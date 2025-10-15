október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Film

1 órája

Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban

Címkék#Egykutya#mozi#Deák Kristóf

Deák Kristóf, Oscar-díjas filmrendező Egerbe látogatott, hogy bemutassa legújabb alkotását. Az Egykutya egyben szórakoztató, de elgondolkodtató történet is.

Heol.hu
Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban

Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban

Forrás: Cinema Agria

Igazi filmes szenzáció helyszíne volt az Agria Mozi: Egerbe látogatott Deák Kristóf, Oscar-díjas filmrendező, aki legújabb alkotását, az „Egykutya” című filmet személyesen mutatta be a mozirajongóknak. A filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozón részt vett Döbrösi Laura és Tenki Dalma színésznők is, a beszélgetést Berényi Tamás, a mozi igazgatója vezette - írja a Cinema Agria.

Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban
Forrás: Cinema Agria

Mint írják, a beszélgetés során nem voltak tabuk – a nézők bármilyen kérdést feltehettek és az alkotók humorral ötvözve őszintén válaszoltak. A jókedvű, oldott hangulatú esten szó esett a film készítésének hátteréről is: Deák Kristóf elárulta, hogy a próbák időszaka három hétig tartott, maga a forgatás mindössze 13 nap alatt zajlott le, ám az utómunka hónapokat vett igénybe, hogy a film minden részlete a helyére kerüljön.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A színésznők azt is megosztották, hogy tőlük távol álló szerepeket kellett életre kelteniük és voltak jelenetek, amelyek érzelmileg is mély nyomot hagytak bennük. Sok felkészülést és tudatos munkát igényelt, hogy meggyőzően, hitelesen alakítsák a karaktereiket.

Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban
Nagyot durrant az Egykutya vetítése Egerben, a nézők a készítőkkel is találkozhattak a moziban
Forrás: Cinema Agria

Az Egykutya nemcsak szórakoztat, hanem elgondolkodtat is. A történet olyan, a társadalomban sokszor elhallgatott kérdéseket boncolgat, mint a férfi-női toxikus kapcsolatok, a szétbomló barátságok, a titkok és csalások, a súlyos depresszió, a pénz fontossága vagy éppen a gyermekvállalás dilemmája. Mindezt finom humorral és mély emberi érzékenységgel tálalja – nem véletlen, hogy a vetítés után hosszasan tartott a beszélgetés.

Az Agria Mozi közönsége aktívan részt vett a diskurzusban, számos kérdés érkezett a színészekhez és a rendezőhöz is. A nézők új perspektívából láthatták a film üzenetét – hiszen egy ilyen közönségtalálkozó mindig hozzáad egy személyes, inspiráló nézőpontot a moziélményhez.

Berényi Tamás elmondta, hogy a jövőben is terveznek közönségtalálkozókat, illetve a jelen vendégeket is visszavárják, ha új alkotásuk kerül a vászonra.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu