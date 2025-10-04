51 perce
Mozikban a Szilvásváradon forgatott film - ilyen lett az 1242, amiben utoljára láthatjuk Ray Stevensont
Eljutott a mozikba is a Szilvásváradon és Visegrádon forgatott tatárjárásos film. Az 1242 - A Nyugat kapujában anyagi okok miatt állt dobozban, és további finanszírozás híján csonkán, kényszerűen került a moziba, ez látszik is rajta.
Megérkezett a mozikba a részben Szilvásváradon forgatott tatárjárásos film. Az 1242 - A Nyugat kapujában című filmről mi is írtunk korábban, beszélgettünk a rendezővel, a producerrel, az egyik mongol főszereplővel is, ellátogattunk egy esti forgatásra is (sok ideig nem voltunk ott, egy rövid jelenet felvételét néztük meg, maikor a tatár vezérek a kán sátrához mennek, ez a pár másodperc bekerült a kész filmbe is). Mindez azonban már több mint két éve történt, a produkciónak viszont nem volt elegendő a pénz, hivatkoztak a romló gazdasági környezetre, a pályázat és a forgatás és a szerződések aláírása közt eltelt időre, a pénzromlásra, árfolyamváltozásra is, és sok alkotó futhatott a pénze után. 2023 márciusában még úgy volt, hogy erőteljes vizuális effektekre (VFX) lesz szükség a nagyszabású történelmi film elkészítéséhez.
Ez azonban végül nem valósult meg, a tervezetthez képest sokkal kevesebb digitális utómunka került a filmvásznon látható filmbe. Erről számolt be L. Simon László volt államtitkár és múzeumigazgató is, aki szintén szerepelt volna a filmben, de jelenete nem került be a kész vágatba. Ő írta közösségi oldalán, illetve kommentben, hogy az eredeti vágat sokkal jobb filmet eredményezett volna, de ki kellett venni belőle azokat a jeleneteket, amelyekhez VFX kellett volna. A film költségvetését ugyanis túlnyomórészt állami támogatás biztosította, amelyet egyszer jelentős mértékben meg is emeltek, több pénzt viszont a Nemzeti Filmintézet és a magyar állam már nem adott Sipos Kornél producernek (neki korábbi hírek szerint máskor is voltak hasonló sorsra jutó vállalkozásai), majd az őt váltó embereknek sem. Lehet, hogy kár, mert akkor piacképesebb alkotás jöhetett volna létre, ha már ismert angol és amerikai színészek is játszanak benne. A filmet viszont mindenképpen be kellett fejezni és be kellett mutatni, különben vissza kellett volna fizetni a milliárdokat. Az 1242 – A Nyugat kapujában így október 2-án került a mozikba, mindenféle beharangozó nélkül, az alkotás közösségi oldalán volt némi hirdetés, amiben közölték a megjelenés időpontját és a kedvcsináló trailert.
Tizenegyen az egri mozis vetítésen
Az egri moziban is matiné időpontban, délután fél négykor vetítik a filmet, a bemutató napján összesen tizenegyen váltottunk rá jegyet. Ismertetője szerint amikor a Magyar Királyság hadseregét megsemmisítik a mongol erők a muhi csatában, már csak az esztergomi vár áll a mongolok útjában Európa felé. Batu kán, Dzsingisz kán unokája a seregeivel Esztergom falai alá érkeznek. A vár védelmezői, akit Özséb, az esztergomi kanonok és a spanyol zsoldos, Simon kapitány vezet, felkészülnek az utolsó csatára. Az események váratlan szövevénye - a pápai legátus, Cesareani bíboros érkezése, és a mongol holdújévi ünnep - kis reménysugarat jelent a várvédőknek.
Eredeti nyelven a mongol párbeszédek
A nemzetközi filmes oldalon, az IMDb-n (ahol jó alacsony pontokat kapott, bár sokan a trailer alapján nyilvánítottak véleményt) egyébként a film nyelvét mongolként adják meg – magyar, mongol, angol, ausztrál koprodukcióban készült – és valóban, a mongol szereplők saját anyanyelvükön kommunikálnak, szövegüket feliratozva olvashatjuk. Leszámítva azokat a részeket, amikor Batu kán és szeretője, Uulan, a vélhetően kun származású fiatal nő beszélgetnek, de van magyarul zajló párbeszéd a mongolok és magyarok között is. Szintén magyarul szólal meg a filmben az esztergomi várkapitány, az egyébként aragóniai Simon, illetve a harcoknak véget vetni kívánó pápai legátus, Cesareani bíboros is, utóbbi magyar nyelven is misézik egyébként. Cesareanit egyébként Ray Stevenson alakítja, akinek ez volt az utolsó filmszerepe, hiszen pár hónappal a forgatás után elhunyt.
Ki várja, hogy a tatárok belépjenek a Nyugat kapuján?
Az intrikus bíborost jól formálja meg Roberts, bár nem igazán árnyalt a karakter, akinek hátsó szándékára is fény derül a filmben, illetve eléggé sajátos elképzelései vannak a békéről is. A magyarokat játszó szereplők többsége, különösen a katonák eléggé egysíkúra sikerültek, szövegük is elég egyszerűek, több helyzetben is láthatjuk a Bacsó nevű katonát (Tam Williams). A legtöbb árnyalatot a mongolok kapták, különösen Batu kán, akit jól játszik Bold Choimbol. Nem csak hadvezéri oldalát igyekszik bemutatni, de elbizonytalanodását is, hiszen amikor megérkezik Ögödej nagykán halálhíre, elrendeli a Holdújév ünnepének megtartását, amely hadjárat közben nem volt szokás. A hadvezérek egy része persze támadást sürget, de van olyan is, aki visszatérne Karakorumba. A motiváció persze mindenki esetében ugyanaz lehet, hogy ő legyen a legesélyesebb a kánválasztáson. Batu is ezzel a dilemmával néz szembe.
A filmben szerepet kap a spiritualitás és az ezotéria, mindkét oldalon, mind a magyarokén, mind a mongolokén és a megoldás is efelé mutat. Dzsingisz utolsó parancsa ugyanis az, hogy el kell érni az örök tengert, legyen az bármi – és a film egyik kérdése az, hogy ezt szó szerint kell érteni, vagy átvitt értelemben. Minden esetre, a tatárok kivonulására a film is ad egyfajta magyarázatot, ami akár igaz is lehet, bár a történelmi ismereteink nem ez irányba mutatnak (nem elhanyagolható körülmény, hogy végigpusztították az útvonalat, amerre távoztak), a valós okokat ma sem ismerjük, csak feltételezések vannak.
Csatában kevésbé, máskor inkább folyik a vér
Történelmi kalandfilmként nyilván várhatjuk azt az 1242 – A Nyugat kapujábantól, hogy valamelyest visszaadják az akkori csatákat. A pénz eleve nem volt elég ahhoz, hogy a tatárjárás egyes mozzanatait, és a Sajó-menti csatát filmre vigyék, ezért is választották a készítők Esztergom ostromát és a dilemmát. Ugyanakkor a várviadalból – amely bizony jelentős volt, és fikciós művében Jókai, de történészek is írtak róla – nem sokat kapunk, ha voltak is ilyen jelenetek, áldozatul estek a digitális trükkök megvalósíthatatlanságának. Szűk tereken történő csatajelenetekkel igyekeznek visszaadni a hadmozdulatokat, illetve kapunk mongol tábori jeleneteket is, de látszik, hogy ezek egy részét nagyobb szabásúra tervezték, de nem volt pénz animációval nagyobbra duzzasztani a tömeget. Vérből így sincs hiány, bár párbaj, kardozás és nyílzápor is helyet kap a filmben, sok ember inkább a saját célokat szolgáló gyilkolás közben veszti életét. A film elején sok magyar hullik el a mongol nyílzáporban, kissé érthetetlenül, itt próbál megmenteni a viszonylagos biztonságból egy anyát és fiát Özséb, ez a szál – és kevésbé logikus kivitelezése - pedig később még szerepet, konfliktust hoz a filmbe. Magyar oldalról egyébként Özséb (Eusebius) a főszereplő akit Jeremy Neumark Jones alakít - , aki később a hazai egyháztörténelemben is jelentőssé válik, bár egyes történészek megkérdőjelezik, valóban létezett-e.
Jó lett volna teljesen befejezni az 1242 - A Nyugat kapujábant
A film egyébként látványos, szépen fényképezte Balázs István Balázs, felismerhetőek a szilvásváradi, visegrádi, pilisi, Szentendrei-szigeti helyszínek is (Esztergomban már nem lehetett volna forgatni, így Visegrád alakítja az egykori nagyvárost), jók a kosztümök, a káni sátor is szépen kidolgozott, berendezett, kapunk egy kis ízelítőt a tatár, mongol hagyományokból is. A történet jó része azonban sötét helyeken, illetve éjszaka játszódik – az egész cselekmény időpontja talán három nap alatt lejátszódik-, a képkockák szerencsére nem túl sötétek.
Összességében, bár előre lehetett tudni, hogy nem a harci cselekményekre építő, látványos, akciós mozi lesz és tudva a készítés közben felmerülő problémákat, egy egyszer nézhető, de nem túl erős filmet kaptunk. Amire jó lett volna még egy kis pénzt rászánni, hogy egy más nemzetek előtt is vállalható alkotás legyen belőle és talán visszahozza a ráköltött 3,7 milliárd forintot (összesen pedig 13 millió dollárt), így viszont egy gesztus Mongóliának, amit nem tudunk, a kissé csonkán maradt filmmel mennyire fognak értékelni.
