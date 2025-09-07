szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Valide Szultána

1 órája

Az oszmán nők higiéniai és szépségtrükkjeit is megismerhették az egri történelmi séta résztvevői

Címkék#Valide Szultána#fürdő#Oszmán Birodalom

Különleges hangulatú programon vehettek részt az érdeklődők Egerben szombaton este. A Valide Szultána fürdő névadójáról, az oszmán nők életéről és Eger török kori emlékeiről tudhattak meg többet a fáklyás séta során.

Elek Andrea
Fáklyás történelmi séta Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Különleges, fáklyás történelmi sétát szervezett az Oszmán Sátor szombaton este Egerben. A séta során megismerkedhettek az érdeklődők Eger török kori emlékeivel, valamint megtudhatták, kik is voltak a szultánák, és kiről nevezték el a Valide Szultána fürdőt. Az esemény sokakat érdekelt.

A séta során megtudhattuk, melyik Valide Szultána tiszteletére épült a fürdő
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az 1500-as évek végén és az 1600-as években Egerben a török uralkodott. 1596-ban, miután elfoglalták Egert, a maguk képére alakították a várost, ekkor kezdtek el fürdőket építeni. Kétféle fürdőt építettek: a kaplica, ami egy gyógyfürdő, és a hamam. A Valide Szultánáról elnevezett fürdő az utóbbi típusba tartozik. A hamam a rituális fürdéshez is szükséges volt. Ennek volt egy központi része, a forró rész, amelyben alulról jöttek fel az égési gázok, amelyek felpuhították a bőrt, majd a fürdőszolga lehúzta egy bőrrel a felső hámréteget. A körülötte lévő fülkékben hideg és meleg vízzel tudtak fürödni ez után. A férfiak és nők külön érkeztek. Volt, amikor a Valide Szultána meglátogatta a fürdőket, és ott is válogatott a nők között.

A Valide Szultána a szultán anyja volt. Jelentős szerepe volt a birodalomban, hiszen befolyásolni tudta a szultánt. Ő kezelte a háremet, ő döntötte el, ki megfelelő, ki nem: rabszolgavásárokon vásárolt lányokat válogatott a szultán számára. 

Melyik Valide Szultána nevét őrzi az egri fürdő?

Egert III. Mohamed foglalta el, 1603-ig ült a trónon, őt fia, I. Ahmed követte 1617-ig. A fürdő az 1610-es években épült. Bár a szultán édesanyja elhunyt 1605-ben, mégis az ő tiszteletére építtette I. Ahmed. Ő egy görög vagy bosnyák származású nő volt, aki rabszolgaként kezdte és ő volt az első, aki azt javasolta a fiának, hogy a testvérét ne ölje meg. Ezelőtt szokás volt, hogy a fiúgyermekeket megölték, hogy ne legyen trónviszály.

A séta során kitértek a török hölgyek ruházatára, amelyekről kiderült, hogy az orrot eltakaró maszk mennyire fontos volt: ha az orr látszott, az már a prostitúció jele volt, a fátyol pedig a hajat mint vágykeltő testrészt takarta el. A fürdőkultúra azonban nagyon fejlett volt, főleg ahhoz képest, hogy ebben az időben az európai emberek tisztálkodása elég sok kívánnivalót hagyott maga után. A török hölgyek ugyanis ekkoriban már komoly gondot fordítottak a szőrtelenítésre is, amit a fürdőkben tüntettek el. 

Elhangzott, hogy a szőrt egy bizonyos krémmel szedték le, amit mészkőporhoz kevertek, azt kenték a bőrre, és kiélezett kagylóhéjjal húzták le. Igen fontos volt a hölgyek számára, a külső és belső tisztítás, valamint a kávéfőzés. Csak az léphetett előre a ranglétrán a háremben, aki megfelelő kávét tudott főzni.

Az illatosításnak is jelentős szerepe volt az oszmán hölgyek körében. Figyeltek az intim testrészek tisztaságára, higiéniájára, és a bőrükbe különböző anyagokat dörzsöltek be, hogy kellemes illatúak legyenek. Használtak gyömbért, szegfűszeget, fekete rózsát, jázmint a bőr bedörzsölésére, intim higiéniára pedig tömjént, mirhát és szantálfát.

A hamam bemutatása után a séta résztvevői égő fáklyákkal járták körbe a belvárost és megismerték Eger török kori emlékei.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
