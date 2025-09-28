2 órája
A Trabant-expedíció ezúttal a Tisza-tó körül takarított, Kiskörénél kezdtek
Legutóbbi programjukat követően nem tétlenkedett a Trabant-expedició. Szeptember utolsó szombatján újabb természetvédelmi rendezvényt hozott tető alá Szolnok és Heves vármegyékben a csapat.
A Trabant-expedíció szemétszedő akcióját a Vízügyi igazgatóság támogatta – tudtuk meg Vadász Zsolttól, a trabis csapat vezetőjétől. A Tiszaroffról induló túra a Kiskörei vízerőmű alatt történő szemétszedéssel kezdődött majd érdekes és gyerekeket is motiváló programban egy Tisza-tó kerüléssel folytatódott.
A Trabant-expedíció Kiskörénél kezdte a szemétszedést
– A kiskörei horgászkikötőnél külön feladatot is kaptak a résztvevők, s ez a "nyaralóhajózás" fotózása volt like-vadászattal. Az ebédelési lehetőséget Poroszlón jelöltük meg igénytől függően a pékségtől a pizzérián keresztül a cukrászdáig – mondta portálunknak a Trabant-expedíció vezetője.
Az est a program résztvevőinek szállást adó Erdei Iskolában érte őket Tiszaroffon, ahol Szirmai Gábor beszámolóját hallgathatták meg arról miként zajlott Almásy gróf és Eszterházy herceg 1923-as utazása automobillal Egyiptomban és Szudánban, valamint saját – a 2000-es években történt – utazása is terítékre került.
Az esti kikapcsolódást persze megelőzte még a Tiszaroffon rájuk váró gyógytornász, valamint egy kis spirituális szeánsz a "Tünde ház" által bemutatva. Gyerekprogramok is – például alkotósarok, ahol a lurkók vattapamacsokból gólyát készíthettek Kaziné Szűcs Mária vezetésével – színesítették a délutánt.
Tiszaroffon fogyaszthatták el az estebédet is, ami pusztapörkölt bográcsból volt, a vegáknak pedig tészta lekvárral, mákkal, dióval – tudtuk meg Vadász Zsolttól, aki elárulta azt is, hogy a vasárnapi program 9 órától a Borbély kastély megtekintése és a Tiszán való motorcsónakozás volt.
