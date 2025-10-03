2 órája
Tíz nap a bikavérrel: újra jön az Egri Bikavér Ünnepi Napok + fotók
Tíz napig minden a borról és a közösségről szól Egerben. Az egri bikavér köré szerveződő esemény gasztronómiai élményekkel, pincetúrákkal és gálaesttel várja a látogatókat.
Októberben minden az Egri Bikavérről szól, ugyanis az Egri Bikavér Ünnepi Napok programsorozat kezdődik október 16-a és 26-a között. Sok eseménnyel várják az érdeklődőket, melynek középpontjában az egri borvidék kulturális kincse, az egri bikavér áll. Minderről pénteken beszéltek sajtótájékoztató keretében a Szépasszonyvölgyben, a Petrény Pincében. Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke kiemelte, a négy évszakos bormarketing program őszi eleme az Egri Bikavér Ünnepi Napok. Emlékeztetett, a tavasz az egri csillagé, a nyár során az egri borokat an block ünnepeljük, az ősz a bikavéré, míg télen a prémium boroké a főszerep.
– Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a borvidékünk széles fajtaválasztéka mindezt megengedi – tette hozzá.
Elmondta, az Egri Bikavér Ünnepi Napokat már negyedik éve rendezik meg. A bikavér hangsúlyos, minden borász palettáján megtalálható, ez hívta életre az ünnepi napok létrehozását. A programokról is szólt.
– Az eseménysorozat részeként az egri éttermek borgasztronómiai napokkal készülnek. Eger nívós éttermei ezen a héten az egri bikavérhez ajánlanak fogásokat az általuk kiválasztott borász partnerükkel. Az ünnepi napokhoz ezúttal hangsúlyosan kapcsolódik a Szépasszonyvölgy is, az Egri Bikavér Nagykóstolón a szépasszonyvölgyi pincészeteknél egy-egy vendég borászattal közösen bikavér borokat kóstoltatnak – részletezte. Emellett lesz mesterkurzus is, ahol neves előadók beszélnek majd a bikavérről. Október 18-a lesz az Egri Bikavér Napja. Ezen a napon Gál Tibor, az idei év Borászok Borásza kap emléktáblát a Kis Dobó téri hídon. Ezt követően új borlovagokat is avatnak, sőt bikavér nagykövet címet is átadnak majd.
A Szépasszonyvölgyben pincetúrán is részt vehetnek az érdeklődők, majd az eseménysorozat fénypontja az október 25-ei gálaest lesz. Ezúttal a házigazda, az eseménynek otthont adó helyszín az év pincészete lesz, azaz a St. Andrea Pincészet.
Ahol a szeretet és a termőhely találkozik – díjat kapott a St. Andrea Pincészet
A gálaeseten 13 bikavér kóstolható majd meg, s melléjük Tóth Dávid és Maksi Ádám főznek különleges étkeket. Az est fénypontjaként átadják az Egri Bikavérért díjakat is.
Egri Bikavér Ünnepi Napok: a közösségépítés, a bor megismertetése fontos cél
Petrény Attila borász is szólt néhány szót a tájékoztatón.
– Azt, hogy egy borvidéki központban vagyunk mindenki tudja, de Egert nem hatja ez át. A borászok viszont felismerték, hogy a bikavér a legfontosabb márkánk, ezt kell fejleszteni, ezt kell a legjobbá tenni. S úgy gondoljuk, aktivitás nélkül nem jutunk előre, tenni kell ezért. Az Egri Bikavér Ünnepi Napokat már negyedik éve szervezik meg, s minden hozadékával együtt több problémára is rávilágít. Maga a bikavér például sok célcsoporthoz nem jut el. A Szépasszonyvölgy is jelen van az eseményen, s ez így van jól, hiszen itt találkozik kisebb helyen a legtöbb borászat és bor. A völgy részéről nyitottság is mutatkozott az irányban, hogy az ünnepi napok szerves részei legyünk, ez idén történik meg először – mondta.
Gál Tibor, a Borászok Borásza: ez nem egy rock-sztár szakma, nekünk minden évben meg kell dolgozni a sikerért
A nagykóstolóhoz is kapcsolódott Petrény Attila, fontosnak tartja, s azt a célt is szolgálja, hogy a borászok egymást is megismerjék. De emellett természetesen lényeges pont, hogy megismertessék a bort és magát a völgyet is az egriekkel. Azt is kifejtette, számítana arra is, hogy a városvezetést is hassa át, hogy Eger a borvidék központja, fővárosa.
– Az ünnep fontos, sőt a legfontosabb, mely összefogja a bikavér összes megközelíthetőségét, összefogásra késztet, de fejlődnünk kell – zárta gondolatait.
Dr. Lőrincz György borász csatlakozva az előtte szólóhoz, mint mondta, megfogalmazták a saját maguk kritikáját, de ebből látszik, hogy van jövőképük, össze tudnak fogni.
– Felismerte a borvidék, hogy a piacon csak az egyedi, sajátos bor teremt lehetőséget a sikerre – emelte ki. Azt is kifejtette, hogy törekednek arra, hogy megfelelően tudják méltatni a borvidék sikereit is, illetve arra is, hogy ha belép valaki a városba, azonnal szembesüljön vele, hogy egy borfővárosba érkezett. Visszatérve az ünnepi napokra megtiszteltetésként éli meg, hogy a gálaest házigazdái lehetnek, de kiemelte a gálaest abbéli jelentőségét is, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a bortermelő közösség összekovácsolódjon. Gasztronómia, kultúra, közösség és borászat fonódik össze a tíznapos ünnepen, amelyhez bárki csatlakozhat, aki szeretné jobban megismerni az egri borvidék ikonikus borát.
Az Egri Bikavér Ünnepi Napok sajtótájékoztatójaFotók: Nemes Róbert
