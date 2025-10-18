2 órája
Elcsukló hangon mondott köszönetet Gál Tibor az őt segítőknek az emléktábla-avatáson +fotók, videó
Az Egri Bikavér Ünnepi Napok megnyitó rendezvényén megválasztották az Egri Bikavér Nagykövetét, és borlovagokat is avattak. A rendezvényen emléktábla-avatás is volt ifj. Gál Tibor tiszteletére.
Gál Tibor borász tiszteletére helyeztek el emléktáblát a Kis Dobó téri hídon, aki 2025-ben elnyerte a Borászok Borásza címet. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok nyitányaként felavatott emléktábla az Egri Bikavér Napján került a hídra. Ezután borlovagokat és Egri Bikavér Nagyköveteket avattak a Végvári vitézek terén. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok az Egri borvidék egyik legnagyobb szakmai és gasztronómiai rendezvénye.
Az új emléktábla ifj. Gál Tibor nevét viseli
Vágner Ákos polgármester Eger önkormányzata nevében üdvözölte a jelenlévő Egri Bikavér Borlovagrend és az Egri Borbarát Hölgyek tagjait is. Méltatta ifj. Gál Tibor munkásságát. A föld és a bor szeretetéről beszélt, valamint arról az időről, amikor ifj. Gál Tibor átvette a családi vállalkozást.
– Ifj. Gál Tibor nemcsak folytatja, hanem új szintre is emeli azt a hagyományt, amit mi Egri Bikavérként ismerünk. Az Egri Bikavér nem csupán bor, hanem identitás. A múlt, a jelen, és a jövő jelképe. Minden kortyában ott a történelmünk.
Elmondta, hogy az emléktábla annak is a jele, hogy Eger megbecsüli a példamutató embereket. Kiemelte, hogy a fiatal borász generációnak van helye és szerepe az egri borvidéken.
– Itt a hídon immár Lőrincz György, Kalló Imre és Tummerer Vilmos neve mellett ifj. Gál Tibor is szerepel méltó helyen, méltó társaságban – fogalmazott.
Gál Tibor is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elcsukló hangon mondott hálát édesanyjának, feleségének, barátainak, mindazoknak, akik vele dolgoznak és hozzásegítették ahhoz, hogy eljusson ide.
– Ilyen díjat ritkán vesz át az ember és ritkán kell megjelennie a saját kövének avatásán – fogalmazott.
A Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a Borászok Borásza cím igen komoly kitüntetés.
– Ez az, amire minden borász vágyik. Ez a legkülönlegesebb, legmagasabb rangú elismerés, amit el lehet érni ebben a szakmában. Ez egy hihetetlen presztízs, hogy bekerülhettem a díjazottak körébe, és nagyon megtisztelő, hogy én vagyok a legfiatalabb, aki ezt megkaphatta – részletezte ifj. Gál Tibor.
Kifejtette, hogy nagyon jó érzés számára az a szeretet, ami körülveszi, és hihetetlennek nevezte, hogy díszkövet kap Egerben. Elmondta, hogy a vállalkozását kifejezetten a város részeként képzelte el, és ezzel még jobban megvalósul mindez.
A feltörekvő borász generációnak azt üzente, hogy ez a szakma rendkívül sok áldozatot követel, és semmilyen garancia nincs a sikerre.
– Nagy elköteleződés és kitartás kell ehhez a varázslatos és sokrétű szakmához, és hosszú távon kell tudni gondolkozni, ha valaki borász akar lenni – mondta a Heol.hu-nak ifj. Gál Tibor.
Az emléktáblát Vágner Ákos polgármester leplezte le.
Koszorúzás a Gárdonyi-szobornál
Az emléktábla-avatás után a Gárdonyi-szobornál koszorúztak, ahol Keller Péter, az író dédunokája mondott beszédet, amelyben kifejezte, hogy Gárdonyi Géza számára nagy jelentőséggel bírt az Egri Bikavér.
– Dédapám magát idegenből hozott szőlőtőkének nevezte, ami egrivé vált és egri bort termett. Az Egri Bikavérről úgy beszélt, mint aminek óriási szerepe volt a vár védelmében a vízivó törökökkel szemben – fogalmazott.
Ezek után a Végvári Vitézek terén ünnepélyesen megnyitották az Egri Bikavér Ünnepi Napokat Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanács elnökének ünnepi beszédével.
– A kétkedőknek, az alkoholellenes ligáknak az a csattanós válaszunk, hogy nemcsak az ivásról szól a bor, hanem ez az a kultúra, ami a boron keresztül összetart bennünket – jelentette ki.
Kifejtette, hogy a bikavér minden egri méltó dicsősége, Eger sajátos kincse, hungarikum, a borvidék zászlósbora, amelyből a legnagyobb mennyiségben értékesítenek a borászatok. Enélkül nem egri borász az egri borász.
– A rendezvénysorozatban mesterkurzust szervezünk szakújságírók számára, borkóstolón vehettek részt, akiket érdekel a borvidék teljes palettája. Pincetúrára invitáljuk a Szépasszonyvölgybe az érdeklődőket. Az éttermeink is bemutatják a bikavért. Sétáló kóstolót szervezünk a belvárosban, ami rendkívül érdekes színfoltja az eseménynek. Az esemény végén egy gálavacsorával emlékezünk meg a bikavérről egy ételpárosítással – részletezte.
Kinevezték az Egri Bikaér Nagykövetét és borlovagokat avattak
Ezek után kinevezték az Egri Bikavér Nagykövetét. Az kaphatja meg a címet, aki sokat tud tenni az Egri Bikavér hazai és külföldi népszerűsítéséért, közösségi munkájával, vagy borászati tevékenységével hozzájárul a régió fejlődéséhez és a márka erősítéséhez. Az Egri Bikavér Nagykövete Knezsik István lett. Beszédében kiemelte Eger szépségét, az egri vár jelentőségét.
– Az Egri Bikavér fiatalkorunk legszebb, legfinomabb itala. Azt szeretném, ha az élet úgy hozná, minden csapból Egri Bikavér folyjon és minden kerítés kolbászból legyen – fogalmazott utalva arra, hogy korábban a Csabai Kolbász Nagykövetévé is megválasztották már.
A nagykövet választása után az Egri Bikavér Borlovagrend két új borlovagot avatott hagyományos ceremónia keretében. A próbák kiállás után borlovaggá avatták Papp Gábort és Stumpf Pétert.
