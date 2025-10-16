A moped összeforrt a Berva városrész történelmével

Berván innen és Felnémeten túl címmel a két egri városrész történetéről, népi és ipari örökségeiről rendeztek kiállítást az egri Civil Közösségek Házában. A kiállítás megnyitása után előadásokon mutatták be a helyi civil kezdeményezéseket, a Berva moped történetét, valamint a felnémeti hagyományokat. A tablókiállítás két részből áll, egyrészt a térség történelmét ismerteti a közönséggel – amelyhez felhasználták a település 750 évéről szóló könyvet is - , bemutatva a hétköznapokat, az ipar fejlődését, a bortermelést. Kiállítottak egy helyi népviseletet, valamint megtekinthető a Felnémet önállóságának megszüntetéséről szóló okirat egyik részlete is. A tárlat része egy 1959-ben gyártott Berva moped is, valamint szintén tablókon követhető nyomon a városrész civil élete, a lokálpatrióták, a helyi rendezvények sorsa.

Egy Berva mopedet is kiállítottak a Berván innen és Felnémeten túl című egri kiállításon

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Kettőből készül egy működőképes Berva moped

A Berva VT50-es segédmotor-kerékpárt Miklós Márk biztosította a kiállításhoz. Régi vágya volt, hogy legyen egy ilyen járműve, amit igazán különleges motornak tart.

- Ha meghallják az emberek, hogy Berva, akkor tudják, hogy ez egy motor, de azt nagyon kevesen tudják, hogy Egerben készült, és Egernek egy ikonja is lehetne. Ez egy 1959-es hatodik havi gyártmány, pontosan a 683. darab volt az évben. Kalapácslakk ezüst fényezést kapott, amely egészen különleges, ezt még mókusszőr ecsettel csíkozták pirossal. Sokan azt hiszik, hogy ilyen kicsi a tankja, de igazából ez egy szerszámos táska rajta. A valódi tankja az az ülés mögött van, mely szerintem egy nagyon szép formát ad neki. 60-ig van skálázva a kilométerórája, amit elég nehezen, tulajdonképpen nem nagyon ért el. Különlegessége még az is, hogy pedálos moped, de közben sebességváltója van. Kormányváltóval szerelték, amelynek voltak problémái, de egy egészen jó konstrukció volt igazából – ismertette a mopedet a fiatal gyűjtő, aki Babettával kezdte a régi járművezést, de van több régi biciklije és egy felújítás alatt álló Trabantja is. Igazából két Berva mopedje van, abból készít majd egyet. Ez a példány csak egy hónapja az övé és még nem működőképes, de szerinte fél év múlva az lehet.