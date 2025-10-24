október 24., péntek

Az idősek iránti tisztelet jegyében rendeztek ünnepséget Egerszalókon október 21-én, kedden. A Kaptárkő Rendezvénypincében tartott eseményen a település vezetői, az óvodások és az egri színház művészei közösen köszöntötték a szépkorúakat, akik jó hangulatban, zenével és vacsorával ünnepeltek.

Egerszalókon is köszöntötték az időseket

Egerszalókon sem feledkeznek meg az idősekről, október 21-én kedden ennek megfelelően meg is ünnepelték őket. Ezúttal a rendezvény otthona a Kaptárkő Rendezvénypince volt. A polgármester, Varga István elmondta, sokan részt vettek az eseményen, sőt többeknek segítettek is eljutni a helyszínre.

Időskorúak köszöntése Egerszalókon

Fotók: Szántó György / Heol.hu

Ott az óvodások készültek egy kis műsorral, majd a két plébános áldását is meghallgathatták a résztvevők. Ezt követően dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője és Varga István is köszöntötte a meghívottakat, majd az egri színház színművészei adtak zenés műsort, majd egy finom vacsorát költöttek el, remek hangulatban töltötték el az estét.

