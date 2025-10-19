október 19., vasárnap

Kiállítás

Az AgriaAutArt megmutatja: fodrászból és taxisból is lehet művész

Egerben ismét megnyílt az AgriaAutArt, az autodidakta képzőművészek éves tárlata, ahol negyvennégy helyi alkotó közel száz művét csodálhatják meg az érdeklődők. A Civil Közösségek Házában október 25-ig látogatható kiállítás a város egyik legszínesebb kulturális eseménye, amely a közösség erejét és az alkotás örömét ünnepli.

Elek Andrea

Tizenhetedik alkalommal nyílt meg az AgriaAutArt, az Egri Autodidakta Képzőművészek Kiállítása az egri Kossuth utcai Civil Közösségek Házában. A hétvégén megnyílt tárlat a város egyik legszínesebb közösségi művészeti eseménye, ahol idén is több tucat hobbiművész mutatja be alkotásait.

A megnyitó ünnepséget a Szent Imre Általános Iskola Zeneiskolájának gitárjátéka tette ünnepélyessé. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében kiemelte:

– Eger számára nagy jelentőséggel bír, hogy ilyen élő, aktív közösségformáló kezdeményezések jönnek létre. A műkedvelő művészek nemcsak műveket alkotnak, hanem élettörténeteket, sorsokat és vágyakat is megmutatnak. A művészet mindnyájunkban ott él a kifejezés vágyában, a szépség keresésében, a teremtés örömében – fogalmazott az alpolgármester.

A gazdag anyagú tárlatot Kanta Zsuzsanna rajztanár nyitotta meg.

– Ebben a rohanó, zajos világban különösen fontos, hogy az alkotókedv nem tűnik el. Mindig akadnak, akik megállnak, figyelnek és teremtenek. Ők azok, akik nemcsak fogyasztják, hanem gazdagítják is a világot – hangsúlyozta.

Az AgriaAutArt az amatőr művészek tárlata

Fűrész János, a szervező Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke elmondta, hogy az idei AgriaAutArt is az előző évek hagyományait folytatja: a látogatók közel száz, különböző technikával készült műben gyönyörködhetnek. A negyvennégy kiállító között megtalálható óvónő, taxis, lakatos, orvos, fodrász, tanár és mérnök is – őket az alkotás iránti szenvedély és a város iránti elkötelezettség köti össze.

A tárlaton festmények, grafikák, fafaragások és kisplasztikák egyaránt helyet kaptak. Az AgriaAutArt kiállítás október 25-ig látogatható a Civil Közösségek Házában.Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület számos programot szervez tagjai számára, szeptemberben  szenior haditornát rendeztek, amelyről itt írtunk:

 

