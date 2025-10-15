Igazi filmes szenzáció helyszíne volt az Agria Mozi: Egerbe látogatott Deák Kristóf, Oscar-díjas filmrendező, aki legújabb alkotását, az „Egykutya” című filmet személyesen mutatta be a mozirajongóknak. A filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozón részt vett Döbrösi Laura és Tenki Dalma színésznők is, a beszélgetést Berényi Tamás, a mozi igazgatója vezette - írja a Cinema Agria.

Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban

Forrás: Cinema Agria

Mint írják, a beszélgetés során nem voltak tabuk – a nézők bármilyen kérdést feltehettek és az alkotók humorral ötvözve őszintén válaszoltak. A jókedvű, oldott hangulatú esten szó esett a film készítésének hátteréről is: Deák Kristóf elárulta, hogy a próbák időszaka három hétig tartott, maga a forgatás mindössze 13 nap alatt zajlott le, ám az utómunka hónapokat vett igénybe, hogy a film minden részlete a helyére kerüljön.

A színésznők azt is megosztották, hogy tőlük távol álló szerepeket kellett életre kelteniük és voltak jelenetek, amelyek érzelmileg is mély nyomot hagytak bennük. Sok felkészülést és tudatos munkát igényelt, hogy meggyőzően, hitelesen alakítsák a karaktereiket.

Az Egykutya nemcsak szórakoztat, hanem elgondolkodtat is. A történet olyan, a társadalomban sokszor elhallgatott kérdéseket boncolgat, mint a férfi-női toxikus kapcsolatok, a szétbomló barátságok, a titkok és csalások, a súlyos depresszió, a pénz fontossága vagy éppen a gyermekvállalás dilemmája. Mindezt finom humorral és mély emberi érzékenységgel tálalja – nem véletlen, hogy a vetítés után hosszasan tartott a beszélgetés.

Az Agria Mozi közönsége aktívan részt vett a diskurzusban, számos kérdés érkezett a színészekhez és a rendezőhöz is. A nézők új perspektívából láthatták a film üzenetét – hiszen egy ilyen közönségtalálkozó mindig hozzáad egy személyes, inspiráló nézőpontot a moziélményhez.

Berényi Tamás elmondta, hogy a jövőben is terveznek közönségtalálkozókat, illetve a jelen vendégeket is visszavárják, ha új alkotásuk kerül a vászonra.