Több mint hatszáz egri diák ostromolta meg a várat

Hétfő délelőtt különleges élményben volt része közel hatszáz egri hatodikos diáknak: közösen elevenítették fel az 1552-es ostrom dicsőséges eseményeit a vár falai között. A város szívéből, a Dobó térről indult a menet, ahol az osztályok saját kezűleg megfestett, színes zászlóik alatt vonultak fel, igazi közösségi hangulatot teremtve.

Turbánt is csavartak a fejekre, ez is egy feladat volt Fotó: Bóta Zoltán

Előtte Ballagó Zoltán, az Egri tankerületi Központ igazgatója szólt néhány szót a Hatodikosok várjátéka résztvevőihez.

– Ez a rendezvény már hagyomány, idén 13 iskola, 26 osztálya jelentkezett, több mint 600-an indultok ennek a kalandnak. Eger vára mindannyiunk számára jelkép, a hősies helytállás, a bátorság és a közösség ereje fűződik hozzá. 1552 üzenete mai napig élő példa, mert ha összefogunk, minden kihívással szembe tudunk nézni. Ma, ti kedves diákok, ennek a szellemiségnek a részei lehettek – fogalmazott.

A köszöntő után a diáksereg ágyúszóra indult el a várba, ahol helytállásukról három párhuzamos pályán haladva 10-10 feladat teljesítésével tehettek bizonyosságot. Kipróbálhatták például az ágyúgolyó gurítást, kémkedhetnek, megtanulhatták a turbán kötését és megfejthették Gárdonyi titkosírását. A próbák teljesítése után a 600 egri diák közösen énekelte el Tinódi Lantos Sebestyén Summáját írom Eger várának című énekes-versét a dalnok kíséretében, majd Dobó István egri várkapitány előtt letették az esküt a vár védelmében.