2 órája
Opera másképp: jön az Egri Kamaraopera Fesztivál
November elején ismét Egerre figyel a hazai operaélet: a város történelmi belvárosa négy napon át a zene, a színház és az irodalom találkozásának színtere lesz. Az Egri Kamaraopera Fesztivál idén a „Szent & Profán” mottó jegyében várja a közönséget, és olyan programokat kínál, amelyek a műfaj határait tágítva hozzák közelebb az operát minden korosztályhoz.
Az Egri Kamaraopera Fesztivál minden évben izgalmas kulturális eseménnyel várja a közönséget Eger történelmi belvárosában. A rendezvény célja, hogy a kamaraopera műfaját népszerűsítse, miközben új formákat keres és a közönség számára különleges, könnyen elérhető élményt nyújt. A fesztiválon a zene, a színház, az irodalom és a képzőművészet különböző ágainak találkozása teremt egyedi, kísérleti produkciókat, gyakran meglepő helyszíneken.
Az Egri Kamaraopera Fesztivál programjai
2025-ben a fesztivált november 6. és 9. között rendezik meg, a „Szent & Profán” mottó jegyében. A programban szerepelnek gyermek előadások, ősbemutatók, valamint klasszikus operák átdolgozásai, például Bizet Carmen című művének különleges keresztmetszete. De minderről részletesen beszélt szerda délutáni sajtótájékoztatón Gulyás László alpolgármester és Szabó Sipos Máté főszervező, az Egri Szimfonikus Zenekar vezetője. Az alpolgármester kifejtette, a fesztivál unikális dolog, ahol magas színvonalú kultúra mutatkozik meg.
– Az önkormányzat annyiban tudott segíteni, hogy kötöttünk egy többéves megállapodást a zenekarral, melynek révén némi anyagi segítséghez is jutnak. Reméljük, a jövőben ez a támogatás még szélesedhet – mondta. A zenekarról elmondta, jelen vannak a város mindennapjaiban, értéket képviselnek, érdemes a figyelemre.
Szabó Sipos Máté a fesztivál kapcsán úgy fogalmazott, szellemi értéket képvisel, erős közösségi esemény, s rátért a programok részletezésére. A fesztivál nyitóprogramja november 6-án az Operapláza – meglepetés opera lesz az Agria Parkban. Ez a rendhagyó előadás hagyományt teremtett az elmúlt években: a vásárlókat hirtelen énekesek, zenészek lepik meg, és az opera egy egészen más, közvetlenebb arcát mutatja meg.
Másnap, november 7-én kerül sor Selmeczi György Artaban című misztériumoperájának ősbemutatójára. Artaban, a negyedik napkeleti bölcs történetét dolgozza fel Novák Eszter rendezésében. Az előadásban a világhírű szoprán, Kele Brigitta mellett Kovács István és Fülep Máté operaénekeseket hallhatjuk, narrátor Hirtling István színművész.
Szombaton, november 8-án a gyerekeké lesz a főszerep, délelőtt a Kodzsugukila, a boszorkány című afrikai mese kel életre bábokkal és különleges hangszerekkel a Bartakovics Béla Közösségi Házban. A délután a humoros, játékos hangvételé lesz, hiszen a Schuberti®áda – a nagy Franz vidám történetei című előadás Schubert életének és zenéjének könnyed oldalát idézi fel az Érseki Palota Látogatóközpontban. Este pedig a fesztivál egyik legkísérletezőbb produkcióját, a Prudencia Hart különös kivetkezése című zenés álomutazást láthatják az érdeklődők, amely a valóság és képzelet határán mozog, modern, színházi és zenei eszközökkel.
A zárónap, november 9-e bensőséges hangulatban indul, a Satie-reggeli – dalok fehérben, feketével című délelőtti program a Fázis Koszt&Kávé kávézójában idézi meg a francia zeneszerző, Erik Satie különös világát, kávé és zene tökéletes harmóniájában. Délután a Fent/Lent – merengések Palojtay Jánossal és Karafiáth Orsolyával című műsor zongorajátékot és irodalmi reflexiókat kapcsol össze az Eszterházy Károly Egyetem kápolnájában. A fesztivál záróelőadása a Carmen150, Bizet klasszikusának különleges, jubileumi változata lesz az Uránia Mozi és Rendezvényközpontban – egy méltó, szenvedélyes finálé, amely az opera örök erejét ünnepli.
– A programok sokszínűsége jól mutatja, hogy az Egri Kamaraopera Fesztivál nemcsak a klasszikus operakedvelőknek szól, hanem mindazoknak, akik nyitottak az új formákra és a művészet váratlan megnyilvánulásaira – zárta.
