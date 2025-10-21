34 perce
A '70-es-'80-as évek meghatározó művészei emlékére avattak padot Egerben
Késői Szüret - Úton Dargay Lajossal címmel rendeztek nyilvános szimpóziumot az egri várban. Dargay Lajos és művésztársai emlékére padot is avattak a város főutcáján. Dargay műve volt az a megosztó szobor is a Felsővárosban, amit sajnos 5 év után le kellett bontani.
A Dobó István Vármúzeumban hétfőn Késői Szüret - Úton Dargay Lajossal címmel rendeztek nyilvános, egésznapos szimpóziumot. Egri és salgótarjáni képző- és iparművészek az 1970-es évek derekán korszerű technikák és tradicionális eljárások alkalmazásának együttesével kísérletet tettek arra, hogy a városi lét és élettér beszűkítését is magával hozó épített környezetet közös alkotó művészeti teremtéssel humanizálják. A fény és mozgás elvén alapuló, elsősorban köztéri művek tervezői hozzáértő mérnöki és kivitelezői gárdával összefogva üveg- és fém konstrukciókkal igyekeztek „eredeti” válaszokat adni a tömeg méretű egyformaság-egyhangúság destruktív hatásaira. E közösség egyik kezdeményezője és motorja volt Dargay Lajos (1942‒2018) egri tanár, szobrászművész, aki társaival: Balogh László, Bodó Károly, Szatmári Béla, Tilless Béla, Z. Gács György és Varjasi Tiborral együtt az 1975 és 1980 közötti néhány évben egy fővároson kívüli alkotói mozgalmat kezdeményezett.
A rendezvény végén emlékpadot avattak Dargay Lajos (1942-2018) szobrászművész, Balogh László (1930-2002) képzőművész és Csont István (1944-1992) grafikusművész előtti tisztelgés gyanánt a Széchenyi utca sétányán, a Gárdonyi Géza Gimnázium előtti részen. F. Balogh Erzsébet festő, az egri egyetem tanára köszöntötte az ismerősöket, a Dargay családot, a művész gyermekeit és unokáját, akik megjelentek az emlékpad avatásán. Kiemelte, a helyszín nem csak egy városi tér, hanem emlékeztető, hogy milyen értéket képviseltek a művészek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
H. Szilasi Ágota művészettörténész megköszönte az egri közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának, hogy megvalósulhatott a kezdeményezés, külön kiemlte Badacsonyiné Bohus Gabriella közreműködését. Elmondta azt is, hogy a családnak köszönhtően hamarosan újabb Dargay művel gyarapszik a vármúzeum.
- Üljetek le gyakran erre a padra, ahol emlékezhetünk mindarra, ami a '70-es és '80-as évek egri művészete volt - fogalmazott.
Dargay Lajos és a szobor, amit már nem láthatunk
Dargay Lajos nevéhet fűződik a város egy megosztó, de ma már nem látható szobra, ami a Felsővárosban kapott helyet, legalábbis ideiglenesen. Dargay így beszélt róla 1979-ben: „A világon mindenütt a lakótelepi építkezés válik elsődlegessé. A lakótelepeken pedig a hagyományos, figurális kompozíciók nem illenek bele a környezetbe. A kinetikus művek viszont esztétikusabbá teszik a sokszor rideg környezetet.”
A fényorgona csak 5 évig volt a helyén. A rendszerváltás időszakára már olyan állapotban volt, hogy annak lebontása ellen Dargay sem tiltakozott. Az évek óta elmaradt karbantartás és a szerkezet korróziója miatt 1993-ban az alkotó hozzájárult a lebontáshoz azzal a feltétellel, hogy a művet a Kepes központban újra felállítják. Addigra azonban az 5 méter magas szerkezet olyan állapotban volt, hogy ez sem valósult meg.
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Hiába keresik az emberek Gergőt, már rég elvitték a rendőrök – kiderült a súlyos igazság az egri férfiről
Leesett egy férfi egy épületről Egerben, mentőhelikopter jött érte