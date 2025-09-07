Ünnepeltek a Heves vármegyei vadászok a Bükk kapujában – de komoly problémákról is szó esett

Az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezetének évről-évre kiemelkedő eseményét korábban rendszerint a Mátrában, legtöbbször Parádfürdőn tartották. A mostani rendezvény helyszíne a Bükk kapujaként is emlegetett falu, annak is a Sziklaforrás táplálta tavakat ölelő gyönyörű parkja. A vadásznap délelőtti nyitóünnepségére megtelt vendégekkel, vad- és halételfőző csapatokkal.

A vadásznap megnyitójára vadászkürtösök hívogattak

Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

A vadásznap összetett ünnep misével és kulturális programokkal

Még az ünnepélyes megnyitó előtt kérdezte portálunk a főzőverseny "alkotásait" elbíráló zsűri elnökét, Nagy Zoltán királyi főszakácsot az addigi benyomásaikról. Hivatalosan 18 csapat versenyez, két társulat pedig versenyen kívül készíti a finomságokat. Ezek pedig pörköltek, sültek, levesek. Megkötés nem volt, egyedül annyi, hogy vadból kell készüljön az étel.

– Köztes nézelődésünkkel túl vagyunk egy pár csapaton, nagyon szépen haladnak, már az alapokat elkészítették.Vaddisznóból, szarvasból készítik az ételeket, s reméljük, hogy jók lesznek

– mondta a királyi főszakács.

A vadászathoz való kötődés ilyen fiatalkorban kezdődhet

Forrás: Sike Sándor/ Heol.hu

Az ünnepélyes megnyitót a színpadon megszólaltatott vadászkürtös térzene, zászlóbehozatal vadászkutyások kíséretében, majd a Koch Katalin énekművész előadásában felcsendülő Vadászhimnusz nyitotta meg.

A házigazda köszöntőjét követően Polónyi György az OMVK Heves vármegyei Területi Szervezetének elnöke mondott beszédet. Ennek érdekessége volt, hogy nem hallgatta el a vármegyei vadásztársadalmat is érintő problémákat sem. Egyebek között olyan gondokra kell megoldást találniuk, mint a hivatásos vadászi létszám csökkenése, a vadásztársadalom egyfajta "elöregedése". Az elnök bejelentése szerint létrehoztak egy alapítványt a hivatásos vadászok segítésére. Ifjú Nagy Károly, dr. Seszták Attila és Varró Magdolna alkotják az alapítványi kuratóriumot.

Kezdődhet a vadásznap ünnepélyes megnyitója

Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

Kamarai dolgaikról szólva a vármegyei elnök bejelentette: 2026-ban megváltozik a pályázati rendszer. Történik ez oly módon, hogy nem központi elbírálás lesz, mint eddig, hanem vármegyei szintű. Gazdálkodási célú támogatásukra az Országos Magyar Vadászkamarának félmilliárd forintja van. Az új rendszerben a vármegyékhez kell majd a pályázatokat benyújtani és ott történik az elbírálás is. E rendszer előnye a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével születhetnek a döntések.