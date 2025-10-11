Különleges fogásokra és borokra készülhetsz az Egri Bikavér Ünnepén

Eger nívós éttermei ezen a héten az egri bikavérekhez ajánlanak fogásokat az általuk kiválasztott borász partnerükkel. A különleges ajánlatban szereplő bor-étel párosítások megmutatják az egri bikavér sokrétű, szép karakterét és páratlan lehetőségeit. Most arra vállalkoztunk, hogy felvillantsuk nektek, melyek az éttermek, amelyek bekapcsolódtak, s milyen finomságokkal készülnek. Egyelőre 14 étterem jelentkezett, hogy elvarázsolja étkeivel a hozzájuk betérőket.

Mit ehetünk az egri bikavér mellé?

A Főtér Cafe Restaurant a Csutorás Pince borai mellé kínál bélszín steaket libamájjal, barnamártással, parmezános tepsis burgonyával valamint ropogós kacsacombot lila káposztával és burgonyapürével. A Wanda Bor & Pogácsaház ajánlata boraikhoz burgundi rakott tésztát, vargánya mártással.

A Borág Étterem Gál Tibor, a St. Andrea Pincészet és Bukolyi Marcell egy-egy borához főz. Lesz az étlapon házi füstölt kacsamell, fűszeres birsalma, aszalt meggy, francia briós, muflongerinc, aszaltszilva, vargánya, rozmaringos körte, szarvasgombás sült puliszka illetve belga csokoládé tarte, bikavéres cékla lekvár, bergamott kaviár, pekándió grillázs. A Fázis Koszt & Kávé a Tóth Ferenc Pincészet egyik bikavéréhez készíti el a szarvas gerincet, citrusos répakrémmel, burgonya gratinnal, jussal.

A Trifla Ivó & Konyha is csatlakozott a bikavér ünnepéhez. Bikavérben kényeztetett marhapofát lehet enni velőgombóccal és vargányás, szarvasgombás mártással, mellé pedig a Bíró és Fia Pincészet illetve a Bolyki Pincészet bikavérét lehet választani. A HBH Sörház és Étteremben a folyamatos étlapi kínálat mellé Bolyki Bikavért ajánlanak. A Forst-Ház Étterem és Kávézó ajánlata alapján fácánmell, kacsamáj, mézes céklapüré, rakott almás-burgonya, hecsedli, hízott kacsamáj grillezve, birsalma chutney, burgonyapüré, csipkebogyókrém illetve szarvas gerinc, vargányagombás-kacsamájas batyu, bikavér mártás, csipkelekvár lesz az étlapon, melléjük pedig választhatunk egy bikavért Szuromitól vagy a Gál Lajos Pincészettől.