Kedvenc regényhősök versenyeznek a Bródyban, még lehet szavazni is

Kedvenc regényhősük ábrázolásával pályázhattak általános és középiskolások, valamint felnőttek is a Bródy Sándor Könyvtár alkotópályázatán. Az alkotások szabadon választott hagyományos technikával, valamint digitálisan is készülhettek, a pályamunkákból pedig október 6-án, hétfőn nyitottak egy kiállítást, ami október 31-ig tekinthető meg a könyvtár központi épületében.

Még lehet szavazni az alkotópályázatra beérkezett munkákra

Szécsényi Orsolya könyvtáros a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy az Országos Könyvtári Napok sorozathoz csatlakoztak idén is. Fő mottójuk idén az "Álom és valóság" volt, ezért Álmaim regényhőse én vagyok címmel hirdették meg pályázatot.

– Úgy gondoltuk, meghirdetünk egy pályázatot, amely során az olvasók elképzelhetik magukat valamelyik történetben, akár egy regény főhőseként, vagy valamely mese történetébe belehelyezkedve – ismertette Szécsényi Orsolya.