Avatás

A '70-es-'80-as évek meghatározó művészei emlékére avattak padot Egerben

Késői Szüret - Úton Dargay Lajossal címmel rendeztek nyilvános szimpóziumot az egri várban. Dargay Lajos és művésztársai emlékére padot is avattak a város főutcáján. Dargay műve volt az a megosztó szobor is a Felsővárosban, amit sajnos 5 év után le kellett bontani.

Szabadi Martina Laura

A Dobó István Vármúzeumban hétfőn Késői Szüret - Úton Dargay Lajossal címmel rendeztek nyilvános, egésznapos szimpóziumot. Egri és salgótarjáni képző- és iparművészek az 1970-es évek derekán korszerű technikák és tradicionális eljárások alkalmazásának együttesével kísérletet tettek arra, hogy a városi lét és élettér beszűkítését is magával hozó épített környezetet közös alkotó művészeti teremtéssel humanizálják. A fény és mozgás elvén alapuló, elsősorban köztéri művek tervezői hozzáértő mérnöki és kivitelezői gárdával összefogva üveg- és fém konstrukciókkal igyekeztek „eredeti” válaszokat adni a tömeg méretű egyformaság-egyhangúság destruktív hatásaira. E közösség egyik kezdeményezője és motorja volt Dargay Lajos (1942‒2018) egri tanár, szobrászművész, aki társaival: Balogh László, Bodó Károly, Szatmári Béla, Tilless Béla, Z. Gács György és Varjasi Tiborral együtt az 1975 és 1980 közötti néhány évben egy fővároson kívüli alkotói mozgalmat kezdeményezett.

Dargay Lajos, Balogh László és Csont István neve áll a padon Fotó: Balogh Tibor/heol.hu
Dargay Lajos,  Balogh László és Csont István neve áll a padon Fotó: Balogh Tibor/heol.hu

A rendezvény végén emlékpadot avattak Dargay Lajos (1942-2018) szobrászművész, Balogh László (1930-2002) képzőművész és Csont István (1944-1992) grafikusművész előtti tisztelgés gyanánt a Széchenyi utca sétányán, a Gárdonyi Géza Gimnázium előtti részen. F. Balogh Erzsébet festő, az egri egyetem tanára köszöntötte az ismerősöket, a Dargay családot, a művész gyermekeit és unokáját, akik megjelentek az emlékpad avatásán. Kiemelte, a helyszín nem csak egy városi tér, hanem emlékeztető, hogy milyen értéket képviseltek a művészek.

Emlékpadot avattak a sétáló utcán Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

H. Szilasi Ágota művészettörténész megköszönte az egri közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának, hogy megvalósulhatott a kezdeményezés, külön kiemlte Badacsonyiné Bohus Gabriella közreműködését. Elmondta azt is, hogy a családnak köszönhtően hamarosan újabb Dargay művel gyarapszik a vármúzeum.

- Üljetek le gyakran erre a padra, ahol emlékezhetünk mindarra, ami a '70-es és '80-as évek egri művészete volt - fogalmazott.

Az önkormányzat támogatta a kezdeményezést Fotó: Lénárt Máron/heol.hu

Dargay Lajos és a szobor, amit már nem láthatunk

Dargay Lajos nevéhet fűződik a város egy megosztó, de ma már nem látható szobra, ami a Felsővárosban kapott helyet, legalábbis ideiglenesen. Dargay így beszélt róla 1979-ben: „A világon mindenütt a lakótelepi építkezés válik elsődlegessé. A lakótelepeken pedig a hagyományos, figurális kompozíciók nem illenek bele a környezetbe. A kinetikus művek viszont esztétikusabbá teszik a sokszor rideg környezetet.”

A művész családja is jelen volt az eseményen Fotó: Balogh Tibor/heol.hu

A fényorgona csak 5 évig volt a helyén. A rendszerváltás időszakára már olyan állapotban volt, hogy annak lebontása ellen Dargay sem tiltakozott. Az évek óta elmaradt karbantartás és a szerkezet korróziója miatt 1993-ban az alkotó hozzájárult a lebontáshoz azzal a feltétellel, hogy a művet a Kepes központban újra felállítják. Addigra azonban az 5 méter magas szerkezet olyan állapotban volt, hogy ez sem valósult meg.

 

 

