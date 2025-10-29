október 29., szerda

Képzőművészet

1 órája

A dél-koreai nemzetközi projekt első állomása Gyöngyös

Címkék#gyöngyösi művész#képzőművészet#Dél-Korea

Hosszú távú kapcsolat kezdete lehet Gyöngyös és Szöul között a városban nyílt képzőművészeti tárlat. A dél-koreai művészeti egyesület első külföldi kiállítása a gyöngyösi tárlat.

Szabó István

Kedd este dél-koreai művészek alkotásaiból nyílt kiállítás a gyöngyösi Mátra Művelődési Központban. A mintegy 500 tagot számláló Dél-Koreai Songpa Artists Association képzőművészeinek 57 válogatott alkotásából, valamint gyöngyösi művészek – Kakas Olívia, Hliva Éva, Kiss Szabó Márta, Mádi László, Mátra Márta, Takácsné Sárossy Mária és Zalai Gabriella – képeiből összeállított izgalmas tárlaton a távol-keleti egyesületet 6 alkotó – Park Miri egyesületi elnök, Kang Jeongil, Kim Yangmi, Kwon Yeonghye, Kim Myeonghwa és Jeong Ilju – képviselte a megnyitón.

A dél-koreai és a gyöngyösi művészek együttműködése elindíthatja a Gyöngyös és Szöul hosszú távú partnerségét is
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A dél-koreai művészeke egyesülete Gyöngyösön nyitotta nemzetközi projektjét

Fajkuszné Kovács Ramóna tolmács, fordító, az ELTE Távol-keleti Intézet Koreai Tanszék oktatója, az est tolmácsa elmondta, hogy a Songpa Művészek Egyesülete a dél-koreai főváros, Szöul művészetileg kiemelkedő negyedében működik. Elsőként Park Miri elnök köszöntötte a látogatókat.

– Nagy öröm számunkra, hogy idén 33 éves egyesületünk kapcsolatot tudott teremteni magyarországi művészekkel. A szöuli Songpa kerület 700 ezer lakosú, a legnagyobb a fővárosban. Négy alkalommal jártam már Magyarországon, hiszen a lányom is itt tanul, és lenyűgöz az ország szépsége, kulturális értékeinek gazdagsága. A mintegy 5000 éves, egyedi koreai kultúra ma már dinamikusan terjed a világ megannyi országában, ami azt jelenti, hogy sok ember ízlésének megfelel. Jelen kiállításunkban is sok olyan művész alkotása szerepel, akik a világ számos országába eljutottak. Egyesületünk is azon dolgozik, hogy minél több külföldi alkotó tárlatát fogadhassa Szöulban, együttműködéseket kialakítva a világ más művészeivel. Ennek a tervnek az első állomása Magyarország, s azon belül Gyöngyös. Magyarországnak és Dél-Koreának nagyon aktív a diplomáciai kapcsolata, emellett történelmi hasonlóságban is osztozik a két ország, hiszen mindketten súlyos külföldi inváziókat éltek túl, mégis megőrizve a kultúrájukat. Megtisztelő számunkra, hogy olyan gyönyörű helyen tarthatjuk a kiállításunkat, mint Gyöngyös, és reméljük, hogy a gyöngyösi művészek számára is lesz lehetőség elhozni a műveiket Dél-Koreába – fogalmazott Park Miri.

Gyöngyös hosszú távú, inspirációra épülő partnerségben gondolkodik

Gyöngyös nevében Bárdosné Kocsis Éva önkormányzati képviselő üdvözölte a 21 órás repülőút után érkezett távol-keleti alkotókat és a gyöngyösi látogatókat.

– A művészet közös nyelve áthidalja a földrészek közötti távolságokat. A mai tárlat nem csupán új vizuális élményt ad, hanem kapcsolatot teremt Gyöngyös és Szöul, a két ország és a két kultúra között. Gyöngyös olyan együttműködésben gondolkodik, amely nem egyetlen esemény, hanem hosszú távú, kölcsönös, inspirációra épülő partnerség kezdete. Örömmel látjuk, hogy e közös projekt akár csereprogramként is folytatódhat, lehetőséget adva gyöngyösi művészeknek, hogy a távol-keleti közönség elé léphessenek – emelte ki Bárdosné Kocsis Éva.

Nagy lehetőség a Gyöngyösi Műhelynek a nemzetközi kapcsolatok kialakítására

Kang Jeongil, a Songpa Artists Association korábbi elnöke szintén reményét fejezte ki, hogy a gyöngyösi kiállítás a kezdőpontja a két egyesület, illetve a két város együttműködésének. Hliva Éva, a vendéglátó Gyöngyösi Műhely Képzőművészeti Egyesület alelnöke röviden ismertette az egyesületük életét, tevékenységét. Nagy lehetőség számukra ez az alkalom arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat is kialakíthassanak, tette hozzá az alelnök. A kiállítás megnyitóján részt vett dr. Ördög István, a gyöngyösi önkormányzat Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke is.

A kiállítás november 4-ig tekinthető meg a Mátra Művelődési Központban.

Dél-koreai képzőművészet kiállítása Gyöngyösön

Fotók: Czímer Tamás / Heol.hu

 

 

 

 

