Műtétje után először lép színpadra Demjén Ferenc Egerben

Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848–49-es csatajelenetet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is. 14 órakor kezdődnek a döntők. A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50-kor veszi kezdetét. A műsort a méneshajtás zárja.