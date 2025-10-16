1 órája
A moped összeforrt a Berva városrész történelmével
Hétszáz évig önálló volt, csak néhány évtizede csatolták Egerhez Felnémetet. A városrész civiljei azonban lokálpatrióták, őrzik a hagyományokat, ahogyan a bervaiak is büszkék a Berva mopedre.
Berván innen és Felnémeten túl címmel a két egri városrész történetéről, népi és ipari örökségeiről rendeztek kiállítást az egri Civil Közösségek Házában. A kiállítás megnyitása után előadásokon mutatták be a helyi civil kezdeményezéseket, a Berva moped történetét, valamint a felnémeti hagyományokat. A tablókiállítás két részből áll, egyrészt a térség történelmét ismerteti a közönséggel – amelyhez felhasználták a település 750 évéről szóló könyvet is - , bemutatva a hétköznapokat, az ipar fejlődését, a bortermelést. Kiállítottak egy helyi népviseletet, valamint megtekinthető a Felnémet önállóságának megszüntetéséről szóló okirat egyik részlete is. A tárlat része egy 1959-ben gyártott Berva moped is, valamint szintén tablókon követhető nyomon a városrész civil élete, a lokálpatrióták, a helyi rendezvények sorsa.
Kettőből készül egy működőképes Berva moped
A Berva VT50-es segédmotor-kerékpárt Miklós Márk biztosította a kiállításhoz. Régi vágya volt, hogy legyen egy ilyen járműve, amit igazán különleges motornak tart.
- Ha meghallják az emberek, hogy Berva, akkor tudják, hogy ez egy motor, de azt nagyon kevesen tudják, hogy Egerben készült, és Egernek egy ikonja is lehetne. Ez egy 1959-es hatodik havi gyártmány, pontosan a 683. darab volt az évben. Kalapácslakk ezüst fényezést kapott, amely egészen különleges, ezt még mókusszőr ecsettel csíkozták pirossal. Sokan azt hiszik, hogy ilyen kicsi a tankja, de igazából ez egy szerszámos táska rajta. A valódi tankja az az ülés mögött van, mely szerintem egy nagyon szép formát ad neki. 60-ig van skálázva a kilométerórája, amit elég nehezen, tulajdonképpen nem nagyon ért el. Különlegessége még az is, hogy pedálos moped, de közben sebességváltója van. Kormányváltóval szerelték, amelynek voltak problémái, de egy egészen jó konstrukció volt igazából – ismertette a mopedet a fiatal gyűjtő, aki Babettával kezdte a régi járművezést, de van több régi biciklije és egy felújítás alatt álló Trabantja is. Igazából két Berva mopedje van, abból készít majd egyet. Ez a példány csak egy hónapja az övé és még nem működőképes, de szerinte fél év múlva az lehet.
- A nagyszüleim a Bervában dolgoztak, tehát a Berva az egyrészt onnan jön. A gyűjtői szenvedély az nem családi örökség, én vagyok az első, aki ilyenekkel foglalkozik. Van több csoport is, aki a Bervával foglalkozik, egyesület is, úgyhogy tartjuk még benne az erőt. Remélem, minél előbb ki fogom tudni próbálni, mindenféleképpen szeretnék távolabbi célpontokra is elmenni. Például kevesen tudják, de a Bervának voltak olyan motorjai, amiket középiskolásoknak adtak, és ők például bejártak egészen nagy túrákat, lemotoroztak például a Balatonhoz, vagy Szegedre, ami azért szerintem egy elég nagy teljesítmény volt a részükről – mesélte Miklós Márk.
Ilyen volt a felnémeti népviselet
Vágner Lászlóné, a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány elnöke (amely a Berva-völgyi Egyesület társrendezője) az előadások között a városrész történetéről beszélt, szót ejtett a hagyományokról, a szüreti napokról, a felnémeti népviseletről, ami már kihalófélben volna, hogyha ezt nem ápolnák és nem hoznák mindig el a kiállításokra.
- A környéken vannak hasonlóak, a felsőtárkányiaknak is ilyesmi ruhájuk van, illetve a féketőjük is. A kendőkötésben van egy kis különbség, mert a felnémetieknek a felső kötés az balra lóg le, a tárkányiaknak pedig jobb oldalra. Az anyag attól függött, mennyire volt gazdag, mennyire volt szegény, milyen ruhát, milyen anyagot tudott venni és hogy tudta megvarratni. A női viselet állt a lityából (blúz) az itt látható kendőt a fiatalabb asszonyok viselték. Áll még a kötőből, szép singolt széle van. A szoknya és a litya egyféle anyagból van itt most, de egyébként ez nem volt kötelező, de ha szépet, ünnepélyeset akartak, akkor egyformából varratták. Nagyon szép selyemanyagból is készült, egyszerűbb anyagból is. Mintás volt, vagy pedig csak egyszínű és saját magából szövött mintás is volt. Mindegyiknek volt csipkéje, nyaklánc is szokott hozzátartozni. És még ami fontos, hogy a szoknya alatt legalább három singolt szoknya, nagyon-nagyon kikeményítve. Ha valaki nagyon vékony testalkatú volt, annak még egy párnát is kötöttek a felsőruha alá, hogy minél jobban kiemelje a csípőjét – ismertette viseletet Vágner Lászlóné.
A fiatalabb nőknek másféle féketője volt, amit egy évig, vagy első gyermekük születéséig viselhettek az esküvőt követően. Ennek pántlikája is volt. A felnémeti idős asszonyok fekete benéder kendőt viseltek kabát helyett, ha hideg volt télen, akkor ez volt a melegítő. Ebbe jártak a templomba, de odahaza az udvarra is ebben mentek ki télen. A fiatalabbaknak csau színű, narancssárga, illetve a kislányoknak fehér színű kendőjük volt, ismertette.
Felnémeten is előbb a férfiak hagyták el a népviseletet, amikor az iparban kezdtek dolgozni, majd a nők is az üzemekben helyezkedtek el, és az 1970-es évekre már nem nagyon volt, aki ilyen ruhában járt.
A felvonulás elmaradt, de a jó hangulatot nem tudja elmosni az eső Felnémeten
Az alapítvány rendezvényeiről elmondta, a szüreti hagyományok őrzésére alakultak. Korábban az iskolában volt szüreti felvonulás, majd a civilek szervezték ezt meg borkóstolással, felvonulással, bállal. A Covid óta sajnos ez elhalófélben van. Idén volt a 30. Felnémeti Szüreti Napok, ezúttal focikupát is rendeztek.
