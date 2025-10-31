Opera másképp: jön az Egri Kamaraopera Fesztivál

– Az önkormányzat annyiban tudott segíteni, hogy kötöttünk egy többéves megállapodást a zenekarral, melynek révén némi anyagi segítséghez is jutnak. Reméljük, a jövőben ez a támogatás még szélesedhet – mondta. A zenekarról elmondta, jelen vannak a város mindennapjaiban, értéket képviselnek, érdemes a figyelemre.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szabó Sipos Máté a fesztivál kapcsán úgy fogalmazott, szellemi értéket képvisel, erős közösségi esemény, s rátért a programok részletezésére. A fesztivál nyitóprogramja november 6-án az Operapláza – meglepetés opera lesz az Agria Parkban. Ez a rendhagyó előadás hagyományt teremtett az elmúlt években: a vásárlókat hirtelen énekesek, zenészek lepik meg, és az opera egy egészen más, közvetlenebb arcát mutatja meg.

Másnap, november 7-én kerül sor Selmeczi György Artaban című misztériumoperájának ősbemutatójára. Artaban, a negyedik napkeleti bölcs történetét dolgozza fel Novák Eszter rendezésében. Az előadásban a világhírű szoprán, Kele Brigitta mellett Kovács István és Fülep Máté operaénekeseket hallhatjuk, narrátor Hirtling István színművész.

Szombaton, november 8-án a gyerekeké lesz a főszerep, délelőtt a Kodzsugukila, a boszorkány című afrikai mese kel életre bábokkal és különleges hangszerekkel a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A délután a humoros, játékos hangvételé lesz, hiszen a Schuberti®áda – a nagy Franz vidám történetei című előadás Schubert életének és zenéjének könnyed oldalát idézi fel az Érseki Palota Látogatóközpontban. Este pedig a fesztivál egyik legkísérletezőbb produkcióját, a Prudencia Hart különös kivetkezése című zenés álomutazást láthatják az érdeklődők, amely a valóság és képzelet határán mozog, modern, színházi és zenei eszközökkel.