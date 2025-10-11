2 órája
Különleges fogásokra és borokra készülhetsz az Egri Bikavér Ünnepén
Eger idén is ünnepi programsorozattal várja a bor és a gasztronómia szerelmeseit október 16. és 26. között. Az egri bikavér áll a középpontban.
Az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat október 16-a és 26-a között számos eseménnyel várja az érdeklődőket, melynek középpontjában Eger és az Egri borvidék kulturális kincse és egyedi értéke, az egri bikavér áll. Az ősz legszebb, az ünnepi hétvégét is felölelő időszakában kulturális programok, pincetúrák, gasztronómiai események és családi programok is megvalósulnak Eger történelmi belvárosában, éttermeiben és az Egri borvidék borászataiban.
Eger nívós éttermei ezen a héten az egri bikavérekhez ajánlanak fogásokat az általuk kiválasztott borász partnerükkel. A különleges ajánlatban szereplő bor-étel párosítások megmutatják az egri bikavér sokrétű, szép karakterét és páratlan lehetőségeit. Most arra vállalkoztunk, hogy felvillantsuk nektek, melyek az éttermek, amelyek bekapcsolódtak, s milyen finomságokkal készülnek. Egyelőre 14 étterem jelentkezett, hogy elvarázsolja étkeivel a hozzájuk betérőket.
Mit ehetünk az egri bikavér mellé?
A Főtér Cafe Restaurant a Csutorás Pince borai mellé kínál bélszín steaket libamájjal, barnamártással, parmezános tepsis burgonyával valamint ropogós kacsacombot lila káposztával és burgonyapürével. A Wanda Bor & Pogácsaház ajánlata boraikhoz burgundi rakott tésztát, vargánya mártással.
A Borág Étterem Gál Tibor, a St. Andrea Pincészet és Bukolyi Marcell egy-egy borához főz. Lesz az étlapon házi füstölt kacsamell, fűszeres birsalma, aszalt meggy, francia briós, muflongerinc, aszaltszilva, vargánya, rozmaringos körte, szarvasgombás sült puliszka illetve belga csokoládé tarte, bikavéres cékla lekvár, bergamott kaviár, pekándió grillázs. A Fázis Koszt & Kávé a Tóth Ferenc Pincészet egyik bikavéréhez készíti el a szarvas gerincet, citrusos répakrémmel, burgonya gratinnal, jussal.
A Trifla Ivó & Konyha is csatlakozott a bikavér ünnepéhez. Bikavérben kényeztetett marhapofát lehet enni velőgombóccal és vargányás, szarvasgombás mártással, mellé pedig a Bíró és Fia Pincészet illetve a Bolyki Pincészet bikavérét lehet választani. A HBH Sörház és Étteremben a folyamatos étlapi kínálat mellé Bolyki Bikavért ajánlanak. A Forst-Ház Étterem és Kávézó ajánlata alapján fácánmell, kacsamáj, mézes céklapüré, rakott almás-burgonya, hecsedli, hízott kacsamáj grillezve, birsalma chutney, burgonyapüré, csipkebogyókrém illetve szarvas gerinc, vargányagombás-kacsamájas batyu, bikavér mártás, csipkelekvár lesz az étlapon, melléjük pedig választhatunk egy bikavért Szuromitól vagy a Gál Lajos Pincészettől.
Az Édeskert Étterem Soltész bort kínál a bikavérben párolt marhapofa és a szarvasgombás burgonyapüré mellé, míg a Lumen Étterem Gál Lajos bor mellé vaddisznópofát, kukoricagancát, noszvaji szalonnát, pácolt gombát, savanyított szilvát.
A Flamingó Bisztró Bár a következőt ajánlja: kacsamáj pástétom vörösborban főtt körtével, birsalmával; francia vörösboros kakaspörkölt, vajas leveles tésztában, kemencében sütve; egri Bikavérben párolt marha burgundi; Francia csokitorta, s emellé Gál Tibor bikavérét lehet kortyolgatni. A KÜVÉ Bisztró és Borbár saját bora mellé egy ismerős menüvel csatlakozik a gasztronómiai napokhoz. Azok, akik az Egri Bor Ünnepén kinn voltak és kóstolták, nem lesz meglepetés, a küvések bikavéres tépett marhát kínálnak házi knédlivel, erdei gombával és hagymával.
Ez volt az az étel egyébként, mely a legjobb étel-bor párosítás címet is elnyerte.
A Macok Bisztróban szarvasgerincet kínálnak édesburgonyával, áfonyával, ördögszekér gombával, ehhez pedig a Tóth Ferenc Pincészet borát lehet fogyasztani. Az Egri Korona Borház ajánlata vörösboros szarvaspörkölt tócsnival és a saját boruk. Végül a Hotel Villa Völgy Étterem is megmutatta, mivel készülnek: lesz szarvasgerinc, pisztáciás morzsa, gesztenyés zellerpüré, erdei gyümölcs mártás; sertésszűz csíkok, shiitake gomba, sajt, házi burgonyalepény, snidlinges tejföl; valamint Villa Völgy meglepetés szarvasburger és ehhez természetesen a megfelelő Villa Völgy Pincészet bikavére.
Eger séfjei tehát tudásuk legjavát adják, hogy az elképzelhető legfinomabb ételeket varázsolják tányérunkra a bikavérünk mellé.
