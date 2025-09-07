szeptember 7., vasárnap

Ünnepeltek a Heves vármegyei vadászok a Bükk kapujában – de komoly problémákról is szó esett

A házigazda település, Felsőtárkány polgármestere, Juhász Attila Simon – miközben köszöntötte a XXXII. Heves Vármegyei Vadásznap résztvevőit – úgy fogalmazott: régi álma teljesül azzal, hogy otthont adhatnak a rendezvénynek. Mint fogalmazott: maga is vadászember lévén reméli, hogy a vármegyei vadásznap tartós otthona lehet a település.

Sike Sándor
Ünnepeltek a Heves vármegyei vadászok a Bükk kapujában – de komoly problémákról is szó esett

A vadászatotünnepelték a Bükk kapujában

Forrás: Lénárt Márton

Az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezetének évről-évre kiemelkedő eseményét korábban rendszerint a Mátrában, legtöbbször Parádfürdőn tartották.  A mostani rendezvény helyszíne a Bükk kapujaként is emlegetett falu, annak is a Sziklaforrás táplálta tavakat ölelő gyönyörű parkja. A vadásznap délelőtti nyitóünnepségére megtelt vendégekkel, vad- és halételfőző csapatokkal.

Kezdődhet a vadásznap
A vadásznap megnyitójára vadászkürtösök hívogattak
Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

A vadásznap összetett ünnep misével és kulturális programokkal

Még az ünnepélyes megnyitó előtt kérdezte portálunk a főzőverseny "alkotásait" elbíráló zsűri elnökét, Nagy Zoltán királyi főszakácsot az addigi benyomásaikról. Hivatalosan 18 csapat versenyez, két társulat pedig versenyen kívül készíti a finomságokat. Ezek pedig pörköltek, sültek, levesek. Megkötés nem volt, egyedül annyi, hogy vadból kell készüljön az étel.

– Köztes nézelődésünkkel túl vagyunk egy pár csapaton, nagyon szépen haladnak, már az alapokat elkészítették.Vaddisznóból, szarvasból készítik az ételeket, s reméljük, hogy jók lesznek

 – mondta a királyi főszakács.

A vadászathoz való kötődés ilyen fiatalkorban kezdődhet
Forrás:   Sike Sándor/ Heol.hu

Az ünnepélyes megnyitót a színpadon megszólaltatott vadászkürtös térzene, zászlóbehozatal vadászkutyások kíséretében, majd a Koch Katalin énekművész előadásában felcsendülő Vadászhimnusz nyitotta meg. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A házigazda köszöntőjét követően Polónyi György az OMVK Heves vármegyei Területi Szervezetének elnöke mondott beszédet. Ennek érdekessége volt, hogy nem hallgatta el a vármegyei vadásztársadalmat is érintő problémákat sem. Egyebek között olyan gondokra kell megoldást találniuk, mint a hivatásos vadászi létszám csökkenése, a vadásztársadalom egyfajta "elöregedése". Az elnök bejelentése szerint létrehoztak egy alapítványt a hivatásos vadászok segítésére. Ifjú Nagy Károly, dr. Seszták Attila és Varró Magdolna alkotják az alapítványi kuratóriumot.

Kezdődhet a vadásznap ünnepélyes megnyitója
Fotó: Sike Sándor / Forrás: heol

Kamarai dolgaikról szólva a vármegyei elnök bejelentette: 2026-ban megváltozik a pályázati rendszer. Történik ez oly módon, hogy nem központi elbírálás lesz, mint eddig, hanem vármegyei szintű. Gazdálkodási célú támogatásukra az Országos Magyar Vadászkamarának félmilliárd forintja van. Az új rendszerben a vármegyékhez kell majd a pályázatokat benyújtani és ott történik az elbírálás is. E rendszer előnye a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével születhetnek a döntések.

A korábbi pályázati rendszerből két dolgot emelt ki beszédében az elnök: lehetett már pályázni drónok vásárlására, drón pilóták felfogadására. Tavasszal már elindult az az őzgida mentési akció, melyeket drónokkal végeztek. Arra is volt lehetőség, hogy pályázhattak a vadásztársaságok mezőgazdasági gépekre, vadriasztó eszközök beszerzésére is, amit a gazdálkodóknak adtak át.

Dobre-Kecsmár Csaba, az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy a rohanó világunkban ilyen rendezvények legyenek, köszönet jár ezért a szervezőknek. Túl a kikapcsolódáson, megpihenésen a szakmai eszmecseréknek is teret adnak az ilyen események. A vezérigazgató szerint szükség is van rájuk, mert hatalmas kihívások előtt állnak a természetben, a természetért dolgozók, s a hétköznapokban hivatásnak tekintett szakmák, mint amilyen az erdészet, a vadászat, vagy éppen a hivatásos természetvédelem.

– Vannak olyan kihívások, amelyek még eddig nem próbáltatták meg a szakmáinkat. Gondolok itt a klímaváltozásra és az általa okozott különböző természeti változásokra, amelyek sajnos már a mindennapjainkban is mutatják a hatásaikat – fogalmazott a vezérigazgató, aki említett is néhány hatást, például az eddig soha nem tapasztalt vegetációs tüzeket. Kifejtette azt a meggyőződését, hogy a kihívásokra csak összefogással lehet reagálni.

XXXII. Heves Vármegyei vadásznap

Fotók: Lénárt Márton

Beszéde végeztével Dobre-Kecsmár Csaba két kiállítást is megnyithatott: Valaczkai Erzsébet festő és grafikusművész, valamint Tölgyesi Poós Anna szobrászművész kiállítását a Nyugati Kapu Látogatóközpontban. 

A Szent Hubertus misét Fehér Róbert esperes-plébános celebrálta a vadásznapi színpadon, majd kezdetét vette az igen sokrétű kulturális program: helyi kórusok és fúvósok fellépése, valamint látványos solymász- és kutyás bemutatók. A gyerekeket játszóház, íjászat és állatbemutató várta, a felnőttek pedig kézműves vásáron és kiállításokon válogathattak.

 

