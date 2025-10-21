A '70-es-'80-as évek meghatározó művészei emlékére avattak padot Egerben

A Dobó István Vármúzeumban hétfőn Késői Szüret - Úton Dargay Lajossal címmel rendeztek nyilvános, egésznapos szimpóziumot. Egri és salgótarjáni képző- és iparművészek az 1970-es évek derekán korszerű technikák és tradicionális eljárások alkalmazásának együttesével kísérletet tettek arra, hogy a városi lét és élettér beszűkítését is magával hozó épített környezetet közös alkotó művészeti teremtéssel humanizálják. A fény és mozgás elvén alapuló, elsősorban köztéri művek tervezői hozzáértő mérnöki és kivitelezői gárdával összefogva üveg- és fém konstrukciókkal igyekeztek „eredeti” válaszokat adni a tömeg méretű egyformaság-egyhangúság destruktív hatásaira. E közösség egyik kezdeményezője és motorja volt Dargay Lajos (1942‒2018) egri tanár, szobrászművész, aki társaival: Balogh László, Bodó Károly, Szatmári Béla, Tilless Béla, Z. Gács György és Varjasi Tiborral együtt az 1975 és 1980 közötti néhány évben egy fővároson kívüli alkotói mozgalmat kezdeményezett.

Dargay Lajos, Balogh László és Csont István neve áll a padon Fotó: Balogh Tibor/heol.hu

A rendezvény végén emlékpadot avattak Dargay Lajos (1942-2018) szobrászművész, Balogh László (1930-2002) képzőművész és Csont István (1944-1992) grafikusművész előtti tisztelgés gyanánt a Széchenyi utca sétányán, a Gárdonyi Géza Gimnázium előtti részen. F. Balogh Erzsébet festő, az egri egyetem tanára köszöntötte az ismerősöket, a Dargay családot, a művész gyermekeit és unokáját, akik megjelentek az emlékpad avatásán. Kiemelte, a helyszín nem csak egy városi tér, hanem emlékeztető, hogy milyen értéket képviseltek a művészek.

Emlékpadot avattak a sétáló utcán Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

H. Szilasi Ágota művészettörténész megköszönte az egri közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának, hogy megvalósulhatott a kezdeményezés, külön kiemlte Badacsonyiné Bohus Gabriella közreműködését. Elmondta azt is, hogy a családnak köszönhtően hamarosan újabb Dargay művel gyarapszik a vármúzeum.