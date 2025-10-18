október 18., szombat

Egri Bikavér

2 órája

Elcsukló hangon mondott köszönetet Gál Tibor az őt segítőknek az emléktábla-avatáson +fotók, videó

Címkék#emléktábla#Egri Bikavér Ünnepi Napok#Ifj Gál Tibor

Az Egri Bikavér Ünnepi Napok megnyitó rendezvényén megválasztották az Egri Bikavér Nagykövetét, és borlovagokat is avattak. A rendezvényen emléktábla-avatás is volt ifj. Gál Tibor tiszteletére.

Elek Andrea

Gál Tibor borász tiszteletére helyeztek el emléktáblát a Kis Dobó téri hídon, aki 2025-ben elnyerte a Borászok Borásza címet. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok nyitányaként felavatott emléktábla az Egri Bikavér Napján került a hídra. Ezután borlovagokat és Egri Bikavér Nagyköveteket avattak a Végvári vitézek terén. Az Egri Bikavér Ünnepi Napok az Egri borvidék egyik legnagyobb szakmai és gasztronómiai rendezvénye. 

Az őt segítőknek mondott köszönetet ifj. Gál Tibor az emléktábla-avatáson
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az új emléktábla ifj. Gál Tibor nevét viseli

Vágner Ákos polgármester Eger önkormányzata nevében üdvözölte a jelenlévő Egri Bikavér Borlovagrend és az Egri Borbarát Hölgyek tagjait is. Méltatta ifj. Gál Tibor munkásságát. A föld és a bor szeretetéről beszélt, valamint arról az időről, amikor ifj. Gál Tibor átvette a családi vállalkozást.

– Ifj. Gál Tibor nemcsak folytatja, hanem új szintre is emeli azt a hagyományt, amit mi Egri Bikavérként ismerünk. Az Egri Bikavér nem csupán bor, hanem identitás. A múlt, a jelen, és a jövő jelképe. Minden kortyában ott a történelmünk.

Elmondta, hogy az emléktábla annak is a jele, hogy Eger megbecsüli a példamutató embereket. Kiemelte, hogy a fiatal borász generációnak van helye és szerepe az egri borvidéken. 

– Itt a hídon immár Lőrincz György, Kalló Imre és Tummerer Vilmos neve mellett ifj. Gál Tibor is szerepel méltó helyen, méltó társaságban – fogalmazott.

Gál Tibor is megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel. Elcsukló hangon mondott hálát édesanyjának, feleségének, barátainak, mindazoknak, akik vele dolgoznak és hozzásegítették ahhoz, hogy eljusson ide.

– Ilyen díjat ritkán vesz át az ember és ritkán kell megjelennie a saját kövének avatásán – fogalmazott.

A Heol.hu kérdésére elmondta, hogy a Borászok Borásza cím igen komoly kitüntetés. 

– Ez az, amire minden borász vágyik. Ez a legkülönlegesebb, legmagasabb rangú elismerés, amit el lehet érni ebben a szakmában. Ez egy hihetetlen presztízs, hogy bekerülhettem a díjazottak körébe, és nagyon megtisztelő, hogy én vagyok a legfiatalabb, aki ezt megkaphatta – részletezte ifj. Gál Tibor.

Kifejtette, hogy nagyon jó érzés számára az a szeretet, ami körülveszi, és hihetetlennek nevezte, hogy díszkövet kap Egerben. Elmondta, hogy a vállalkozását kifejezetten a város részeként képzelte el, és ezzel még jobban megvalósul mindez.

A feltörekvő borász generációnak azt üzente, hogy ez a szakma rendkívül sok áldozatot követel, és semmilyen garancia nincs a sikerre.

– Nagy elköteleződés és kitartás kell ehhez a varázslatos és sokrétű szakmához, és hosszú távon kell tudni gondolkozni, ha valaki borász akar lenni – mondta a Heol.hu-nak ifj. Gál Tibor.

Az emléktáblát Vágner Ákos polgármester leplezte le.

Koszorúzás a Gárdonyi-szobornál

Az emléktábla-avatás után a Gárdonyi-szobornál koszorúztak, ahol Keller Péter, az író dédunokája mondott beszédet, amelyben kifejezte, hogy Gárdonyi Géza számára nagy jelentőséggel bírt az Egri Bikavér. 

– Dédapám magát idegenből hozott szőlőtőkének nevezte, ami egrivé vált és egri bort termett. Az Egri Bikavérről úgy beszélt, mint aminek óriási szerepe volt a vár védelmében a vízivó törökökkel szemben – fogalmazott.

Ezek után a Végvári Vitézek terén ünnepélyesen megnyitották az Egri Bikavér Ünnepi Napokat Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanács elnökének ünnepi beszédével.

– A kétkedőknek, az alkoholellenes ligáknak az a csattanós válaszunk, hogy nemcsak az ivásról szól a bor, hanem ez az a kultúra, ami a boron keresztül összetart bennünket – jelentette ki.

Kifejtette, hogy a bikavér minden egri méltó dicsősége, Eger sajátos kincse, hungarikum, a borvidék zászlósbora, amelyből a legnagyobb mennyiségben értékesítenek a borászatok. Enélkül nem egri borász az egri borász.

– A rendezvénysorozatban mesterkurzust szervezünk szakújságírók számára, borkóstolón vehettek részt, akiket érdekel a borvidék teljes palettája. Pincetúrára invitáljuk a Szépasszonyvölgybe az érdeklődőket. Az éttermeink is bemutatják a bikavért. Sétáló kóstolót szervezünk a belvárosban, ami rendkívül érdekes színfoltja az eseménynek. Az esemény végén egy gálavacsorával emlékezünk meg a bikavérről egy ételpárosítással – részletezte.

Kinevezték az Egri Bikaér Nagykövetét és borlovagokat avattak

Ezek után kinevezték az Egri Bikavér Nagykövetét. Az kaphatja meg a címet, aki sokat tud tenni az Egri Bikavér hazai és külföldi népszerűsítéséért, közösségi munkájával, vagy borászati tevékenységével hozzájárul a régió fejlődéséhez és a márka erősítéséhez. Az Egri Bikavér Nagykövete Knezsik István lett. Beszédében kiemelte Eger szépségét, az egri vár jelentőségét. 

– Az Egri Bikavér fiatalkorunk legszebb, legfinomabb itala. Azt szeretném, ha az élet úgy hozná, minden csapból Egri Bikavér folyjon és minden kerítés kolbászból legyen – fogalmazott utalva arra, hogy korábban a Csabai Kolbász Nagykövetévé is megválasztották már.

A nagykövet választása után az Egri Bikavér Borlovagrend két új borlovagot avatott hagyományos ceremónia keretében. A próbák kiállás után borlovaggá avatták Papp Gábort és Stumpf Pétert.

Borászok Borásza emléktábla és Borlovag-avatás

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

 

 

