Mozikban a Szilvásváradon forgatott film - ilyen lett az 1242, amiben utoljára láthatjuk Ray Stevensont

Megérkezett a mozikba a részben Szilvásváradon forgatott tatárjárásos film. Az 1242 - A Nyugat kapujában című filmről mi is írtunk korábban, beszélgettünk a rendezővel, a producerrel, az egyik mongol főszereplővel is, ellátogattunk egy esti forgatásra is (sok ideig nem voltunk ott, egy rövid jelenet felvételét néztük meg, maikor a tatár vezérek a kán sátrához mennek, ez a pár másodperc bekerült a kész filmbe is). Mindez azonban már több mint két éve történt, a produkciónak viszont nem volt elegendő a pénz, hivatkoztak a romló gazdasági környezetre, a pályázat és a forgatás és a szerződések aláírása közt eltelt időre, a pénzromlásra, árfolyamváltozásra is, és sok alkotó futhatott a pénze után. 2023 márciusában még úgy volt, hogy erőteljes vizuális effektekre (VFX) lesz szükség a nagyszabású történelmi film elkészítéséhez.

Az 1242 - A Nyugat kapujában című film egyik főszereplője, Özséb esztergomi kanonok (Jeremy Neumark Jones)

Forrás: 1242/Facebook

Ez azonban végül nem valósult meg, a tervezetthez képest sokkal kevesebb digitális utómunka került a filmvásznon látható filmbe. Erről számolt be L. Simon László volt államtitkár és múzeumigazgató is, aki szintén szerepelt volna a filmben, de jelenete nem került be a kész vágatba. Ő írta közösségi oldalán, illetve kommentben, hogy az eredeti vágat sokkal jobb filmet eredményezett volna, de ki kellett venni belőle azokat a jeleneteket, amelyekhez VFX kellett volna. A film költségvetését ugyanis túlnyomórészt állami támogatás biztosította, amelyet egyszer jelentős mértékben meg is emeltek, több pénzt viszont a Nemzeti Filmintézet és a magyar állam már nem adott Sipos Kornél producernek (neki korábbi hírek szerint máskor is voltak hasonló sorsra jutó vállalkozásai), majd az őt váltó embereknek sem. Lehet, hogy kár, mert akkor piacképesebb alkotás jöhetett volna létre, ha már ismert angol és amerikai színészek is játszanak benne. A filmet viszont mindenképpen be kellett fejezni és be kellett mutatni, különben vissza kellett volna fizetni a milliárdokat. Az 1242 – A Nyugat kapujában így október 2-án került a mozikba, mindenféle beharangozó nélkül, az alkotás közösségi oldalán volt némi hirdetés, amiben közölték a megjelenés időpontját és a kedvcsináló trailert.