Tíz nap a bikavérrel: újra jön az Egri Bikavér Ünnepi Napok + fotók

Októberben minden az Egri Bikavérről szól, ugyanis az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat kezdődik október 16-a és 26-a között. Sok eseménnyel várják az érdeklődőket, melynek középpontjában az egri borvidék kulturális kincse, az egri bikavér áll. Minderről pénteken beszéltek sajtótájékoztató keretében a Szépasszonyvölgyben, a Petrény Pincében. Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke kiemelte, a négy évszakos bormarketing program őszi eleme az Egri Bikavér Ünnepi Napok. Emlékeztetett, a tavasz az egri csillagé, a nyár során az egri borokat an block ünnepeljük, az ősz a bikavéré, míg télen a prémium boroké a főszerep.

– Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a borvidékünk széles fajtaválasztéka mindezt megengedi – tette hozzá.

Petrény Attila, Farkas László és Lőrincz György beszéltek az Egri Bikavér Ünnepi Napokról Fotó: Nemes Róbert/Heol.hu

Elmondta, az Egri Bikavér Ünnepi Napokat már negyedik éve rendezik meg. A bikavér hangsúlyos, minden borász palettáján megtalálható, ez hívta életre az ünnepi napok létrehozását. A programokról is szólt.

– Az eseménysorozat részeként az egri éttermek borgasztronómiai napokkal készülnek. Eger nívós éttermei ezen a héten az egri bikavérhez ajánlanak fogásokat az általuk kiválasztott borász partnerükkel. Az ünnepi napokhoz ezúttal hangsúlyosan kapcsolódik a Szépasszonyvölgy is, az Egri Bikavér Nagykóstolón a szépasszonyvölgyi pincészeteknél egy-egy vendég borászattal közösen bikavér borokat kóstoltatnak – részletezte. Emellett lesz mesterkurzus is, ahol neves előadók beszélnek majd a bikavérről. Október 18-a lesz az Egri Bikavér Napja. Ezen a napon Gál Tibor, az idei év Borászok Borásza kap emléktáblát a Kis Dobó téri hídon. Ezt követően új borlovagokat is avatnak, sőt bikavér nagykövet címet is átadnak majd.

A Szépasszonyvölgyben pincetúrán is részt vehetnek az érdeklődők, majd az eseménysorozat fénypontja az október 25-ei gálaest lesz. Ezúttal a házigazda, az eseménynek otthont adó helyszín az év pincészete lesz, azaz a St. Andrea Pincészet.