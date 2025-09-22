1 órája
Több mint hatszáz egri diák ostromolta meg a várat
Ágyúgolyót gurítottak, titkosírást fejtettek, turbánt kötöttek, majd közösen tettek esküt Dobó István előtt. Közel hatszáz egri diák próbálhatta ki, milyen érzés volt hősként helytállni Eger várában.
Hétfő délelőtt különleges élményben volt része közel hatszáz egri hatodikos diáknak: közösen elevenítették fel az 1552-es ostrom dicsőséges eseményeit a vár falai között. A város szívéből, a Dobó térről indult a menet, ahol az osztályok saját kezűleg megfestett, színes zászlóik alatt vonultak fel, igazi közösségi hangulatot teremtve.
Előtte Ballagó Zoltán, az Egri tankerületi Központ igazgatója szólt néhány szót a Hatodikosok várjátéka résztvevőihez.
– Ez a rendezvény már hagyomány, idén 13 iskola, 26 osztálya jelentkezett, több mint 600-an indultok ennek a kalandnak. Eger vára mindannyiunk számára jelkép, a hősies helytállás, a bátorság és a közösség ereje fűződik hozzá. 1552 üzenete mai napig élő példa, mert ha összefogunk, minden kihívással szembe tudunk nézni. Ma, ti kedves diákok, ennek a szellemiségnek a részei lehettek – fogalmazott.
A köszöntő után a diáksereg ágyúszóra indult el a várba, ahol helytállásukról három párhuzamos pályán haladva 10-10 feladat teljesítésével tehettek bizonyosságot. Kipróbálhatták például az ágyúgolyó gurítást, kémkedhetnek, megtanulhatták a turbán kötését és megfejthették Gárdonyi titkosírását. A próbák teljesítése után a 600 egri diák közösen énekelte el Tinódi Lantos Sebestyén Summáját írom Eger várának című énekes-versét a dalnok kíséretében, majd Dobó István egri várkapitány előtt letették az esküt a vár védelmében.
Hatodikosok várjátéka az egri várbanFotók: Bóta Zoltán/heol.hu
