mekkora veszteséget jelentene számára a Tisza-adó. A videóban Tarr Zoltán szavai is elhangzanak: „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – ez is azt jelzi, hogy a Tisza valójában nem őszinte a választóival.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint a kampány nemcsak figyelemfelkeltés, hanem védelem is a választók megtévesztése ellen. Hangsúlyozzák, hogy mindenkinek tudnia kell, mit jelentene valójában az új adórendszer.

Az ügy újabb vitákat generál a közéletben, és még inkább felpörgeti a kampányt a közelgő választások előtt. Kötcse ezzel a politikai csata egyik központi helyszínévé vált.

 

 

