1 órája
Egerszalókon is köszöntötték az időseket
Az idősek iránti tisztelet jegyében rendeztek ünnepséget Egerszalókon október 21-én, kedden. A Kaptárkő Rendezvénypincében tartott eseményen a település vezetői, az óvodások és az egri színház művészei közösen köszöntötték a szépkorúakat, akik jó hangulatban, zenével és vacsorával ünnepeltek.
Egerszalókon sem feledkeznek meg az idősekről, október 21-én kedden ennek megfelelően meg is ünnepelték őket. Ezúttal a rendezvény otthona a Kaptárkő Rendezvénypince volt. A polgármester, Varga István elmondta, sokan részt vettek az eseményen, sőt többeknek segítettek is eljutni a helyszínre.
Időskorúak köszöntése EgerszalókonFotók: Szántó György / Heol.hu
Ott az óvodások készültek egy kis műsorral, majd a két plébános áldását is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követően dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Varga István is köszöntötte a meghívottakat, majd az egri színház színművészei adtak zenés műsort, majd egy finom vacsorát költöttek el, remek hangulatban töltötték el az estét.
