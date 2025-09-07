Az oszmán nők higiéniai és szépségtrükkjeit is megismerhették az egri történelmi séta résztvevői

Különleges, fáklyás történelmi sétát szervezett az Oszmán Sátor szombaton este Egerben. A séta során megismerkedhettek az érdeklődők Eger török kori emlékeivel, valamint megtudhatták, kik is voltak a szultánák, és kiről nevezték el a Valide Szultána fürdőt. Az esemény sokakat érdekelt.

A séta során megtudhattuk, melyik Valide Szultána tiszteletére épült a fürdő

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az 1500-as évek végén és az 1600-as években Egerben a török uralkodott. 1596-ban, miután elfoglalták Egert, a maguk képére alakították a várost, ekkor kezdtek el fürdőket építeni. Kétféle fürdőt építettek: a kaplica, ami egy gyógyfürdő, és a hamam. A Valide Szultánáról elnevezett fürdő az utóbbi típusba tartozik. A hamam a rituális fürdéshez is szükséges volt. Ennek volt egy központi része, a forró rész, amelyben alulról jöttek fel az égési gázok, amelyek felpuhították a bőrt, majd a fürdőszolga lehúzta egy bőrrel a felső hámréteget. A körülötte lévő fülkékben hideg és meleg vízzel tudtak fürödni ez után. A férfiak és nők külön érkeztek. Volt, amikor a Valide Szultána meglátogatta a fürdőket, és ott is válogatott a nők között.

A Valide Szultána a szultán anyja volt. Jelentős szerepe volt a birodalomban, hiszen befolyásolni tudta a szultánt. Ő kezelte a háremet, ő döntötte el, ki megfelelő, ki nem: rabszolgavásárokon vásárolt lányokat válogatott a szultán számára.