A Trabant-expedíció ezúttal a Tisza-tó körül takarított, Kiskörénél kezdtek

A Trabant-expedíció Kiskörénél kezdte a szemétszedést

– A kiskörei horgászkikötőnél külön feladatot is kaptak a résztvevők, s ez a "nyaralóhajózás" fotózása volt like-vadászattal. Az ebédelési lehetőséget Poroszlón jelöltük meg igénytől függően a pékségtől a pizzérián keresztül a cukrászdáig – mondta portálunknak a Trabant-expedíció vezetője.

Az est a program résztvevőinek szállást adó Erdei Iskolában érte őket Tiszaroffon, ahol Szirmai Gábor beszámolóját hallgathatták meg arról miként zajlott Almásy gróf és Eszterházy herceg 1923-as utazása automobillal Egyiptomban és Szudánban, valamint saját – a 2000-es években történt – utazása is terítékre került.

