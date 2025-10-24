Egerszalókon is köszöntötték az időseket

Ott az óvodások készültek egy kis műsorral, majd a két plébános áldását is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követően dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Varga István is köszöntötte a meghívottakat, majd az egri színház színművészei adtak zenés műsort, majd egy finom vacsorát költöttek el, remek hangulatban töltötték el az estét.

