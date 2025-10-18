Elcsukló hangon mondott köszönetet Gál Tibor az őt segítőknek az emléktábla-avatáson +fotók, videó

Gál Tibor borász tiszteletére helyeztek el emléktáblát a Kis Dobó téri hídon, aki 2025-ben elnyerte a Borászok Borásza címet. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok nyitányaként felavatott emléktábla az Egri Bikavér Napján került a hídra. Ezután borlovagokat és Egri Bikavér Nagyköveteket avattak a Végvári vitézek terén. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok az Egri borvidék egyik legnagyobb szakmai és gasztronómiai rendezvénye.

Az őt segítőknek mondott köszönetet ifj. Gál Tibor az emléktábla-avatáson

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az új emléktábla ifj. Gál Tibor nevét viseli

Vágner Ákos polgármester Eger önkormányzata nevében üdvözölte a jelenlévő Egri Bikavér Borlovagrend és az Egri Borbarát Hölgyek tagjait is. Méltatta ifj. Gál Tibor munkásságát. A föld és a bor szeretetéről beszélt, valamint arról az időről, amikor ifj. Gál Tibor átvette a családi vállalkozást.

– Ifj. Gál Tibor nemcsak folytatja, hanem új szintre is emeli azt a hagyományt, amit mi Egri Bikavérként ismerünk. Az Egri Bikavér nem csupán bor, hanem identitás. A múlt, a jelen, és a jövő jelképe. Minden kortyában ott a történelmünk.

Elmondta, hogy az emléktábla annak is a jele, hogy Eger megbecsüli a példamutató embereket. Kiemelte, hogy a fiatal borász generációnak van helye és szerepe az egri borvidéken.

– Itt a hídon immár Lőrincz György, Kalló Imre és Tummerer Vilmos neve mellett ifj. Gál Tibor is szerepel méltó helyen, méltó társaságban – fogalmazott.

Gál Tibor is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elcsukló hangon mondott hálát édesanyjának, feleségének, barátainak, mindazoknak, akik vele dolgoznak és hozzásegítették ahhoz, hogy eljusson ide.

– Ilyen díjat ritkán vesz át az ember és ritkán kell megjelennie a saját kövének avatásán – fogalmazott.

A Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a Borászok Borásza cím igen komoly kitüntetés.

– Ez az, amire minden borász vágyik. Ez a legkülönlegesebb, legmagasabb rangú elismerés, amit el lehet érni ebben a szakmában. Ez egy hihetetlen presztízs, hogy bekerülhettem a díjazottak körébe, és nagyon megtisztelő, hogy én vagyok a legfiatalabb, aki ezt megkaphatta – részletezte ifj. Gál Tibor.