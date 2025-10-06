2 órája
Kedvenc regényhősök versenyeznek a Bródyban, még lehet szavazni is
Harry Potter, Mr. Darcy, vagy Bornemissza Gergely? Bármelyik hős megelevenedhetett a Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatán, amelyre általános és középiskolások, és felnőttek is pályázhattak. Az elkészült műveket kiállítás keretében lehet megtekinteni és szavazni rájuk.
Kedvenc regényhősük ábrázolásával pályázhattak általános és középiskolások, valamint felnőttek is a Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatán. Az alkotások szabadon választott hagyományos technikával, valamint digitálisan is készülhettek, a pályamunkákból pedig október 6-án, hétfőn nyitottak egy kiállítást, ami október 31-ig tekinthető meg a könyvtár központi épületében.
Még lehet szavazni az alkotópályázatra beérkezett munkákra
Szécsényi Orsolya könyvtáros a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy az Országos Könyvtári Napok sorozathoz csatlakoztak idén is. Fő mottójuk idén az "Álom és valóság" volt, ezért Álmaim regényhőse én vagyok címmel hirdették meg pályázatot.
– Úgy gondoltuk, meghirdetünk egy pályázatot, amely során az olvasók elképzelhetik magukat valamelyik történetben, akár egy regény főhőseként, vagy valamely mese történetébe belehelyezkedve – ismertette Szécsényi Orsolya.
Elmondta, hogy több mint 50 pályázat érkezett nemcsak Heves vármegye területéről, hanem Pécsről is érkezett alkotás. A Bródy szalon mellett helyezték el a képeket, amelyekre szavazni lehet október 18-ig.
– Nemcsak iskolásoknak, hanem felnőtteknek is meghirdettük, minden korosztályból egy első helyezettet hirdetünk, illetve lesz egy közönségdíjas is – közölte Szécsényi Orsolya, aki hozzátette, hogy szavazni a könyvtár látogatása közben lehet, ahol egy szavazóládát helyeztek el erre a célra. Az eredményhirdetés október 20-án, hétfőn 16 órakor lesz.
