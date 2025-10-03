3 órája
Műtétje után először lép színpadra Demjén Ferenc Egerben
Összegyűjtöttük nektek, milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt lesz Demjén Ferenc és Hevesi Tamás koncert, fellép az Ismerős Arcok, és megrendezik a 18. Nemzeti Vágtát is.
Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek közt: fellép Demjén Ferenc és Hevesi Tamás, ám rajtuk kívül is rengeteg előadó áll a színpadra. Ne maradj le a Nemzeti Vágtáról és Omen zenekar fellépéséről sem.
10. 03., péntek
Eger
- Pénteken délután 16 órakor új díszkővel gazdagodik az Egri Csillagok Sétánya. Ez alkalommal Galambos Tamás, Munkácsy-díjas festőművész nevét fogják megörökíteni, ezzel tisztelegve kiemelkedő művészi pályája előtt.
Eger ismét ünnepel: újabb névvel bővül az Egri Csillagok Sétánya
- Ismerős Arcok lép fel péntek este az egri Broadway Monkeyban, ahol új és egyedi megszólalásban csendülnek fel a zenekar elmúlt negyed évszázadának legkedveltebb dalai.
10.04., szombat
Eger
- A brémai muzsikusok címmel bábelőadást tartanak október 4-én 16 órától a Harlekin Bábszínházban. A Grimm testvérek azonos című meséje nyomán Keresztesi József írta a darabot. A történet szerint Négy öreg háziállat – a kutya, a macska, a szamár és a kakas – fölöslegessé válik, így hát útra kelnek, hogy fölcsapjanak zenésznek. Útközben rábukkannak az erdei zsiványok házára, és nagy bátran kizavarják őket onnan. Ez a brémai muzsikusok meséje, amin kicsit csavartak a bábszínházban: a kutya és a macska két zenebohóc, akik nagy galibát okoznak, és elbocsátják őket a cirkuszból. Találkoznak a lelkes és nagyszájú szamárral, aki rábeszéli őket, hogy kerekedjenek föl Brémába, és álljanak be muzsikusnak. Az útjuk egy sötét erdőn vezet keresztül, ahol veszedelmes zsiványok élnek. Minden olyan lesz, mint az eredeti mesében, és mégis minden egy kicsit más. A rendező, Halasi Dániel szeretné újramesélni a brémai muzsikusok kalandjait, hogy a végén mindegyik állat külön-külön is a nézők jó barátjává váljon.
- Idén ősszel ismét országjárásra indulnak a magyar könnyűzene legendái: a Szerencsjáték Zrt. Szerencsekoncertek programsorozata több mint 80 településre viszi el a legnagyobb hazai előadókat. Egerben október 4-én várják a zenekedvelőket a belváros szívében, a Dobó téren, ahol két ikonikus előadó lép színpadra: Demjén Ferenc és Hevesi Tamás. A koncert 19 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. A különleges koncertsorozat célja, hogy a zene mindenkihez eljusson – ingyenesen, minden generáció számára.
- A miskolci D\SCORD először jár az Orpheumban, zenéjüket metalcore vagy modern metal-ként jellemzik, vegyítve az általuk kedvelt zenei stílusok elemeivel. Eddig két EP-jük jelent meg, nem rég jött ki az új daluk is Világvége címmel. A koncert 22 órakor kezdődik, de érdemes hamarabb ellátogatni az eseményre, hiszen 20 órakor a NoMoreTheory is színpadra lép.
- Szombat este az Omen zenekar lép fel a Broadway Monkeyban 21 órakor.
- Október 4-én, szombaton ismét megrendezik a XVIII. Eged-hegyi Sherpa Rallyt, amely több mint másfél évtizede hívja kihívásra a sportos és kalandvágyó résztvevőket. Az extrém hegyi verseny során súlyokat cipelnek a nevezők a meredek terepen, miközben nemcsak az erejüket, hanem a kitartásukat is próbára teszik. Akár tapasztalt sportoló, akár lelkes kezdő vagy, a szervezők biztonságos és felejthetetlen „sherpa-élményt” ígérnek az Eged-hegyen.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
- Az Oszmán Sátor nemcsak a keleti világ hangulatát idézi meg, hanem helyet ad a magyar népi hagyományoknak is. A szombati különleges estén a magyar dallamok, népdalok és táncok kerülnek a középpontba. Zenél az Erdei Banda 18 órától. A belépés ingyenes.
Gyöngyös
- Október 4-én, szombaton 18 órától különleges operagálára várják a zenekedvelőket a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokban Gyöngyösön. A jótékonysági est bevételével a Mátra Művelődési Központ színpadfelújítását támogatják. Fellép többek között Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Kálmándy Mihály, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar és a Cantus Corvinus Vegyeskar. A belépés díjtalan, helyjegyek szeptember 18-tól igényelhetők a Mátra Művelődési Központban.
Sirok
- A Siroki Vár Napján, október 4-én ismét megrendezik a Várfelfutást. A rajt 9 órakor lesz a várparkolóból, előtte 8 óra 45-től zumba-bemelegítéssel várják a résztvevőket. A cél a várkapunál található, az eredményhirdetésre 11 órakor kerül sor. A programokat ügyességi játékok, lepedőfoci, pingpong, népi játékok, aszfalt-rajz, Sirok-kvíz és gyöngyfűzés színesítik. A vendégeket zsíros kenyérrel, forró teával és limonádéval kínálják.
10. 05., vasárnap
Mátraderecske
- Az Aradi Kamaraszínház ingyenes előadásra várja a közönséget október 5-én, vasárnap 16 órától a Mátraderecskei Sportcsarnokban. A társulat Csehov vígjátékát, a Leánykéréseket mutatja be a Déryné Program támogatásával.
Mátraszentimre
- Október 4-én különleges születésnapot ünnepelnek a természetbarátok: 95 éves lesz a Galya-csurgó. A program reggel 9:40-kor indul a Kodály sétány megállóhelyről egy 7 kilométeres körtúrával Galyatető körül, majd 13 órakor érkeznek a résztvevők a csurgóhoz, ahol ünnepi megemlékezés és erdei vendéglátás várja őket. Az eseményt Előházi Péter polgármester nyitja meg turisztikatörténeti ismertetésével, míg Dudás Béla, az EGERERDŐ Zrt. képviseletében köszönti a vendégeket.
Parád
- Az önkormányzat október 5-én, vasárnap 16 órától ünnepi műsorral köszönti az időseket a Közösségi Házban. A programban fellép Steinmacher Kitti mesemondó, a Palócka Néptánccsoport, Tasi Péter és Gergely Róbert. A Parád Kék Nefelejcs Hímző Szakkör kiállítása is megtekinthető. A rendezvény ingyenes, a vendégeket a műsor után vendéglátás is várja.
Több napos programok
Szilvásvárad
- Pénteken kezdődik az idén háromnapos 18. Nemzeti Vágta. Kelet-Közép-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének – amelynek futamain több mint 100 lovas indul – Szilvásvárad ad otthont. Október 3-án, pénteken tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik. Október 4-én, szombaton látható a 14–17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10–13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is.Október 5-én, vasárnap, 9 óra 30-tól tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.
Akkora rendezvényt tartanak Hevesben, hogy a vonatközlekedés is megérzi
Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848–49-es csatajelenetet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is. 14 órakor kezdődnek a döntők. A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50-kor veszi kezdetét. A műsort a méneshajtás zárja.
Feszültségdús futamok és ámulatba ejtő lovasprogramok az októberi Nemzeti Vágtán
Nem mindennapi készültség: rendőrökre, polgárőrökre és készenlétisekre is szükség lesz Hevesben
Célzott akció a Durándában és környékén – olyasmit láttak, hogy azonnal feljelentést tettek
Tedd el a zsepit, dobd ki a légycsapót, egyszerű és hatékony megoldás terjed a poloskák ellen!