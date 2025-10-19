2 órája
Az AgriaAutArt megmutatja: fodrászból és taxisból is lehet művész
Egerben ismét megnyílt az AgriaAutArt, az autodidakta képzőművészek éves tárlata, ahol negyvennégy helyi alkotó közel száz művét csodálhatják meg az érdeklődők. A Civil Közösségek Házában október 25-ig látogatható kiállítás a város egyik legszínesebb kulturális eseménye, amely a közösség erejét és az alkotás örömét ünnepli.
Tizenhetedik alkalommal nyílt meg az AgriaAutArt, az Egri Autodidakta Képzőművészek Kiállítása az egri Kossuth utcai Civil Közösségek Házában. A hétvégén megnyílt tárlat a város egyik legszínesebb közösségi művészeti eseménye, ahol idén is több tucat hobbiművész mutatja be alkotásait.
A megnyitó ünnepséget a Szent Imre Általános Iskola Zeneiskolájának gitárjátéka tette ünnepélyessé. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében kiemelte:
– Eger számára nagy jelentőséggel bír, hogy ilyen élő, aktív közösségformáló kezdeményezések jönnek létre. A műkedvelő művészek nemcsak műveket alkotnak, hanem élettörténeteket, sorsokat és vágyakat is megmutatnak. A művészet mindnyájunkban ott él a kifejezés vágyában, a szépség keresésében, a teremtés örömében – fogalmazott az alpolgármester.
A gazdag anyagú tárlatot Kanta Zsuzsanna rajztanár nyitotta meg.
– Ebben a rohanó, zajos világban különösen fontos, hogy az alkotókedv nem tűnik el. Mindig akadnak, akik megállnak, figyelnek és teremtenek. Ők azok, akik nemcsak fogyasztják, hanem gazdagítják is a világot – hangsúlyozta.
Az AgriaAutArt az amatőr művészek tárlata
Fűrész János, a szervező Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke elmondta, hogy az idei AgriaAutArt is az előző évek hagyományait folytatja: a látogatók közel száz, különböző technikával készült műben gyönyörködhetnek. A negyvennégy kiállító között megtalálható óvónő, taxis, lakatos, orvos, fodrász, tanár és mérnök is – őket az alkotás iránti szenvedély és a város iránti elkötelezettség köti össze.
A tárlaton festmények, grafikák, fafaragások és kisplasztikák egyaránt helyet kaptak. Az AgriaAutArt kiállítás október 25-ig látogatható a Civil Közösségek Házában.Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület számos programot szervez tagjai számára, szeptemberben szenior haditornát rendeztek, amelyről itt írtunk:
